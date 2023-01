ઉત્તરાખંડ: ઉત્તરાખંડના જોશીમઠ શહેરમાં જાન-માલની સુરક્ષા માટે સરકારે મોટું પગલું ભર્યું છે. શહેરના લગભગ દોઢ કિલોમીટરના ભૂસ્ખલન પ્રભાવિત વિસ્તારને લેન્ડસ્લાઈડ ઝોન તરીકે જાહેર (joshimath declared landslide subsidence) કરવામાં આવ્યો છે. રવિવારે અહીં ક્ષતિગ્રસ્ત મકાનોમાંથી 60 થી વધુ પરિવારોને બચાવવામાં આવ્યા છે. જોશીમઠનો અભ્યાસ કરીને પરત ફરેલી નિષ્ણાતોની ટીમના રિપોર્ટના આધારે આ પગલું ભરવામાં આવ્યું છે. લાંબા ગાળાના ઉકેલ માટે જોશીમઠનો જીઓટેકનિકલ અને જીઓફિઝિકલ અભ્યાસ હાથ ધરવામાં આવશે. મકાનોમાં તિરાડો ન હોય તેવા વિસ્તારોમાં મકાન બાંધકામ માટે માર્ગદર્શિકા જારી કરવામાં આવશે. આ સાથે હાઇડ્રોલોજિકલ અભ્યાસ પણ કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.

આ પણ વાંચો: ભોપાલ ખાતે અમૃતકાળ તરફની કુચ થીમ પર વિજ્ઞાનમેળો યોજાશે

90 વધુ પરિવારોને બહાર કાઢવાના બાકી: ગઢવાલના કમિશનર સુશીલ કુમારે જણાવ્યું હતું કે, ક્ષતિગ્રસ્ત મકાનોમાંથી આજે 60 પરિવારોને બચાવી લેવામાં આવ્યા છે અને ઓછામાં ઓછા 90 વધુ પરિવારોને બહાર કાઢવાના બાકી છે, તેમને શક્ય તેટલી વહેલી તકે બહાર કાઢવા પડશે. કમિશનર સુશીલ કુમારે જણાવ્યું હતું કે, જોશીમઠમાં કુલ 4,500 રહેણાંક ઇમારતો (Landslide in Joshimath) છે અને તેમાંથી 610માં મોટી તિરાડો પડી છે, જે તેમને રહેવાલાયક બનાવે છે. હાલ બિલ્ડીંગ સર્વેની કામગીરી ચાલી રહી છે અને આ સંખ્યા વધી પણ શકે છે.

જોશીમઠમાં લાંબા સમયથી જમીન ધસી રહી: ગઢવાલ કમિશનરે જણાવ્યું હતું કે, અસરગ્રસ્ત વિસ્તાર કે જેમાં મોટાભાગના મકાનોમાં અગાઉ તિરાડ પડી હતી અને જે મકાનોમાં તાજેતરમાં તિરાડ પડી છે તે લગભગ દોઢ કિલોમીટર સુધી ફેલાયેલી હોઈ શકે છે. તેમણે કહ્યું કે, જોશીમઠમાં લાંબા સમયથી જમીન ધસી રહી (More than 60 families were shifted to Joshimath) છે, પરંતુ છેલ્લા એક સપ્તાહમાં તેમાં વધારો થયો છે અને ઘરો, ખેતરો અને રસ્તાઓમાં મોટી તિરાડો દેખાઈ રહી છે.

આ પણ વાંચો: બંગાળમાં બસ પલટી જતાં એકનું મોત, 40 ઘાયલ

સેનાએ સૈનિકોને બોલાવ્યા: જોશીમઠમાં ભૂસ્ખલનને કારણે સેનાએ ભાડાના મકાનોમાં રહેતા સૈનિકોને તેમના કેમ્પમાં ખસેડવાનું શરૂ કર્યું છે. જોશીમઠમાં ભારતીય સેનાની એક બ્રિગેડ અને ઈન્ડો-તિબેટિયન બોર્ડર (brigade of the Indian Army and Indo Tibetan border) પોલીસની બટાલિયન તૈનાત છે. જોશીમઠ ભારત-તિબેટ સરહદ નજીક આવેલું છેલ્લું શહેર છે. અહીંથી નીતિ અને માના ખીણો ભારત-તિબેટ સરહદ સાથે જોડાય છે. આ બટાલિયનના ઘણા જવાન જોશીમઠમાં ભાડાના મકાનમાં રહે છે. કોઈપણ અપ્રિય ઘટનાને ટાળવા માટે સેનાએ જવાનોને આવા ભાડાના મકાનોને તાત્કાલિક ખાલી કરવા જણાવ્યું છે, જ્યાં તિરાડો પડી રહી છે.