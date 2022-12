નવી દિલ્હી: દિલ્હીના કાલકાજી વિસ્તારમાંથી એક ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે, જેમાં એક પિતાએ તેના બે વર્ષના બાળકને ટેરેસ પરથી નીચે ફેંકી દીધો (thrown the child from the roof in domestic discord) હતો. આ પછી તે પોતે પણ છત પરથી નીચે કૂદી ગયો હતો. ઈજાગ્રસ્ત પિતા-પુત્ર બંનેને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે, જ્યાં તેમની સારવાર ચાલી રહી છે. આ મામલે પોલીસે આરોપી પિતા વિરુદ્ધ ગુનો નોંધી તપાસ હાથ ધરી છે.

બે વર્ષના બાળકને પહેલા માળેથી ફેંક્યું: DCP સાઉથ ઈસ્ટ ઈશા પાંડેએ આ બાબતની પુષ્ટિ કરતા શનિવારે જણાવ્યું હતું કે, ગઈકાલે રાત્રે લગભગ 10:30 વાગ્યે આ અંગે માહિતી મળી હતી. પોલીસે ઘટનાસ્થળે પહોંચીને જાણવા મળ્યું કે, આરોપી માન સિંહ જે સંજય કોલોની ઓખલાનો રહેવાસી છે. તેણે પોતાના બે વર્ષના બાળકને પહેલા માળની ટેરેસ પરથી નીચે ફેંકી દીધો અને પછી પોતે પણ ટેરેસ પરથી નીચે કૂદી પડ્યો. જે ઘરમાંથી આરોપીએ બાળકને ફેંકી દીધું તે ઘર તેની પત્ની પૂજાની દાદીનું છે.

બાળકને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરાયો: DCPના જણાવ્યા અનુસાર, પૂજા તેના ઈજાગ્રસ્ત બાળકને હોલી ફેમિલી હોસ્પિટલમાં લઈ ગઈ હતી. જ્યારે માન સિંહને એઈમ્સના ટ્રોમા સેન્ટરમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. આરોપી પિતાની પત્ની પૂજાએ પોલીસને જણાવ્યું કે, તેના પતિ સાથે તેના સંબંધો સારા નહોતા ચાલતા, ત્યારપછી તે તેના બે બાળકો સાથે થોડા દિવસોથી તેની દાદી સાથે રહેતી હતી. આજે તેનો પતિ દારૂના નશામાં (husband drunk and quarrel with wife) દાદીના ઘરે આવ્યો હતો અને તેની સાથે ઝઘડો કરવા લાગ્યો હતો. ત્યારબાદ તેણે બે વર્ષના પુત્રને ઘરની છત પરથી નીચે ફેંકી દીધો અને પછી તે નીચે કૂદી પડ્યો. આ સમગ્ર મામલે પોલીસે આઈપીસીની કલમ 307 (Section 307 of IPC) હેઠળ હત્યાના પ્રયાસનો કેસ નોંધ્યો છે. આ સાથે સમગ્ર મામલાની તપાસ શરૂ કરી દેવામાં આવી છે.