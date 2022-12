નવી દિલ્હી: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી રવિવારે ચૂંટણીલક્ષી ત્રિપુરા અને મેઘાલયની મુલાકાત લેશે અને(PM MODI TO LAUNCH PROJECTS WORTH RS 6800 CRORE ) ત્યાં રૂ. 6,800 કરોડથી વધુના પ્રોજેક્ટનો શિલાન્યાસ અને ઉદ્ઘાટન કરશે. વડા પ્રધાન કાર્યાલય (PMO) એ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે (PM MODI visit of TRIPURA and MEGHALAYA )આ પ્રોજેક્ટ્સમાં હાઉસિંગ, રસ્તા, કૃષિ, ટેલિકોમ, ઇન્ફોર્મેશન ટેક્નોલોજી (IT), પ્રવાસન અને હોસ્પિટાલિટી સહિતના વિવિધ ક્ષેત્રોના પ્રોજેક્ટ્સનો સમાવેશ થાય છે.

ગૃહ પ્રવેશ કાર્યક્રમ શરૂ કરશે: પીએમઓએ કહ્યું કે મોદી નોર્થ-ઈસ્ટર્ન કાઉન્સિલની સુવર્ણ જયંતી ઉજવણીમાં પણ ભાગ લેશે અને શિલોંગમાં તેની બેઠકમાં ભાગ લેશે. અગરતલામાં, મોદી 'પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના-શહેરી અને ગ્રામીણ' હેઠળ બે લાખથી વધુ લાભાર્થીઓ માટે ગૃહ પ્રવેશ કાર્યક્રમ શરૂ કરશે. PMO એ જણાવ્યું હતું કે નોર્થ-ઈસ્ટ કાઉન્સિલ (NEC) નું ઔપચારિક ઉદ્ઘાટન 7 નવેમ્બર, 1972 ના રોજ કરવામાં આવ્યું હતું અને તેણે વિવિધ માળખાકીય પ્રોજેક્ટ્સ અને વિકાસ પહેલોને સમર્થન આપીને પ્રદેશના સામાજિક-આર્થિક વિકાસમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી છે.

4G ટાવર સમર્પિત કરશે: PMOએ જણાવ્યું હતું કે, NEC એ શિક્ષણ, આરોગ્ય, રમતગમત, જળ સંસાધનો, કૃષિ, પર્યટન અને ઉદ્યોગ સહિતના ક્ષેત્રોમાં મૂલ્યવાન મૂડી અને સામાજિક માળખાકીય સુવિધા ઊભી કરવામાં મદદ કરી છે. પીએમઓએ કહ્યું કે એક જાહેર સમારંભમાં મોદી 2,450 કરોડ રૂપિયાથી વધુની કિંમતના અનેક પ્રોજેક્ટનું ઉદ્ઘાટન અને શિલાન્યાસ કરશે. પ્રદેશમાં ટેલિકોમ કનેક્ટિવિટીને વધુ સારી બનાવવાના પગલામાં, વડા પ્રધાન રાષ્ટ્રને 4G ટાવર સમર્પિત કરશે, જેમાંથી 320 થી વધુ ટાવર લાગી ગયા છે અને લગભગ 890 બાંધકામ હેઠળ છે. મોદી ત્રણ રાજ્યો મેઘાલય, મણિપુર અને અરુણાચલ પ્રદેશમાં ચાર રસ્તા પરિયોજના સહિત અન્ય અનેક વિકાસ પહેલો શરૂ કરશે. આ ઉપરાંત તેઓ ઉમસાવલી ખાતે ઈન્ડિયન ઈન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મેનેજમેન્ટ (આઈઆઈએમ) શિલોંગનું ઉદ્ઘાટન કરશે.

હિન્દી પુસ્તકાલયોનું ઉદ્ઘાટન: પીએમઓએ જણાવ્યું હતું કે વડાપ્રધાન મેઘાલયમાં મશરૂમ ડેવલપમેન્ટ સેન્ટર ખાતે સ્પૉન લેબોરેટરી અને એક સંકલિત મધમાખી ઉછેર વિકાસ કેન્દ્રનું પણ ઉદ્ઘાટન કરશે. આ ઉપરાંત તેઓ મિઝોરમ, મણિપુર, ત્રિપુરા અને આસામમાં 21 હિન્દી પુસ્તકાલયોનું ઉદ્ઘાટન પણ કરશે. મોદી ત્રિપુરામાં રૂ. 4,350 કરોડથી વધુના પ્રોજેક્ટ લોન્ચ કરશે. પીએમઓએ કહ્યું કે મોદીએ એ સુનિશ્ચિત કરવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું છે કે દરેકનું પોતાનું ઘર હોય. આ દિશામાં એક મહત્વપૂર્ણ પગલું ભરતાં તેઓ 'ગૃહ પ્રવેશ' કાર્યક્રમ શરૂ કરશે. 3,400 કરોડથી વધુના ખર્ચે વિકસિત આ મકાનો બે લાખથી વધુ લાભાર્થીઓને આપવામાં આવશે. રોડ કનેક્ટિવિટીમાં સુધારો કરવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને, વડાપ્રધાન અગરતલા બાયપાસ (ખૈરપુર-અમતલી) રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ-8ને પહોળો કરવા માટેના પ્રોજેક્ટનું ઉદ્ઘાટન કરશે, જે અગરતલા શહેરમાં ટ્રાફિકની ભીડને હળવી કરવામાં મદદ કરશે.

વિધાનસભાની ચૂંટણીઓ: તે PMGSY III (પ્રધાનમંત્રી ગ્રામ સડક યોજના) હેઠળ 230 કિમીથી વધુની લંબાઇવાળા 32 રસ્તાઓનો શિલાન્યાસ પણ કરશે અને 540 કિમીથી વધુના અંતરને આવરી લેતા 112 રસ્તાઓને સુધારવાનો પ્રોજેક્ટ શરૂ કરશે. પ્રધાનમંત્રી આનંદનગર ખાતે સ્ટેટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઑફ હોટેલ મેનેજમેન્ટ અને અગરતલા સરકારી ડેન્ટલ કૉલેજનું પણ ઉદ્ઘાટન કરશે. બંને રાજ્યોમાં આવતા વર્ષની શરૂઆતમાં વિધાનસભાની ચૂંટણીઓ યોજાવા જઈ રહી છે. (assembly election of tripura)જ્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP) ત્રિપુરામાં સત્તામાં છે, ત્યારે તે મેઘાલયમાં પોતાની તાકાત વધારવા માટે કામ કરી રહી છે.