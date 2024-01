કોપનહેગન : વિશ્વ આરોગ્ય સંસ્થાના (WHO) અગ્રણી અધિકારીએ યુરોપમાં શ્વસન સંબંધી રોગોના વધતા જતા કેસોને ધ્યાનમાં રાખીને તકેદારી રાખવા કહ્યું છે. યુરોપમાં WHO ના પ્રાદેશિક નિર્દેશક હંસ હેનરી પી. ક્લુગે મંગળવારે કોપનહેગનમાં એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં જણાવ્યું હતું કે, ઈન્ફલ્યુએન્ઝા ઈન્ફેક્શન અને હોસ્પિટલમાં દાખલ કેસમાં વધારો નોંધાયો છે. આગામી સપ્તાહમાં સંભવિત વધારા માટે આરોગ્ય વિભાગને તૈયાર રહેવા સૂચન કર્યું હતું.

WHO ના અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, WHO યુરોપમાં થયેલા નવા અભ્યાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે સલામત અને અસરકારક કોવિડ-19 રસીના કારણે આપણા પ્રદેશમાં ઓછામાં ઓછા 1.4 મિલિયન લોકોના જીવ બચી ગયા છે. WHO ના એક અભ્યાસ અનુસાર આ રસી ખાસ કરીને 60 વર્ષથી વધુ ઉંમરના લોકો માટે અસરકારક રહી છે. જેમાં 90 ટકાથી વધુ લોકોના જીવ બચ્યા છે. ડિસેમ્બર 2020 માં કોવિડ વેક્સીનની શરૂઆત થઈ ત્યારથી સમગ્ર WHO યુરોપિયન પ્રદેશમાં COVID-19 થી થતા મૃત્યુમાં 57 ટકાનો ઘટાડો થયો છે. એકલા પ્રથમ બૂસ્ટર ડોઝથી અંદાજિત 700,000 લોકોના જીવ બચ્યા છે.