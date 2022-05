નવી દિલ્હીઃ પંજાબ વિધાનસભા ચૂંટણીમાં બમ્પર સફળતા બાદ હવે આમ આદમી પાર્ટી (AAP in Jammu and Kashmir) અન્ય રાજ્યોમાં પણ ઝડપથી સંગઠનનો વિકાસ કરી રહી છે. આ ક્રમમાં AAP એ જમ્મુ-કાશ્મીર માટે પોતાના સંગઠનના પદાધિકારીઓની જાહેરાત કરી છે. પાર્ટીએ જમ્મુના ચૂંટણી પ્રભારી હરજોત સિંહ બેન્સને બનાવ્યા(Harjot Singh Bains election incharge of Jammu) છે. હરજોત સિંહ બેન્સ હાલમાં પંજાબ સરકારમાં પ્રધાન છે. બીજી તરફ પાર્ટી દ્વારા ગૌરવ શર્માને જમ્મુના પ્રભારી અને પ્રદીપ મિત્તલને સહપ્રભારી બનાવવામાં આવ્યા છે.

ઈમરાન હુસૈન કાશ્મીરમાં ચૂંટણી પ્રભારી: આ સિવાય આમ આદમી પાર્ટીએ ઈમરાન હુસૈનને કાશ્મીરમાં ચૂંટણી પ્રભારી બનાવ્યા (AAP appointed Officer for Jammu and Kashmir) છે. હુસૈન દિલ્હી સરકારમાં પ્રધાન (Imran Hussain election incharge of Kashmi) છે. સલાહુદ્દીનને તેની સાથે કાશ્મીરનો પ્રભારી બનાવવામાં આવ્યો છે. જમ્મુ-કાશ્મીરમાં તમારો પરિવાર સતત વધી રહ્યો છે. તાજેતરમાં જ કાશ્મીરમાં ઘણા નેતાઓ પાર્ટીમાં જોડાયા છે. આરએસપુરામાં જાહેર સભા દરમિયાન ઉદ્યોગપતિ સુનિલ ગુપ્તા સહિત મોટી સંખ્યામાં યુવાનો આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાયા હતા.

8 BDC સભ્યો અને 10 કાઉન્સિલરો: આ પહેલા આમ આદમી પાર્ટીના દિલ્હી પ્રદેશ અધ્યક્ષ ગોપાલ રાય, જમ્મુ-કાશ્મીરથી, પેન્થર પાર્ટીના પૂર્વપ્રધાન અને ધારાસભ્ય યશપાલ કુંડલ, પૂર્વ ધારાસભ્ય બલવંત સિંહ મનકોટિયા, ધારાસભ્ય ઉમેદવાર સુરિન્દર સિંહ અને 8 BDC સભ્યો અને 10 કાઉન્સિલરો, આમ આદમી પાર્ટીના સેંકડો લોકો સહિત આદમી પાર્ટીનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો.