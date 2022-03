આજના એ સમાચાર જેના પર તમારી નજર બની રહેશે..

Gujarat Budget 2022: આજે ગુજરાત વિધાનસભામાં બજેટ રજૂ થશે.

ગુજરાત વિધાનસભાનું બજેટ સત્ર (Gujarat Assembly Budget Session) 2 માર્ચથી શરૂ થયુ છે, ત્યારે વિધાનસભામાં 3 માર્ચ એટલે આજે બજેટ રજૂ (Gujarat Budget 2022) થશે. બીજી તરફ વિપક્ષ પણ વિધાનસભામાં સરકારને ઘેરવાની તૈયારી કરી રહી છે. Click here

ગઈકાલના એ સમાચાર જેના વિશે તમે જરૂર વાંચવા ઈચ્છશો.

1 ભારત પર 500 ટન વજનનું ISS છોડવાની ધમકી! યુદ્ધ વચ્ચે રશિયન ધમકીઓની અસરો શું?

યુક્રેન પર રશિયન હુમલા વચ્ચે, રશિયાએ (Russia Threat to India) ભારત-ચીન પર 500 ટન ફૂટબોલ મેચ ગ્રાઉન્ડ-સાઇઝ ઇન્ટરનેશનલ સ્પેસ સ્ટેશનને તોડી પાડવાની ધમકી આપી છે. ભારત-ચીન કે અમેરિકામાં રશિયાની આ ધમકી પર સવાલ ઉઠાવવાની હિંમત નથી. કારણ કે યુદ્ધની સ્થિતિમાં પાડોશી હોય કે અન્ય કોઈ, ગરીબ હોય કે અમીર હોય અને પછી તે શક્તિશાળી મહાસત્તા દેશ હોય. દરેકની પોતાની રુચિઓ, પોતાના ફાયદા અને પોતાની મહત્વાકાંક્ષાઓ તેમજ પોતાની મજબૂરીઓ હોય છે. જેમાં સ્થાયી, ચુસ્ત અને ચુસ્તપણે બંધાયેલા દેશો નારાજ રશિયાને પ્રશ્નો પૂછવાની હિંમત ક્યારેય એકત્રિત કરી શકશે નહીં. આવી સ્થિતિમાં, આ ધમકી વિશે ઉદ્ભવતા તમામ પ્રશ્નોના જવાબો શોધવાની સાથે, ETV Bharat આ ધમકીની અસરોની શોધ કરી રહ્યું છે. Click here

2 જાણો, યુક્રેનથી પરત ફરી રહેલા ભારતીય વિદ્યાર્થીઓના અધૂરા અભ્યાસક્રમો કેવી રીતે થશે પૂર્ણ?

યુદ્ધગ્રસ્ત દેશ યુક્રેનમાંથી ભારતીય વિદ્યાર્થીઓની વાપસી(return of indian students) માટે અભિયાન ચલાવી રહેલા કેન્દ્રીય પ્રધાને વી.કે સિંહે વિદ્યાર્થીઓ માટે એક સારા સમાચાર(Good news for students) આપ્યા છે. હાલમાં યુક્રેનમાં અભ્યાસ કરી રહેલા હજારો વિદ્યાર્થીઓ તેમના અધૂરા અભ્યાસક્રમો કેવી રીતે પૂર્ણ કરવા અને તેમની ડિગ્રી કેવી રીતે મેળવવી તે અંગે ચિંતિત છે. જનરલ વી.કે સિંહે આ મુદ્દે સારા સમાચાર આપ્યા છે. Click here

3 Russia-Ukraine War: યુક્રેનમાં થયુ વધું એક ભારતીય યુવકનું મોત

યુક્રેન અને રશિયા વચ્ચે ચાલી રહેલા યુદ્ધમાં(Russia-Ukraine War) પંજાબ બરનાલાના એક યુવકનું મોત(Punjab youth dies) થયું છે. જોકે, આ યુવકનું મોત બીમારીના કારણે(Death of a young man due to illness) થયું છે. આ પહેલા કર્ણાટકના એક યુવકનું ફાયરિંગમાં મોત થયું હતું. યુક્રેનમાં અત્યાર સુધીમાં બે ભારતીય વિદ્યાર્થીઓના મોત થયા છે જ્યારે એક વિદ્યાર્થી ઘાયલ થયો છે જેની માહિતી એકઠી કરવામાં આવી રહી છે. Click here

4 મારા દિકરાનો મૃતદેહ જલ્દી ભારત લાવે તેવી મારી સરકારને પ્રાથના: નવિનના પિતા

યુક્રેનમાં કર્ણાટકના વિદ્યાર્થી નવીન શેખરપ્પા (student killed in Ukraine) ગ્યાંગૌદરના મોત બાદ તેના ઘરે શોકનો માહોલ છે. નવીનના પિતાએ આરોપ (Naveen father reaction) લગાવ્યો છે કે ઇન્ડિયન એમ્બેસીમાંથી કોઈએ યુક્રેનના ખાર્કિવમાં ફસાયેલા ભારતના વિદ્યાર્થીઓનો સંપર્ક કર્યો નથી, ત્યારે આજે ફરી તેની પિતાએ સરકાર પાસે મારા દિકરાનો મૃતદેહ જલ્દી ભારત લાવે તેવી પ્રાથના કરી હતી. Click here

5 Pakistan zindabad at Taj Mahal: તાજમહેલ ખાતે લાગ્યા 'પાકિસ્તાન ઝિંદાબાદ'ના નારા

તાજમહેલના મુખ્ય સમાધિમાં પ્રવેશ માટે કતારમાં ઊભેલા 19 વર્ષના યુવકને મંગળવારે 'પાકિસ્તાન ઝિંદાબાદ' (Pakistan zindabad at Taj Mahal)ના નારા લગાવવા બદલ પકડવામાં આવ્યો હતો. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, સ્થળ પર હાજર મુલાકાતીઓ દ્વારા માણસને માર મારવામાં આવ્યો હતો અને બાદમાં તેને CISFને સોંપવામાં આવ્યો હતો. Click here

Knight frank India Report: અબજોપતિઓની દ્રષ્ટિએ ભારત વિશ્વમાં ત્રીજા ક્રમે છે

ભારતમાં વર્ષ 2021માં શ્રીમંત લોકોની સંખ્યામાં 11 ટકાનો વધારો નોંધાયો છે અને રોકાણ માટે રિયલ એસ્ટેટ હજુ પણ આવા લોકો માટે પસંદગીનો વિકલ્પ છે. લંડનની એજન્સી નાઈટ ફ્રેન્કે તેના 2022 પ્રોપર્ટી રિપોર્ટ (Knight frank India Report)માં આ માહિતી આપી છે. Click here