અમદાવાદ: અમદાવાદના મેમનગરમાં (death in ahmedabad memnagr) પતંગ ચગાવવા ધાબે ચઢેલા માતા પુત્રી નીચે પડી જતા મૃત્યુ (climbed the roof to fly kites fell to their death) પામ્યા (mother and daughter died Falling off the roof)હતા. મળેલી માહિતી અનુસાર મૃતક માતા અને પુત્રી મેમનગર ખાતે આવેલા નયના ફ્લેટમાં (nayna flat of memnagar ahmedabad)રહેતા હતા. હાલ ઉતરાયણનો તહેવાર આવી રહ્યો છે ત્યારે આ ઘટના બનતા પરિવારમાં શોકનો માહોલ ફેલાયો હતો. મૃતક નિર્મળા બેન અને તેની 12 વર્ષની પુત્રીનું અકસ્માતમાં મૃત્યુ થયું કે આત્મહત્યા છે તે તપાસનો વિષય છે. જો કે ચોંકાવનારી બાબત એ છે કે મૃતક નિર્મળાબેનના ભાઈએ તેમના પતિ પર ટોર્ચર કરવાનો આક્ષેપ કર્યો (brother of the deceased has alleged torture) છે.

