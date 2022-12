અમરાવતી: તાડોબા ટાઈગર પાર્ક (તાડોબા-અંધારી નેશનલ પાર્ક) વાઘ સફારી માટે દેશભરમાં જાણીતો છે. પરંતુ વાઘ માટે મેલઘાટ ટાઇગર રિઝર્વ (Melghat Tiger Reserve) મોસ્ટ સેફ ઝોન વાઘ સંરક્ષણના ધ્યેયને પૂર્ણ કરવામાં દેશનો અગ્રણી પ્રોજેક્ટ બની(Melghat Tiger Reserve Most Safe Zone For Tiger) ગયો છે. 2021ની વન્યપ્રાણી વસ્તી ગણતરી મુજબ, મેલઘાટ (Melghat Tiger Reserve) કુલ 47 વાઘનું ઘર છે.

વાઘ સંરક્ષણ માટેના હેતુઓ: સ્પેશિયલ ટાઈગર પ્રોટેક્શન ફોર્સના કર્મચારીઓના સહકાર અને વાઈલ્ડલાઈફ ક્રાઈમ સેલની ગતિશીલ તપાસના કારણે વાઘ સંરક્ષણ માટેના ઈચ્છિત ઉદ્દેશો પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા(Melghat Tiger Reserve Most Safe Zone For Tiger) છે. વિભાગીય વન અધિકારી એમ. એન. ખેરનારે માહિતી આપી(Melghat Tiger Reserve Most Safe Zone For Tiger) હતી.

આ પણ વાંચો ન્યૂયોર્કે પાલતુ સ્ટોર પર બિલાડી, શ્વાન, સસલા વેચવા પર પ્રતિબંધ મૂક્યો

સ્પેશિયલ ટાઈગર પ્રોટેક્શન ફોર્સની કામગીરી: સ્પેશિયલ ટાઈગર પ્રોટેક્શન ફોર્સમાં મદદનીશ વન સંરક્ષક, ફોરેસ્ટ રેન્જ ઓફિસર, ફોરેસ્ટ ગાર્ડ અને ફોરેસ્ટ ઈન્સ્પેક્ટરની કુલ 112 જગ્યાઓ છે. સ્પેશિયલ ટાઈગર પ્રોટેક્શન ફોર્સના કુલ ત્રણ યુનિટની રચના કરવામાં આવી છે. દરેક વિભાગમાં 27 ફોરેસ્ટ ગાર્ડ અને 9 ફોરેસ્ટ ઈન્સ્પેક્ટર ફોરેસ્ટ રેન્જર્સના નિયંત્રણ હેઠળ (Melghat Tiger Reserve Most Safe Zone For Tiger) છે. ગુગામલ વન્યજીવન વિભાગ, પરતવાડામાં ચીખલદરા સિપાના વન્યજીવન વિભાગ અને આકોટ વન્યજીવન વિભાગમાં ત્રણ એકમો તૈનાત કરવામાં આવ્યા(Melghat Tiger Reserve Most Safe Zone For Tiger) છે.

વાઘના સંરક્ષણ પર ભાર: મેલઘાટ ટાઈગર રિઝર્વના 6 વન્યપ્રાણી વિભાગોમાં ફોરેસ્ટ ગાર્ડની કુલ 460 મંજૂર જગ્યાઓ છે. છેલ્લા બે વર્ષમાં અમરાવતી વન વિભાગમાં ફોરેસ્ટરના પદ પર 153 ફોરેસ્ટ ગાર્ડને બઢતી આપવામાં આવી છે, જેના કારણે મોટી સંખ્યામાં જગ્યાઓ ખાલી પડી છે. તેથી, સ્પેશિયલ ટાઈગર પ્રોટેક્શન ફોર્સના ફોરેસ્ટ ગાર્ડ અને ફોરેસ્ટ ઈન્સ્પેક્ટરોને સોંપાયેલ વિસ્તારની વધારાની જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે. કુલ 102 ફોરેસ્ટ ગાર્ડ અને ફોરેસ્ટ ઈન્સ્પેક્ટરમાંથી 71ને સંવેદનશીલ વિસ્તારોની જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે. આનાથી તે વિસ્તારમાં વન્યજીવ સંરક્ષણની દ્રષ્ટિએ નિયમિત પેટ્રોલિંગ અને રોજિંદી કામગીરી યોગ્ય રીતે હાથ ધરવાનું શક્ય બન્યું છે, પછી ભલે તે જગ્યાઓ ખાલી હોય. પેટ્રોલિંગ દ્વારા વાઘના સંરક્ષણને પ્રોત્સાહન આપવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે સ્પેશિયલ ટાઇગર પ્રોટેક્શન ફોર્સની રચના કરવામાં આવી હતી.

આ પણ વાંચો જમ્મુ-કાશ્મીરના રાજૌરીમાં આતંકવાદી હુમલો, 2 નાગરિકોના મોત

ક્રાઇમ સેલ: મેલઘાટ વાઈલ્ડલાઈફ ક્રાઈમ સેલ 2013માં મેલઘાટ ટાઈગર રિઝર્વમાં (Melghat Tiger Reserve)બનાવવામાં આવ્યો હતો. આ સેલ મેલઘાટ ટાઈગર રિઝર્વ(Melghat Tiger Reserve) અને મહારાષ્ટ્રના વન વિભાગો તેમજ અન્ય રાજ્યોને સમયાંતરે સાયબર ડેટા અને ગુપ્ત માહિતી આપવા માટે સતત કામ કરે છે. સેલ દ્વારા છેલ્લા એક વર્ષમાં 88 ફોરેસ્ટ ક્રાઈમ કેસમાં 146 જેટલા શકમંદોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. મેલઘાટ ટાઈગર રિઝર્વમાં (Melghat Tiger Reserve) છેલ્લા છ મહિનામાં બનેલા ચાર ફોરેસ્ટ ક્રાઈમમાં સેલે આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં અને પુરાવા શોધવાનું ઉત્તમ કામ કર્યું છે. ગુના પાછળ. આ કાર્યવાહીથી વન્યજીવોને લગતા વન ગુનાઓ પર મુકવાનું શક્ય બન્યું (Melghat Tiger Reserve Most Safe Zone For Tiger) છે.