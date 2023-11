શ્રીનગર: વરિષ્ઠ IPS અધિકારી વિધિ કુમાર બિરડીએ ગુરુવારે કાશ્મીર ઝોનના પોલીસ મહાનિરીક્ષક તરીકેનો ચાર્જ સંભાળ્યો. આ પહેલા વિજય કુમાર લગભગ ચાર વર્ષ સુધી આ પદ પર હતા. વિજય કુમારની બદલી એડીજીપી (કાયદો અને વ્યવસ્થા) જે.કે. વિજય કુમારની જગ્યાએ વિધિ કુમાર બિરડીને આઈજીપી કાશ્મીર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા. કલમ 370 નાબૂદ થયા બાદ ડિસેમ્બર 2019માં વિજય કુમારને આઈજીપી કાશ્મીર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા (New DGP of Jammu and Kashmir Police, VK Birdi is new IGP Kashmir, Jammu and kashmir police) હતા.