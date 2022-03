આજના એ સમાચાર જેના પર તમારી નજર બની રહેશે..

1) Gujarat Budget 2022: આજથી ગુજરાત વિધાનસભાનું બજેટ સત્ર શરૂ (Gujarat Budget 2022) થશે

ગુજરાત વિધાનસભાનું બજેટ સત્ર આજે (Gujarat Assembly Budget Session) 2 માર્ચથી શરૂ થઈ રહ્યું છે, ત્યારે વિધાનસભામાં 3 માર્ચે બજેટ રજૂ (Gujarat Budget 2022) થશે. બીજી તરફ વિપક્ષ પણ વિધાનસભામાં સરકારને ઘેરવાની તૈયારી કરી રહી છે.Click Here

ગઈકાલના એ સમાચાર જેના વિશે તમે જરૂર વાંચવા ઈચ્છશો.

1) Russia Ukraine War: રશિયાના બોમ્બ ધડાકા વચ્ચે એક ભારતીય વિદ્યાર્થીનું મોત

રશિયા અને યુક્રેન વચ્ચે ચાલી રહેલા યુદ્ધની (Russia Ukraine War) ભયાનક અસર હવે દેખાઈ રહી છે. બંને દેશો વચ્ચે બોમ્બ ધડાકામાં કર્ણાટકના હાવેરી જિલ્લામાં રહેતા એક ભારતીય વિદ્યાર્થીનું પણ મોત (Indian Student dies in Ukraine) થયું છે.Click Here

2) Mahashivratri 2022: શિવ પર્વ નિમિત્તે પ્રાચિન શિવાલયો પર ભક્તો ઉમટ્યા

મહેસાણા જિલ્લામાં આજે શિવજીના મહાપર્વ એવા મહાશિવરાત્રિ (Mahashivratri 2022)ની ઉજવણી કરતા તમામ શિવાલયોમાં આજે શિવભક્તિનો નાદ ગૂંજી ઉઠ્યો હતો જિલ્લામાં આવેલ પ્રાચિન શિવાલયો અસોડા જશમલનાથ મહાદેવ અને વડનગર હાટકેશ્વર મહાદેવ (Mehshana Heritage Temple) સહિતના શિવાલયોમાં દૂર દૂરથી દર્શનાર્થીઓ દર્શન માટે આવી દૂધ અને જળાભિષેક કરી બીલીપત્રો, પુષ્પો અર્પણ કરતા ભોલેનાથના શિવલિંગના દર્શન કરી ધન્યતા અનુભવી હતી..Click Here

3) ભારત યુક્રેનને કરશે આ પ્રકારની સહાય, વડાપ્રધાને કરી જાહેરાત

ભારતીય વિદેશ મંત્રાલયે કહ્યું કે, માનવતાવાદી સહાય સામગ્રી(India to send humanitarian) આજે ભારતથી યુક્રેન મોકલવામાં આવશે. ભારતમાં યુક્રેનિયન રાજદૂત ઇગોર પોલિખાએ(Ukrainian Ambassador Igor Polikha) માનવતાવાદી સહાયની માંગણી કર્યા પછી ભારતે સહાય પુરવઠોનો પ્રથમ માલ મોકલવાની જાહેરાત કરી.Click Here

4) અશ્નીર ગ્રોવરે BharatPeના MD પદેથી આપ્યું રાજીનામું

ફિનટેક ફર્મ BharatPe ના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર અશ્નીર ગ્રોવરે આગામી બોર્ડ મીટિંગના એજન્ડા(Ashneer Grover, managing director of fintech firm BharatPe) પ્રાપ્ત કર્યા પછી તરત જ જૂના પદ પરથી રાજીનામું(ashneer grover resigns as md of bharatpe) આપી દીધું છે. બોર્ડ મીટિંગના એજન્ડામાં કન્સલ્ટિંગ ફર્મ પીડબલ્યુસીના રિપોર્ટના આધારે તેમની સામે કાર્યવાહી કરવાની વિચારણા સામેલ છે.Click Here

સુખીભવ:

1) Reverse Walking Benefits: પીઠ અને ઘુંટણના દર્દથી પીડાવ છો, તો રિવર્સ વોકિંગ કરશે મદદ

રિવર્સ વૉકિંગ (Reverse Walking For Knee Pain) પગ અને કમરની સ્નાયુઓને મજબૂત કરે છે. રિવર્સ વૉકિંગ માનસિક અને શારીરિક સ્વાસ્થ્ય માટે પણ ફાયદાકારક (Reverse Walking Benefits) છે. જાણો રિવર્સ વૉકિંગના ફાયદા..Click Here