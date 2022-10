આજના એ સમાચાર જેના પર તમારી નજર બની રહેશે

ડીફેન્સ એક્સ્પો અંતગર્ત પોરબંદરમાં ઈન્ડિયન નેવીનું પ્રદર્શન

ગુજરાતના ગાંધીનગરમાં 18 ઓક્ટોબર 2022ના રોજ શરૂ થયેલા ડિફેન્સ એક્સપો (Defence Expo 2022 ) ત્રણ દિવસના અંતે પૂર્ણ થયો છે. જે બાદ હવે આ ડિફેન્સ એક્સપો (Gandhinagar Defence Expo 2022) જાહેર જનતા માટે ખુલ્લો મુકવામાં (Gandhinagar Defence Expo 2022 open to the public ) આવ્યો હતો. જેમાં લોકોને નેવીની સબમરીન, એરફોર્સનું હેલિકોપ્ટર અને અલગ અલગ ગન સહિતના મશીનોની જાણકારી અને અનુભવોનો મળ્યા હતા.

વિપક્ષનો મોટો દાવો, વડાપ્રઘાને જે સ્કુલની મુલાકાત કરી હતી, તે ફક્ત સેટ ઉપર જ બની હતી

રાજકીય પાર્ટી દાવા મુજબ પીએમ મોદી (PM Modi Gandhianagar) ગાંધીનગરમાં જે સ્કૂલમાં ગયા તે સ્કૂલ બિલકુલ હૈયાત નથી. મોદી ચૂંટણીમાં ફાયદો લેવા માટે ટેન્ટમાં એક હંગામી સ્કૂલ બનાવડાવી (School of Excellence Programme) હતી. આમ આદમી પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ સ્કૂલ જોવા માટે ગયા હતા એ સમયે પોલીસે એમની અટકાયત કરી લીધી હતી.

દિવાળીમાં લક્ષ્મી ગણેશની મૂર્તિ ખરીદવા માટેની ટિપ્સ

દીપાવલીમાં પૂજા (Diwali 2022 Puja Tips) માટે ખરીદવામાં આવતી લક્ષ્મી ગણેશની મૂર્તિનું (Best Lakshmi Ganesh Idol For Diwali Puja) વિશેષ મહત્વ છે. તેથી જ દિવાળીમાં પૂજા માટે લક્ષ્મીજી અને ગણેશજીની મૂર્તિઓ ખરીદતી વખતે દરેક વ્યક્તિએ ખૂબ કાળજી રાખવી જોઈએ. ચાલો એ જાણવાનો પ્રયાસ કરીએ કે, દિવાળી દરમિયાન લક્ષ્મી-ગણેશજીની મૂર્તિ ખરીદતી વખતે (Tips For buying Lakshmi Ganesh Idol in Diwali) કઈ બાબતોનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ.

ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણીમાં 27 આદિવાસી બેઠક કબજે કરવા ભાજપ કોંગ્રેસનું એડીચોટીનું જોર

ગુજરાત વિધાનસભાની 182 બેઠકોમાંથી 27 બેઠકો આદિવાસી સમાજના વિસ્તારની બેઠકો ( 27 Tribal Seats in Gujarat Assembly Election ) છે. ગુજરાતમાં આદિવાસી વોટ બેંકની આ 27 બેઠકો કબજે કરવા માટે ભાજપ (BJP )અને કોંગ્રેસ (Congress ) ચૂંટણી ( Gujarat Assembly Election 2022 ) વખતે એડીચોટીનું જોર લગાવે છે અને આદિવાસી સમાજને (Political strategy of Congress AAP and BJP ) રીઝવે છે. આગામી ચૂંટણીને લઇ ઈ ટીવી ભારતનો વિશેષ અહેવાલ.

નેતાની નોટબૂકમાં ડૉ નીમાબેન આચાર્યની રાજકીય સફર, ટિકીટને લઇ શું છે શક્યતા

ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 ( Gujarat Assembly Election 2022 ) માટે કચ્છમાં સંભવિત ટિકીટ દાવેદારો ( Potential ticket contenders in Kutch ) ની વાત કરીએ તો વિધાનસભા સ્પીકર નીમાબેન આચાર્ય ( Doctor Nimaben Acharya ) ને ના પાડવી ભાજપ ( BJP ) માટે મુશ્કેલ છે. સામાજિક પીઠબળ અને લોકપ્રિયતાને લઇને તેમનું આગવું મહત્ત્વ છે. તેમના વિશે જૂઓ અમારો વિશેષ અહેવાલ નેતાની નોટબૂક ( Leaders Profile ).

બ્રિટિશ પીએમ રેસમાં આ ભારતીય: લિઝ ટ્રસના રાજીનામા પછી ફરીથી હેડલાઇન્સમાં

લિઝ ટ્રસના રાજીનામા બાદ હવે બદલાયેલી સ્થિતિમાં એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે, જો કન્ઝર્વેટિવ પાર્ટીના સાંસદો સમર્થન આપે તો ભારતીય મૂળના ઋષિ સુનકને (Rishi Sunak in British PM Race ) તાજ પહેરાવવામાં આવી શકે છે.

કેટરિના કૈફ પર ફિદા હતા સિદ્ધાંત ચતુર્વેદી, જણાવી આ મોટી વાત

સિદ્ધાંત ચતુર્વેદી પાર્ટીમાં ડાન્સ કરીને કેટરિના કૈફને ઈમપ્રેશ (Siddhant Chaturvedi tried to impress Katrina) કરવામાં વ્યસ્ત હતો. સિદ્ધાંત ચતુર્વેદીએ કહ્યું કે તેને કેટરિનાએ ફૉર કરી દીધો હતો, પરંતુ વિકી કૌશલ ભાઈ તેને લઈ ગયો.