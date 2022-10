ન્યૂઝ ડેસ્ક: દિવાળીનો (Diwali 2022 Puja Tips) તહેવાર દર વર્ષે કારતક માસના કૃષ્ણ પક્ષની અમાવસ્યાના દિવસે ઉજવવામાં આવે છે. હવે વર્ષ 2022માં દિવાળીનો તહેવાર 24 ઓક્ટોબરે ઉજવવામાં આવી રહ્યો છે. આ તહેવાર પર, દરેક ઘરમાં સાંજના શુભ મુહૂર્તમાં (Best Lakshmi Ganesh Idol For Diwali Puja) દેવી લક્ષ્મી અને ભગવાન ગણેશની પૂજા (Which Type Lakshmi Ganesh Idol Good For Diwali) કરવામાં આવે છે. આ માટે ધનતેરસના દિવસે જ લક્ષ્મી-ગણેશજીની મૂર્તિઓ ખરીદવાની પરંપરા છે. એવું માનવામાં આવે છે કે, જે લોકો ધનતેરસ પર ખરીદેલી ગણેશ-લક્ષ્મીજીની મૂર્તિઓની પૂજા કરે છે તેઓ દિવાળીની રાત્રે જાગી જાય છે. જેના કારણે તેમના ઘરમાં દેવી લક્ષ્મીનું આગમન થાય છે અને ઘરમાં સુખ-સમૃદ્ધિ બની રહે છે.

શ્રી ગણેશજીની મૂર્તિ ખરીદતી વખતે ધ્યાનમાં રાખવા જેવી બાબતો:

દીપાવલીમાં પૂજન માટે શ્રી લક્ષ્મી ગણેશની મૂર્તિને સંયુક્ત સ્વરૂપમાં ક્યારેય ન ખરીદવી જોઈએ. આટલું જ નહીં, લક્ષ્મી અને ગણેશની અલગ-અલગ દેવતાઓની મૂર્તિઓને પૂજા રૂમમાં રાખવા જોઈએ. દીપાવલીમાં પૂજા માટે એવી મૂર્તિ લેવી જોઈએ કે, જેમાં શ્રી ગણેશની મૂર્તિમાં તેની થડ ડાબા હાથ તરફ વળેલી હોય. જમણી તરફ વળેલું થડ શુભ માનવામાં આવતું નથી. દીપાવલીમાં પૂજા માટે ભગવાન ગણેશની એવી મૂર્તિ લેવી જોઈએ, જેની થડને બે વળાંક ન હોય. દીપાવલીમાં પૂજા માટે ભગવાન ગણેશની મૂર્તિ ખરીદતી વખતે હંમેશા ધ્યાનમાં રાખો કે, હાથમાં મોદક વાળી મૂર્તિઓ જ ખરીદો. આવી મૂર્તિ સુખ અને સમૃદ્ધિનું પ્રતીક માનવામાં આવે છે. શ્રી ગણેશ જીની મૂર્તિમાં તેમનું વાહન ઉંદર અવશ્ય જોવા જોઈએ. ભગવાનના વાહન વિના મૂર્તિ ખરીદવી નહીં. દીપાવલીમાં પૂજા માટે સોનું, ચાંદી, પિત્તળ અથવા અષ્ટધાતુની મૂર્તિ ખરીદવાની સાથે સ્ફટિકના લક્ષ્મી-ગણેશની પૂજા કરવી શુભ છે, પરંતુ તેમાં પણ ઉપરોક્ત સાવચેતીઓની ઉપેક્ષા ન કરવી જોઈએ.

માતા લક્ષ્મીની મૂર્તિ ખરીદતી વખતે ધ્યાનમાં રાખવા જેવી બાબતો: