મૌસુની (પશ્ચિમ બંગાળ): પશ્ચિમ બંગાળમાં બંગાળની ખાડીની છેલ્લી ચોકી, મૌસુની ટાપુનું અસ્તિત્વ જોખમમાં (existence of Mausuni Island is in danger) છે. ચારે બાજુથી મોટા મોજાંને કારણે સમગ્ર મૌસુની (Tidal water floods Moushuni Island) ટાપુ હવે પાણીથી ભરાઈ ગયો છે. આ ભરતીના કારણે પર્યટન, વેપારીઓથી લઈને સ્થાનિક રહેવાસીઓ સુધી દરેકને અસર થઈ રહી છે. ભરતીના પાણીમાં કેટલીક ઝૂંપડીઓ પણ ધોવાઈ ગઈ છે. ખાસ કરીને આ પ્રવાસન સિઝનમાં કોટેજ માલિકોને તેની અસર થઈ રહી છે.

દરિયાઈ મોજાથી પ્રભાવિત મૌસુની ટાપુના અસ્તિત્વ સામે ખતરો

આ પણ વાંચો: અસમમાં પૂરનો કહેર, 20 જિલ્લામાં પૂરની સ્થિતિ, આટલા લોકો થયા પ્રભાવિત

સમુદ્રના મોટા મોજા ટાપુ તરફ આગળ વધવા લાગ્યા: મળતી માહિતી મુજબ, દક્ષિણ 24 પરગણા જિલ્લાના નામખાના બ્લોકમાં આવેલ મૌશુની દ્વીપ સૌથી વધુ માંગવામાં આવેલા સ્થળોમાંથી એક છે. ઉનાળા દરમિયાન બંગાળીઓ દ્વારા પસંદ કરાયેલા મનપસંદ દરિયાકિનારામાંથી એક મૌસુની ટાપુ છે. ચક્રવાત અને કોવિડ-19 રોગચાળાને માત આપ્યા પછી, વેપારીઓ પ્રવાસીઓના ધસારો સાથે તેમની સામાન્ય લયમાં પાછા ફરવાનું શરૂ કર્યું છે, પરંતુ સોમવારે સમુદ્રના મોટા મોજા ટાપુ તરફ આગળ વધવા લાગ્યા, જેના કારણે અહીંના કોટેજ સહિત અનેક વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ ગયા હતા.

દરિયાઈ મોજાથી પ્રભાવિત મૌસુની ટાપુના અસ્તિત્વ સામે ખતરો

આ પણ વાંચો: Piroton Island in Jamnagar: જામનગરનો પીરોટન ટાપુ ઓક્ટોબર સુધી પ્રવાસીઓ માટે બંધ

કુદરતી આફતનો સામનો: જો કે ડેમ પર પાણીને ટાપુમાં પ્રવેશતું અટકાવવા માટે કામ શરૂ થઈ ગયું છે, તેમ છતાં તે આ વિશાળ મોજાને કેટલી સારી રીતે ટકી શકશે તે અંગે હજુ પણ શંકા છે. ડેમનું બાંધકામ નાના મોજાઓ દરમિયાન શરૂ થાય છે, પરંતુ પછી તે મોટા મોજા દ્વારા ફરીથી ડૂબી જાય છે. આ કુદરતી આફતનો સામનો કરવાનો એકમાત્ર ઉપાય કોંક્રિટ ડેમ છે.