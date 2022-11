ન્યૂઝ ડેસ્ક: સામાન્ય રીતે, ત્વચાની વિશેષ કાળજી (Some skin care tips) લેવા માટે, મોટાભાગના લોકો તેમની ત્વચા સંભાળની દિનચર્યામાં સ્ટીમ લેવાનું પસંદ કરે છે. અલબત્ત, વરાળ લેવાથી ત્વચા સ્વચ્છ અને સ્વચ્છ બને છે. પરંતુ વરાળ પછી ઘણા લોકો ત્વચાને આ રીતે છોડી દે છે. જેના કારણે તમારી ત્વચા પર કેટલીક આડ અસર જોવા મળી શકે છે. તેથી, જો તમે પણ ત્વચા સંભાળ માટે સ્ટીમ (Take steam for skin care) લો છો, તો સ્ટીમ લીધા પછી, કેટલીક વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરો. જો કે, સ્ટીમ લેવી ત્વચા (Taking steam is very beneficial for the skin) માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક છે. આના કારણે ત્વચાના પોર્સમાં જમા થયેલી ગંદકી અને બેક્ટેરિયા સરળતાથી દૂર થઈ જાય છે. પરંતુ વરાળ પછી ત્વચા પર કેટલીક વસ્તુઓનો ઉપયોગ ન કરવાથી તમે તેના વિપરીત પરિણામો પણ જોઈ શકો છો. તો ચાલો તમને જણાવીએ સ્ટીમ પછી ત્વચાની સંભાળની કેટલીક ટિપ્સ, જેને અનુસરીને તમે તમારી ત્વચાની ખાસ કાળજી રાખી શકો છો.

ત્વચા પર મધ લગાવો: સ્ટીમ લેવાથી ગંદકીની સાથે ત્વચાની ભેજ પણ ઓછી થાય છે. આ સ્થિતિમાં, બાફ્યા પછી, તમે ત્વચા પર મધ લગાવી શકો છો અને 5 મિનિટ પછી તેને ધોઈ શકો છો. મધ (Benefits of honey for skin) માત્ર ત્વચાને સાફ કરીને એક્સ્ફોલિયેટ રાખવામાં મદદ કરે છે, પરંતુ તે ત્વચાની ભેજ પણ જાળવી રાખે છે.

નાળિયેર તેલથી માલિશ કરો: પોષક તત્વોથી ભરપૂર નાળિયેર તેલ (Benefits of coconut for skin) ત્વચા માટે શ્રેષ્ઠ મોઇશ્ચરાઇઝિંગ એજન્ટ છે. આ સ્થિતિમાં, સ્ટીમ લીધા પછી, તમે તમારા ચહેરાને નારિયેળ તેલથી મસાજ કરી શકો છો. તેનાથી તમને કરચલીઓ અને ફાઈન લાઈન્સથી પણ છુટકારો મળશે અને તમારો ચહેરો કુદરતી રીતે ચમકવા લાગશે.

એલોવેરા જેલ અસરકારક રહેશે: સ્ટીમ વડે ત્વચાની ઊંડી સફાઈ કર્યા પછી, એલોવેરા (Benefits of Aloe Vera Gel for Skin) જેલથી 3-5 મિનિટ સુધી માલિશ કરવું એ ખૂબ અસરકારક ઉપાય હોઈ શકે છે. તેમાં હાજર એન્ટિ-ઇન્ફ્લેમેટરી અને એન્ટિ-વાયોલ તત્વો ત્વચાના છિદ્રોમાં જઇને ચહેરાના ખીલ, ફોલ્લીઓ અને કરચલીઓ દૂર કરવામાં મદદરૂપ થાય છે.

બદામના તેલની મદદ લો: ત્વચાની ભેજ જાળવી રાખવા માટે તમે સ્ટીમ લીધા પછી બદામના તેલની માલિશ (Benefits of almonds for skin) પણ કરી શકો છો. વિટામિન ઇથી ભરપૂર બદામનું તેલ ત્વચાના ખુલ્લા છિદ્રોને બંધ કરીને ત્વચાને સુધારવાનું કામ કરે છે.

દૂધની મલાઈ: ત્વચાને ઊંડી સફાઈ કરવાની વાત આવે છે, ત્યારે ક્રીમ કરતાં વધુ સારું કંઈ હોઈ શકે નહીં, કારણ કે તે ફક્ત તમારા ભરાયેલા છિદ્રોને અંદરથી સાફ કરતું નથી, પરંતુ તે તમારી ત્વચા પર જમા થયેલી ધૂળને દૂર કરવામાં પણ મદદ કરે છે. તમારે ફક્ત તમારી ત્વચાને થોડીવાર માટે એક ચમચી ક્રીમ અને લીંબુના રસથી મસાજ કરવાનું છે, પછી કોટનની મદદથી તેને સાફ કરવું.