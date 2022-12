.

હિમાચલ પ્રદેશના કુલ્લુમાં આવેલા ભુંતર એરપોર્ટ પર ડોગ સ્ક્વોડમાં તૈનાત સેમ અને મેક્સને અનોખી વિદાય આપવામાં આવી(Farewell given to Dog Squad at Bhuntar Airport) હતી. 9 વર્ષનો કાર્યકાળ પૂરો કર્યા બાદ એરપોર્ટ ઓથોરિટીએ બંનેને વિદાય પાર્ટી આપી હતી. જ્યાં ગ્રાન્ડ સેલ્યુટ આપ્યા બાદ કેક કાપીને તેમને વિદાય આપવામાં આવી હતી.