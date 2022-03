થાણે(મુંબઈ): ટિટવાલા નજીકના બલાયની વિસ્તારમાં એક ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે. ત્રણ બાળકો મેદાનમાં રમતા હતા ત્યારે સ્પીડમાં આવતા ટેમ્પો ચાલકે 14 મહિનાના બાળકને કચડી નાખ્યો હતો. પોલીસ સ્ટેશનમાં અકસ્માતનો ગુનો નોંધી ટોમ્પો ચાલકની ધરપકડ (Tempo Crushes Little boy In Thane) કરવામાં આવી છે. ટેમ્પો ચાલકનું નામ સૈફ ફારૂકી છે. તો મૃતક છોકરાનું નામ અરસલમ શાહ છે. આ ઘટનાના CCTV ફૂટેજ સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ (Incident captured on CCTV) થયા છે.

થાણેમાં ટેમ્પો ચાલકે 14 માસના બાળકને કચડી નાખ્યું, સીસીટીવીમાં કેદ થઈ ઘટના

છોકરાનું સારવાર દરમિયાન મોત - ટિટવાલા નજીક બલાયની વિસ્તારમાં રહીસા ચાલ પાસે એક માર્બલની દુકાનમાં ટેમ્પો માર્બલ (24 માર્ચ) લાવવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ ટેમ્પો બહાર આવતાની સાથે જ વિસ્તારના ત્રણ બાળકો રમતા હતા. તે જ સમયે 14 મહિનાનું બાળક રમતા રમતા કચડાઈ ગયું હતું. તે જ દિવસે સારવાર દરમિયાન છોકરાનું મૃત્યુ થયું હતું. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, આ ઘટના 24 માર્ચે સવારે લગભગ 10 વાગ્યે બની હતી.

ટેમ્પો ચાલકની ધરપકડ: ઘટનાની જાણ કલ્યાણ તાલુકા પોલીસને થતાં જ પોલીસે ઘટનાસ્થળે પહોંચીને ટેમ્પો ચાલક સૈફ ફારૂકીની ધરપકડ કરી હતી. જોકે, સૈફ ફારૂકીને કોર્ટમાં હાજર થવા દરમિયાન જામીન મળી ગયા હતા. આશ્ચર્યની વાત એ છે કે ઘટનાના દિવસના સીસીટીવીમાં આરોપી ટેમ્પો ચાલક સોફ જાણી જોઈને ટેમ્પો સાથે અથડાઈને ટેમ્પોને કચડતો જોવા મળ્યો હતો.