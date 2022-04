નવી દિલ્હી: છેલ્લા 10 વર્ષમાં અસુરક્ષિત સંભોગને કારણે દેશમાં 17 લાખથી વધુ લોકો મૃત્યુ પામ્યા (RTI on HIV data) હોવાનો ચોંકાવનારો ઘટસ્ફોટ નેશનલ એઇડ્સ કંટ્રોલ ઓર્ગેનાઇઝેશન દ્વારા એક રાઈટ ટૂ ઈન્ફર્મેશન (RTI)ના જવાબમાં આપવામાં આવેલા ડેટા (HIV AIDS latest data) મુજબ થયો છે.

અસુરક્ષિત સંભોગ દ્વારા એચઆઈવી સંક્રમિત થયા: 2011-12માં 2.4 લાખ લોકોમાં (how many contracted HIV in India) અસુરક્ષિત સંભોગને દ્વારા HIVનું સંક્રમણ નોંધાયું હતું, જ્યારે 2020-21માં આ સંખ્યા ઘટીને 85,268 થઈ ગઈ હતી. મધ્યપ્રદેશ સ્થિત કાર્યકર્તા ચંદ્રશેખર ગૌર દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી આરટીઆઈના જવાબમાં, નેશનલ એઈડ્સ કંટ્રોલ ઓર્ગેનાઈઝેશન (NACO) એ જણાવ્યું હતું કે, ભારતમાં 17,08,777 લોકો 2011-2021 વચ્ચે અસુરક્ષિત સંભોગ દ્વારા એચઆઈવી સંક્રમિત થયા હતા.

રક્ત ઉત્પાદનો દ્વારા એચઆઈવીનો ચેપ લાગ્યો: રાજ્યોમાં, આંધ્રપ્રદેશમાં HIV ટ્રાન્સમિશનના (rti on hiv cases) સૌથી વધુ 3,18,814 કેસ નોંધાયા છે, ત્યારબાદ મહારાષ્ટ્રમાં 2,84,577, કર્ણાટકમાં 2,12,982, તમિલનાડુમાં 1,16,536, ઉત્તર પ્રદેશમાં 1,10,911 અને ગુજરાતમાં 1,10,911 કેસ નોંધાયા છે. . 87,440 કેસ. વધુમાં, 15,782 લોકોને 2011-12 થી 2020-21 દરમિયાન રક્ત અને રક્ત ઉત્પાદનો દ્વારા એચઆઈવીનો ચેપ લાગ્યો હતો, અને 4,423 લોકોને માતાથી બાળકમાં ચેપ લાગ્યો હતો, 18 મહિનાના એન્ટિબોડી પરીક્ષણ ડેટા અનુસાર. ડેટામાં જણાવાયું છે કે તમામ રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં એચઆઈવીના સંક્રમણના કેસોમાં સતત ઘટાડો જોવા મળ્યો છે.

81,430 બાળકોનો સમાવેશ: 2020 સુધીમાં, દેશમાં 23,18,737 લોકો HIV સાથે જીવે છે, જેમાં 81,430 બાળકોનો સમાવેશ થાય છે. આરટીઆઈ અરજી જણાવે છે કે, કાઉન્સેલર દ્વારા એચઆઈવી પોઝિટિવ વ્યક્તિઓ દ્વારા પ્રી-ટેસ્ટ/પોસ્ટ-ટેસ્ટ કાઉન્સેલિંગ દરમિયાન આપવામાં આવેલા ફીડબેકમાંથી એચઆઈવીના ટ્રાન્સમિશનની રીતો પરની માહિતી રેકોર્ડ કરવામાં આવી છે, તેથી ડેટા સ્વ-રિપોર્ટેડ છે, આર.ટી.આઈ. અરજીમાં જણાવ્યું છે. HIV શરીરની રોગપ્રતિકારક શક્તિ પર હુમલો કરે છે. જો એચ.આઈ.વી ( HIV) ની સારવાર ન કરવામાં આવે તો તે એઈડ્સ (એક્વાર્ડ ઇમ્યુનોડેફિસિયન્સી સિન્ડ્રોમ) તરફ દોરી શકે છે.

એઇડ્સના લક્ષણો: ચેપગ્રસ્ત લોહી, વીર્ય અથવા યોનિમાર્ગના પ્રવાહીના સંપર્ક દ્વારા વાયરસ ફેલાય છે. તાવ, ગળામાં દુખાવો અને થાક જેવા ફ્લૂ જેવા લક્ષણો HIV ચેપના થોડા અઠવાડિયામાં થઈ શકે છે. પછી રોગ સામાન્ય રીતે એસિમ્પટમેટિક હોય છે જ્યાં સુધી તે એઇડ્સમાં ફેરવાય નહીં. એઇડ્સના લક્ષણોમાં વજન ઘટવું, તાવ આવવો અથવા રાત્રે પરસેવો થવો, થાક લાગવો અને વારંવાર ચેપ લાગવો. HIV માટે કોઈ અસરકારક સારવાર નથી. જો કે, તેને યોગ્ય તબીબી સંભાળથી સંચાલિત કરી શકાય છે.

ભારતમાં NACOનું ખૂબ જ સારું નેટવર્ક: ફોર્ટિસ મેમોરિયલ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, ગુરુગ્રામના ઇન્ટરનલ મેડિસિન ડિરેક્ટર સતીશ કૌલે જણાવ્યું હતું કે, ભારતમાં એચઆઇવીની સ્થિતિ છેલ્લા એક દાયકામાં સ્થિર થઈ રહી છે. ભારતમાં NACOનું ખૂબ જ સારું નેટવર્ક છે, જે ભારત સરકારની સંસ્થા છે જે એચઆઈવીના દર્દીઓના નિદાનથી જ તેમના સંચાલન માટે જવાબદાર છે. અત્યંત સક્રિય એન્ટિ-રેટ્રોવાયરલ ટ્રીટમેન્ટ (HAART)ની સરળ ઉપલબ્ધતા સાથે, છેલ્લા બે દાયકામાં HIV દર્દીઓના પૂર્વસૂચનમાં સુધારો થયો છે. હકીકતમાં, HIV સંક્રમિત દર્દીઓનો વ્યાપ 2000 થી ઘટી રહ્યો છે, એમ તેમણે જણાવ્યું હતું.

HIV દર્દીઓની સંખ્યામાં વધારો થવાની સંભાવના: એચ.આય.વી.ના કેસોના સંક્રમણમાં ઘટતા વલણ અંગે, પ્રભાત રંજન સિંહા, વરિષ્ઠ સલાહકાર, આંતરિક દવા, આકાશ હેલ્થકેર, દ્વારકાએ જણાવ્યું હતું કે કોવિડ-19 રોગચાળા અને લોકડાઉન પ્રતિબંધોને કારણે દેશમાં છેલ્લા બે સમયથી એચ.આઈ.વી.નો વ્યાપ વધ્યો છે. વર્ષો વધ્યા છે. તપાસ ઓછી છે. , હવે જ્યારે કોવિડ આપણામાંથી પસાર થઈ ગયો છે, ત્યારે HIV દર્દીઓની સંખ્યામાં વધારો થવાની સંભાવના છે. તેમણે કહ્યું કે જો કોઈ વ્યક્તિ એચઆઈવી માટે સકારાત્મક પરીક્ષણ કરે છે, તો તેણે શક્ય તેટલી વહેલી તકે એન્ટિરેટ્રોવાયરલ થેરાપી (એઆરટી) શરૂ કરવી જોઈએ.