પ્રયાગરાજઃ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની પ્રયાગરાજની મુલાકાત(PM Narendra Modi visit to Prayagraj) દરમિયાન મથુરાના સાંસદ હેમા માલિની(Mathura MP Hema Malini) પણ સંગમ શહેરમાં પહોંચી હતી. અહીંથી હેમા માલિની કાશી અને અયોધ્યાની જેમ મથુરામાં પણ ભવ્ય મંદિર બનાવવાની માંગ(Hema Malini calls for grand Krishna temple in Mathura) કરી છે. બીજેપી સાંસદ હેમા માલિનીએ કહ્યું- કાશીમાં જે રીતે વિશ્વનાથ કોરિડોર બનાવવામાં આવ્યો હતો. જેમ અયોધ્યામાં ભવ્ય રામ મંદિર બની રહ્યું છે. એવી જ રીતે કૃષ્ણ જન્મસ્થળ મથુરામાં ભવ્ય મંદિર(Krishna Grand Temple Built in Mathura) બનાવવું જોઈએ.

મથુરામાં ભવ્ય મંદિર બનાવવાની માંગઃ હેમા માલિની

વાસ્તવિકમાં, મંગળવારે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પ્રયાગરાજની મુલાકાતે હતા. વડાપ્રધાનના આ કાર્યક્રમમાં હાજરી આપવા માટે ભાજપના મોટા નેતાઓ પહોંચ્યા હતા. કાર્યક્રમમાં હાજરી આપવા આવેલા બીજેપી સાંસદ હેમા માલિનીએ ફરી એકવાર મથુરામાં શ્રી કૃષ્ણના જન્મસ્થળ પર ભવ્ય મંદિર બનાવવાની માંગ ઉઠાવી છે.

દરેકની ઈચ્છા છે મથુરામાં શ્રી કૃષ્ણનું ભવ્ય મંદિર બનેઃ હેમા માલિની

હેમા માલિનીએ માંગ કરી છે કે, જે રીતે અયોધ્યામાં ભવ્ય રામ મંદિર બની રહ્યું છે. જે રીતે કાશીમાં ભોલેનાથનો ભવ્ય કાશી વિશ્વનાથ કોરિડોર બનાવવામાં આવ્યો છે, તેવી જ રીતે મથુરામાં પણ શ્રી કૃષ્ણનું ભવ્ય મંદિર બનાવવું જોઈએ. હેમા માલિનીએ એમ પણ કહ્યું કે આ માત્ર તેમની ઈચ્છા નથી, દરેકની ઈચ્છા છે. દરેક વ્યક્તિ ઈચ્છે છે કે મથુરામાં શ્રી કૃષ્ણનું ભવ્ય મંદિર બને, જ્યાં તેમનો જન્મ થયો હતો.

ભાજપના સાંસદ હેમા માલિનીને જયા બચ્ચનના શ્રાપની જાણ નથી

એક દિવસ પહેલા જ સપાના રાજ્યસભા સાંસદ જયા બચ્ચને(SP Rajya Sabha MP Jaya Bachchan) રાજ્યસભામાં ભાજપ સરકાર પર જોરદાર પ્રહારો કર્યા હતા. એટલું જ નહીં, તેમણે સરકારને ખરાબ દિવસો આવવાનો શ્રાપ(Jaya Bachchan curse in Rajya Sabha) પણ આપ્યો હતો. પરંતુ જ્યારે જયા બચ્ચનના સાથી કલાકાર આ શ્રાપ કેસમાં હતા અને પ્રયાગરાજમાં ભાજપના મથુરાના સાંસદ હેમા માલિનીને પૂછવામાં આવ્યું હતું, ત્યારે તેમણે માત્ર બેફામ જવાબ આપ્યો હતો કે મને ખબર નથી કે કયો શ્રાપ આપવામાં આવ્યો છે.

ઉલ્લેખનીય છે કે, બીજેપીના રાજ્યસભા સાંસદ જયા બચ્ચને સોમવારે શ્રાપ આપ્યો કે સરકારના ખરાબ દિવસો આવશે. જે બાદ તેમનું આ નિવેદન મીડિયા અને સોશિયલ મીડિયામાં છવાયું હતું. પરંતુ જયા બચ્ચનના આ શ્રાપ પર બીજેપી સાંસદ હેમા માલિની કહે છે કે તેમને આ શ્રાપ(Curse of MP Hema Malini) બાબતે કોઈ જાણ નથી.

