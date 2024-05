ETV Bharat / sports

રાંચીની સડકો પર બાઇક ચલાવતો જોવા મળ્યો MS ધોની, વીડિયો થયો વાયરલ - ms dhoni went out on bike in Ranchi

નવી દિલ્હી: ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ તેની છેલ્લી લીગ મેચમાં રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર દ્વારા હાર્યા બાદ IPL 2024 પ્લેઓફમાંથી બહાર થઈ ગઈ હતી. આ મેચમાં જ્યારે CSKને પ્લેઓફમાં પહોંચવા માટે 5 બોલમાં 11 રન બનાવવાના હતા ત્યારે CSKના પૂર્વ કેપ્ટન અને વિકેટકીપર બેટ્સમેન મહેન્દ્ર સિંહ ધોની યશ દયાલના બોલ પર કેચ આઉટ થયો હતો. આ પછી CSK આ મેચ RCB સામે હારી ગયું. આ હાર બાદ ધોની ખૂબ જ નિરાશ જોવા મળ્યો હતો. તેની આંખો ભીની દેખાઈ. ધોનીએ રાંચીની સડકો પર બાઇક ચલાવી: આ હાર બાદ ધોની બીજા જ દિવસે રાંચીમાં પોતાના ઘરે પરત ફર્યો. હવે તેનો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે. આ વીડિયોમાં ધોની ચેન્નાઈની સડકો પર બાઇક પર એકલો ફરતો જોવા મળે છે. આ દરમિયાન ધોનીએ માથા પર હેલ્મેટ પહેર્યું છે. આ સાથે ધોની લીલા રંગની ટી-શર્ટમાં જોવા મળી રહ્યો છે. તો ત્યાં જ તેણે કાળા રંગનું પેન્ટ પહેર્યું છે. આ દરમિયાન ધોની જોરદાર પવન વચ્ચે તેની યમ બાઇક પર સવારી કરતો જોવા મળે છે. એમએસ ધોની છે બાઈકનો દિવાનો: તમને જણાવી દઈએ કે, ધોનીને બાઈક ખૂબ જ પસંદ છે. ઘણીવાર, જ્યારે તે નિરાશ અને ઉદાસ હોય છે, ત્યારે તે તેની બાઇક ચલાવવા માટે નિર્જન રસ્તા પર નીકળી જાય છે. ધોનીએ પોતાના ઈન્ટરવ્યુમાં ઘણી વખત આ વાત કહી છે. ધોનીને બાઇક ખૂબ જ પસંદ છે. તેની પાસે અનેક બાઇકનું કલેક્શન છે. ધોની પાસે બાઇકના નવા અને જૂના મોડલ છે. IPLમાંથી ધોનીની નિવૃત્તિ અંગે મોટું અપડેટ, CSKના CEOએ પોતે કર્યો ખુલાસો - MS Dhoni retirement from IPL