કોંડાગાંવઃ છત્તીસગઢના કોંડાગાંવ જિલ્લાના ઉરંડાબેરા પોલીસ સ્ટેશન હદમાં આવતા ગામ બરગઈમાં માનવતાને શરમાવે તેવી ઘટના સામે આવી છે. શરમની પરાકાષ્ઠા પાર કરતા ગ્રામજનોએ પ્રેમ પ્રકરણમાં યુવક-યુવતીને જાહેરમાં નગ્ન હાલતમાં આખા ગામમાં ફેરવતા ચકચાર મચાવી હતી. હવે તેનો વીડિયો અને તસવીર સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થઈ રહી છે.

શું છે આખો મામલોઃ બડગાઈમાં પત્નીએ પતિને (Wife punished unfaithful husband and girlfriend in Kondagaon) તેની પ્રેમિકા સાથે રૂમમાં બાંધછોડ કરતા પકડ્યો. આના પર પત્નીએ હંગામો શરૂ કર્યો. પતિના આ કૃત્યથી પત્ની એટલી નારાજ થઈ ગઈ કે તેણે આખા ગામને એકઠા કરીને પોતાની અગ્નિપરીક્ષા જણાવી. ત્યાં સુધી મહિલાનો પતિ તેની પ્રેમિકા સાથે રૂમમાં બંધ હતો.

ગ્રામજનોને સજાઃ પત્નીની વાત સાંભળીને ગ્રામજનો પણ ગુસ્સે થઈ ગયા. બધાએ પ્રેમી (Husband and girlfriend were taken naked in Kondagaon) પતિ અને તેની પ્રેમિકાને રૂમમાં બંધ કરી દીધા. આ પછી પત્નીના કહેવા પર બંનેને સજા કરવામાં આવી. ગામવાસીઓએ સજા તરીકે પહેલા યુવક અને તેની પ્રેમિકાને માર માર્યો, પછી તેમના કપડા કાઢી નાખ્યા. આ પછી બંને નિર્વસ્ત્ર થઈને આખા ગામમાં ફેરવ્યા હતા.

ધરપકડ કરવામાં આવી: કોંડાગાંવના એસપી દિવ્યાંગ પટેલે કહ્યું કે મામલાની ગંભીરતાને જોતા અમે એક વિશેષ ટીમ બનાવી અને તેને તાત્કાલિક સ્થળ પર મોકલી દીધી. પીડિતા અને પીડિતાની પૂછપરછ કર્યા બાદ તેમના નિવેદનના આધારે પીડિત યુવકની પત્ની સહિત કુલ 4 ( young man wife did a shameful act in Badgai village) લોકો સામે ગુનો નોંધી ધરપકડ કરવામાં આવી છે. આ મામલાની તપાસ હજુ ચાલુ છે. આ કેસમાં સંડોવાયેલા વધુ આરોપીઓની ધરપકડ થઈ શકે છે.