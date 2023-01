કટવા (પશ્ચિમ બંગાળ): પશ્ચિમ બંગાળના (West Bengal bus accident) પૂર્વ બર્ધમાન જિલ્લાના કટવા શહેરમાં રવિવારે સાંજે એક ઝડપી બસ પલટી જતાં એક વ્યક્તિનું મૃત્યુ થયું હતું અને ઓછામાં ઓછા 40 ઘાયલ થયા હતા. (One killed 40 injured as bus overturns in Bengal)

જોરદાર અવાજ સાથે બસ પલટી જતાં સ્થાનિકો ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યા હતા અને લાંબા સમય સુધી રોડની બાજુમાં રહી હતી. તેઓએ બસમાં ફસાયેલા ઘાયલ મુસાફરોને બચાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. ઘટનાની જાણ થતાં પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી અને ઘાયલોને બચાવી લીધા હતા જેમને કટવા સબ ડિવિઝન હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા. એક મુસાફરોને હોસ્પિટલમાં તબીબોએ મૃત જાહેર કર્યો હતો. પોલીસ સૂત્રોએ જણાવ્યું કે ઘાયલોમાં કેટલાકની હાલત ગંભીર છે અને મૃત્યુઆંક વધી શકે છે.

ઘટનાના પ્રત્યક્ષદર્શીઓના જણાવ્યા અનુસાર, એવું લાગી રહ્યું હતું કે બસ ડ્રાઇવરે વધુ પડતી ઝડપને કારણે વાહન પરનો કાબૂ ગુમાવ્યો હતો. પોલીસે જણાવ્યું હતું કે અકસ્માત બાદ બસ ડ્રાઈવર અને હેલ્પર સ્થળ પરથી નાસી છૂટ્યા હતા અને ઉમેર્યું હતું કે બંનેની શોધખોળ ચાલુ છે. તેઓએ એમ પણ કહ્યું કે તપાસકર્તાઓ ઘટના અંગે સ્થાનિકોની પૂછપરછ કરી રહ્યા છે. અકસ્માતને પગલે લાંબા સમય સુધી વાહનવ્યવહાર ખોરવાઈ ગયો હતો અને મુસાફરોને ભારે અગવડતા પડી હતી.

દિવસ દરમિયાન કોલકાતાના લેક ટાઉન વિસ્તારમાં અર્ધસૈનિકોને લઈ જતી ટ્રકે ટેક્સીમાં ટક્કર મારતાં બે BSF જવાનો સહિત પાંચ લોકો ઘાયલ થયા હતા. કોલકાતા પોલીસના સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર આ ઘટના સવારે 3.30 વાગ્યે લેક ટાઉન ક્રોસિંગ પાસે બની હતી જ્યાં ટેક્સી સિગ્નલ પર રાહ જોઈ રહી હતી. તેઓએ વધુમાં જણાવ્યું કે જ્યારે ટ્રકે ટેક્સીને ટક્કર મારી હતી, ત્યારે ટક્કર એટલી ગંભીર હતી કે ટેક્સી તેની સામેની બસ સાથે અથડાઈ હતી. પોલીસ કેસની તપાસ કરી રહી છે.