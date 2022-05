કચર (આસામ): સતત વરસાદને કારણે આસામમાં પૂર અને ભૂસ્ખલન (Assam Floods landslides affect) થયું છે. રાજ્યના 20 જિલ્લાઓમાં પૂરના વર્તમાન તબક્કામાં આશરે 1.97 લાખ લોકો પ્રભાવિત થયા (assam 20 district facing flood) છે. આસામ સ્ટેટ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ ઓથોરિટીના (Assam cachar district flood) અહેવાલ મુજબ, એકલા કચર જિલ્લામાં 51,357 લોકો પ્રભાવિત (landslides affect 1.97 lakh people across 20 districts) થયા છે. પૂરના આ મોજાથી 46 મહેસૂલ વિભાગોના 652 ગામો પ્રભાવિત થયા હતા અને 16,645.61 હેક્ટર પાકની જમીન પૂરના પાણીમાં ડૂબી ગઈ હતી. અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, કચર જિલ્લામાં બે લોકોના મોત થયા છે, જ્યારે કેચર જિલ્લામાં બે બાળકો સહિત ત્રણ અન્ય લોકો ગુમ છે. જિલ્લા વહીવટીતંત્રે 55 રાહત શિબિરો અને 12 વિતરણ કેન્દ્રો સ્થાપ્યા છે જ્યાં 32,959 પૂર પ્રભાવિત લોકો આશ્રય લઈ રહ્યા છે.

આ પણ વાંચો: સર્વે સામે જ્ઞાનવાપી મસ્જિદ કમિટીની અરજી પર સુપ્રીમ કોર્ટમાં આજે સુનાવણી

બ્રહ્મપુત્રા નદીનું જળસ્તર ખતરાના નિશાનથી ઉપર: જોરહાટ જિલ્લાના નિમતીઘાટ અને નાગાંવ જિલ્લાના કામપુર વિસ્તારમાં કોપિલી નદીમાં બ્રહ્મપુત્રા નદીનું જળસ્તર ખતરાના નિશાનથી ઉપર વહી (Brahmaputra river is flowing above the danger leve) રહ્યું છે. નાગાંવ જિલ્લાના કામપુર વિસ્તારમાં પૂરની સ્થિતિને કારણે સામાન્ય જનજીવન પ્રભાવિત થયું છે. ન્યુ કુંજંગ, ફ્યાંગપુઈ, મૌલહોઈ, નામજુરાંગ, દક્ષિણ બગેતર, મહાદેવ ટીલા, કાલીબારી, ઉત્તર બાગેતર, ઝિઓન અને લોદી પંગમૌલ ગામોમાંથી ભૂસ્ખલનની જાણ થઈ હતી. ડિઝાસ્ટર વિભાગના બુલેટિન મુજબ, ભૂસ્ખલનને કારણે જટીંગા-હરંગાજાઓ અને માહુર-ફિડિંગમાં રેલ્વે લાઇન બ્લોક થઈ ગઈ છે.

આ પણ વાંચો: શ્રીલંકાના PMનું રાષ્ટ્રને સંબોધન, કહ્યું- દેશમાં માત્ર એક દિવસનું પેટ્રોલ બચ્યું છે

બારાખલા વિસ્તારમાં પૂર પીડિતોને બચાવ્યા: માયબાંગ ટનલને ગેરેમલામ્બ્રા ગામથી જોડતો રસ્તો પણ બ્લોક થવાની સંભાવના છે. સરકારે ભારતીય સેના, અર્ધલશ્કરી દળો, અગ્નિશમન અને કટોકટી સેવાઓ, SDRF, નાગરિક વહીવટ અને પ્રશિક્ષિત સ્વયંસેવકોને સ્થળાંતર અને રાહત પગલાં માટે તૈનાત કર્યા છે. કચર જિલ્લા વહીવટીતંત્ર અને આસામ રાઇફલ્સ વચ્ચેના સંયુક્ત સાહસે બારાખલા વિસ્તારમાં પૂર પીડિતોને બચાવ્યા અને તેમને રાહત શિબિરોમાં મોકલ્યા.