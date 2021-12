ભાજપની હિંદુ-મુસ્લિમ રાજનીતિ કરી રહી છેઃ માયાવતી

ઉત્તર પ્રદેશ વિધાનસભા ચૂંટણીમાં હાર ટાળવા માટે પાર્ટીની છેલ્લી શરત

લોકોએ હિંદુ-મુસ્લિમ રાજકારણથી સાવચેત રહેવુંઃ માયાવતી

લખનઉ: BSP સુપ્રીમો(Bahujan Samaj Party ) માયાવતીએ ગુરુવારે લોકોને ભાજપની "હિંદુ-મુસ્લિમ રાજનીતિ" (Hindu-Muslim politics)સામે ચેતવણી આપતા કહ્યું હતું કે ઉત્તર પ્રદેશ વિધાનસભા ચૂંટણીમાં( Uttar Pradesh Assembly Elections)તેની હાર ટાળવા માટે તે પાર્ટીની છેલ્લી શરત છે.

માયાવતીએ ટ્વિટ કરીને પ્રતિક્રિયા આપી

માયાવતી ટ્વિટ

મથુરામાં મંદિર માટે ચાલી રહેલા નિર્માણ કાર્ય પર ઉત્તર પ્રદેશના નાયબ મુખ્ય પ્રધાન કેશવ પ્રસાદ મૌર્ય દ્વારા આપવામાં આવેલા નિવેદન પર માયાવતીએ ટ્વિટ કરીને પ્રતિક્રિયા આપી. તેમણે ટ્વીટ કર્યું કે યુપીના ડેપ્યુટી પ્રધાન કેશવ પ્રસાદ મૌર્ય દ્વારા વિધાનસભા ચૂંટણી (UP Eiections 2022)નજીક આપવામાં આવેલ નિવેદન કે અયોધ્યા અને કાશીમાં મંદિર નિર્માણનું ( Construction of temples at Ayodhya and Kashi)કામ ચાલી રહ્યું છે, હવે મથુરા તૈયાર છે, તે ભાજપની હારની સામાન્ય ધારણાને મજબૂત કરે છે. લોકોએ પણ આ 'છેલ્લી યુક્તિ' એટલે કે હિંદુ-મુસ્લિમ રાજકારણથી (Hindu-Muslim politics)સાવચેત રહેવું જોઈએ.

ભાજપને હારનો અહેસાસ થવા લાગ્યો

મથુરા જિલ્લા વહીવટીતંત્રે 28 નવેમ્બરના રોજ CRPC ની કલમ 144 હેઠળ(Section 144 of the CRPC)પ્રતિબંધિત આદેશો લાગુ કર્યા હતા, જેના પગલે અખિલ ભારત હિન્દુ મહાસભાએ મથુરામાં ભગવાન કૃષ્ણની મૂર્તિ સ્થાપિત કરવાની જાહેરાત કરી હતી.સમાજવાદી પાર્ટીના(Samajwadi Party ) વડા અખિલેશ યાદવે પણ મૌર્યની ટીકા કરી હતી અને કહ્યું હતું કે તેમની ટિપ્પણી દર્શાવે છે કે ભાજપને હારનો અહેસાસ થવા લાગ્યો છે.

આ પણ વાંચોઃ અમદાવાદના યુવકે અયોધ્યાને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની આપી ધમકી

આ પણ વાંચોઃ Mongolia parliamentary party: 23 સભ્યોનું પ્રતિનિધિમંડળ આજે બોધગયા પહોંચશે, બૌદ્ધ સ્થળોની મુલાકાત લેશે