શ્રીનગર: મધ્ય કાશ્મીરના શ્રીનગર જિલ્લાના બેમિનામાં મોડી રાત્રે આતંકવાદીઓ અને સુરક્ષા દળો વચ્ચેની અથડામણમાં (Clashes Between Terrorists And Security Forces) લશ્કર-એ-તૈયબાના 2 આતંકવાદીઓ (Militants Killed In Srinagar) માર્યા ગયા હતા. જેમાં એક પોલીસકર્મી ઈજાગ્રસ્ત થયો હતો. જમ્મુ અને કાશ્મીર પોલીસે કાશ્મીર ઝોનના મહાનિરીક્ષક વિજય કુમારને ટાંકીને ટ્વિટ કર્યું કે, પ્રતિબંધિત આતંકવાદી સંગઠન લશ્કર-એ-તૈયબાના 2 આતંકવાદીઓને શ્રીનગરના બેમિના વિસ્તારમાં ઝડપી એન્કાઉન્ટરમાં માર્યા ગયા.

શ્રીનગરમાં એન્કાઉન્ટર : સુરક્ષા દળોને તે વિસ્તારમાં આતંકવાદીઓની હાજરીની માહિતી મળ્યા બાદ એન્કાઉન્ટર શરૂ થયું હતું. છેલ્લા કેટલાક મહિનામાં કાશ્મીરમાં અનેક આતંકવાદ વિરોધી ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યા છે જેમાં ઘણા આતંકવાદીઓ અને તેમના કમાન્ડરોનો ખાત્મો કરવામાં આવ્યો છે. મોટાભાગની કામગીરી પોલીસ અને સેના દ્વારા ચોક્કસ ગુપ્ત માહિતીના આધારે સંયુક્ત રીતે હાથ ધરવામાં આવી છે.

