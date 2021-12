કાંગડાઃ ભારત ભલે મહાસત્તા ન બની શકે, પરંતુ તે વિશ્વગુરુ ચોક્કસ બની શકે છે. આપણા મતભેદો ખતમ થવા જોઈએ. એકતા માટે દરેકનો એક વિચાર હોવો જરૂરી છે. આપણે લોકોએ જીવવું છે, પરંતુ આપણા પોતાના માટે નહીં. આ વાત રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ-આરએસએસના વડા મોહન ભાગવતે (Address by Mohan Bhagwat in the Enlightenment Program of Ex-Servicemen) કહી હતી. મોહન ભાગવત હિમાચલ પ્રદેશના કાંગડામાં (Mohan Bhagwat in Himachal Pradesh) તેમના રોકાણ દરમિયાન ધર્મશાલા (Mohan Bhagwat at Dharamshala) પહોંચ્યા હતા.

40,000 વર્ષથી ભારતીયોના DNA સમાન છેઃ ભાગવત

અહીં ભૂતપૂર્વ સૈનિકોના જ્ઞાન કાર્યક્રમને સંબોધિત (Address by Mohan Bhagwat in the Enlightenment Program of Ex-Servicemen) કરતી વખતે મોહન ભાગવતે કહ્યું હતું કે, ધર્મનો અર્થ ખ્યાલ છે, જે સમાજને જોડે છે. છેલ્લા 40 હજાર વર્ષથી તમામ ભારતીયોના ડીએનએ સમાન છે. ભાગવતે કહ્યું કે સંઘ હંમેશા દેશની ગરિમાને જીવંત રાખવાની વાત કરે છે. રાષ્ટ્ર નિર્માણમાં સંઘે મહત્વની ભૂમિકા (The role of RSS in nation building) ભજવી છે.

આપણે આપણી નબળાઈઓથી હાર્યા છીએઃ ભાગવત

આરએસએસના વડાએ કહ્યું કે, મીડિયામાં RSSને સરકારના રિમોટ કન્ટ્રોલ તરીકે રજૂ કરવામાં આવે છે, જે બિલકુલ સાચું (RSS is not a remote control of the government) નથી. જોકે, અમારા કેટલાક કાર્યકરો ચોક્કસપણે સરકારનો ભાગ છે. સંઘ પ્રમુખે કહ્યું કે. આપણે ક્યારેય કોઈની તાકાતથી હાર્યા નથી, પરંતુ આપણે આપણી નબળાઈઓથી હાર્યા છીએ. એવું કહેવાય છે કે, કંઈક એવું હોય છે, જેનાથી આપણું વ્યક્તિત્વ અદૃશ્ય થઈ જતું નથી. કારણ કે, અહીં ત્યાગ અને બલિદાન થયા છે અને આવું કરનારા આપણા પૂર્વજો ગર્વની વાત છે.

CDS બિપિન રાવત અને અન્ય 13 લોકો માટે એક મિનિટનું મૌન પાળ્યું

મોહન ભાગવતે કહ્યું કે ભારતના સૈનિક (Mohan Bhagwat in Himachal Pradesh) હિંમત, શક્તિ અને હિંમતથી વિશ્વની તમામ સેનાઓમાંથી પ્રથમ ક્રમે આવે છે. તેમણે કહ્યું હતું કે. આ દેશ માટે જે બહાદુર સપૂતોએ પોતાનું લોહી વહાવ્યું છે તેમને આખું વર્ષ યાદ રહેશે. આ પ્રસંગે આરએસએસના વડા મોહન ભાગવતે તાજેતરમાં તમિલનાડુમાં કુન્નૂર નજીક હેલિકોપ્ટર દુર્ઘટનામાં મૃત્યુ પામેલા ચીફ ઓફ ડિફેન્સ સ્ટાફ જનરલ બિપિન રાવત (Mohan Bhagwat on CDS bipin rawat) અને અન્ય 13 લોકોની યાદમાં એક મિનિટનું મૌન પાળ્યું હતું.

ભૂતપૂર્વ સૈનિકોને સંઘના કાર્યક્રમમાં ભાગ લેવા વિનંતીઃ ભાગવત

ભાગવતે કહ્યું કે, ભારત માતા ખરેખર આપણી માતા છે. તે આપણને માત્ર ખાવા માટે જ નથી આપતી પણ સંસ્કાર પણ આપે છે. તેમણે કહ્યું હતું કે, દેશનું ભાગ્ય બનશે. તો દરેકનું ભાગ્ય બનશે. મોહન ભાગવતે કહ્યું કે, સંઘની મિઝોરમ અને કાશ્મીર ખીણ સિવાય સમગ્ર દેશમાં બ્લોક સ્તરે તેની શાખાઓ છે. તેમણે કહ્યું કે, સંઘ ભૂતપૂર્વ સૈનિક સેવા પરિષદનું પણ સંચાલન કરે છે. આથી તેમણે ત્યાં હાજર ભૂતપૂર્વ સૈનિકોને પણ સંઘના કાર્યક્રમમાં ભાગ લેવા વિનંતી કરી હતી.