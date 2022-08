ન્યુઝ ડેસ્ક ECI મુજબ (Election Commission of India) કવાયતનો હેતુ મતદારોની ઓળખ સ્થાપિત કરવાનો અને મતદાર યાદીમાં પ્રવેશોને પ્રમાણિત કરવાનો તેમજ એક જ વ્યક્તિ એક કરતાં વધુ મતવિસ્તારમાં નોંધાયેલ છે કે કેમ તે એક જ મતવિસ્તારમાં એકથી વધુ વાર નોંધાયેલ છે કે કેમ તે ઓળખવાનો છે.

જો કે, મતદાર ID અથવા ચૂંટણી ફોટો ઓળખ કાર્ડને (EPIC) આધાર કાર્ડ સાથે લિંક (how to link voter id and aadhar) કરવું ફરજિયાત નથી. ચૂંટણી સંસ્થાએ સ્પષ્ટતા કરી છે કે, આધાર નંબર સબમિટ કરવામાં આવ્યો ન હોવાના આધારે કોઈ પણ વર્તમાન મતદારનું નામ મતદાર યાદીમાંથી કાઢી નાખવામાં આવશે નહીં. આ પ્રક્રિયા કેવી રીતે કરવી તેના માટે બધા લોકો મૂંઝવણમાં છે. આ માટે કેટલાક સ્ટેપસ્ (steps to link voter id and aadhar) છે જે આ પ્રક્રિયા સમજવામાં ધણા ઉપયોગી છે. મોબાઈલ દ્વારા EPIC સાથે (Election Photo Identity Card) આધાર કાર્ડને ઓનલાઈન લિંક કરવા માટે, ECI એ નીચેના પગલાં શેર કર્યા છે.

EPIC કાર્ડધારકે પહેલા Google Play Store (Android users) અથવા એપ સ્ટોર (iPhone users) પરથી મતદાર હેલ્પલાઇન એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ અને ઇન્સ્ટોલ કરવાની રહેશે . ઇન્સ્ટોલેશન પૂર્ણ થયા પછી, મતદાર હેલ્પલાઇન એપ્લિકેશન ખોલો અને 'હું સંમત છું' અને પછી 'આગલું' પર ક્લિક કરો. દેખાતા વિકલ્પોમાં, પ્રથમ વિકલ્પ 'મતદાર નોંધણી' પર ક્લિક કરો, અને પછી 'ચૂંટણી પ્રમાણીકરણ ફોર્મ (ફોર્મ 6બી)' અને 'ચાલો શરૂ કરો' પસંદ કરો. હવે, તમારો મોબાઈલ નંબર દાખલ કરો અને 'સેન્ડ OTP' પર ક્લિક કરો. મોબાઈલ નંબર પર શેર કરેલ OTP દાખલ કરો અને પછી 'Verify' પર ક્લિક કરો આ પછી, પ્રથમ વિકલ્પ 'હા મારી પાસે મતદાર ID છે' પસંદ કરો અને પછી 'આગલું' ક્લિક કરો. હવે 'મતદાર ID (EPIC)' નંબર દાખલ કરો, "રાજ્ય" પસંદ કરો અને પછી "વિગતો મેળવો" અને 'આગળ વધો' પર ક્લિક કરો. સ્ક્રીન પર દર્શાવેલ વિગતો દાખલ કરો અને પછી 'આગલું' પર ક્લિક કરો. હવે, 'આધાર નંબર', 'મોબાઈલ નંબર', 'પ્લેસ ઓફ એપ્લીકેશન' દાખલ કરો અને પછી 'પૂર્ણ' પર ક્લિક કરો ફોર્મ 6B પૂર્વાવલોકન પેજ પ્રદર્શિત થશે. વિગતો તપાસો અને ફોર્મ-6B ના અંતિમ સબમિશન માટે 'પુષ્ટિ કરો' પર ક્લિક કરો. અંતિમ પુષ્ટિ પછી ફોર્મ 6B નો સંદર્ભ નંબર પ્રાપ્ત થશે.

ચૂંટણી કાયદા અધિનિયમ શું છે ફોર્મ-6B મતદારો માટે છે કે, તેઓ તેમનો આધાર નંબર ECI સાથે શેર કરે. તે nvsp.in પર ઓનલાઈન પણ ઉપલબ્ધ છે. ECI તરફથી મતદાર ID ને આધાર સાથે લિંક કરવાનું પગલું ચૂંટણી કાયદા અધિનિયમ, 2021ની પૃષ્ઠભૂમિ સામે આવ્યું છે, જે ગયા વર્ષે ડિસેમ્બરમાં સંસદમાં પસાર કરવામાં આવ્યું હતું. મતદાર યાદીમાં પ્રવેશોના પ્રમાણીકરણના હેતુઓ માટે" સ્વૈચ્છિક ધોરણે આધાર સાથે મતદાર ID ને લિંક કરવાની મંજૂરી આપવા માટે આ કાયદો લોકોના પ્રતિનિધિત્વ અધિનિયમમાં સુધારો કરે છે.