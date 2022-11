મેલબોર્નઃ ઓસ્ટ્રેલિયામાં રમાઈ રહેલો ICC T20 વર્લ્ડ કપ 2022 (T20 World Cup 2022) હવે ધીમે ધીમે અંતિમ તબક્કા તરફ આગળ વધી રહ્યો છે. તેની ઘણી મેચો વરસાદથી પ્રભાવિત થઈ છે અને ઘણી મેચો વરસાદને કારણે ટૂંકી ઓવરની રહી છે, જેના કારણે મેચના પરિણામ પર પણ અસર પડી છે. ભારત અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચેની મેચમાં જીત તરફ આગળ વધી રહેલી બાંગ્લાદેશની ટીમ વરસાદ બાદ બેકફૂટ પર આવી હતી અને ઝડપી રમવાની પ્રક્રિયામાં પોતાની વિકેટ ગુમાવીને 5 રનથી મેચ હારી ગઈ હતી. હવે બધાને એ જાણવામાં રસ છે કે જો સેમી ફાઈનલ અને ફાઈનલ મેચમાં (New Rules for Semi Final and Final Match) વરસાદ પડે તો શું થશે અને મેચનું પરિણામ કેવું આવશે. એવું પણ ચર્ચાઈ રહ્યું છે કે, મેલબોર્નના મેદાન પર સૌથી વધુ 3 મેચ વરસાદમાં પડી છે અને ફાઈનલ મેચ પણ ત્યાં જ રમાવાની છે.

ફાઇનલ મેચ 13 નવેમ્બરે મેલબોર્ન ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ પર રમાશે: ICC T20 વર્લ્ડ કપ 2022ના ચાલી રહેલા મેચ શેડ્યૂલ અનુસાર, 2 સેમી ફાઈનલ મેચ સિડની અને એડિલેડના મેદાન પર રમાવવાની છે. પ્રથમ સેમિફાઇનલ 9 નવેમ્બરે સિડની ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ પર અને બીજી સેમિફાઇનલ 10 નવેમ્બરે એડિલેડ ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ ખાતે રમાશે, જ્યારે ફાઇનલ મેચ 13 નવેમ્બરે મેલબોર્ન ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ પર રમાશે. આ ટુર્નામેન્ટની ફાઈનલ અને સેમીફાઈનલ માટે અન્ય મેચોની સરખામણીમાં નવા નિયમો (ICC New Rules for T20 World Cup) બનાવવામાં આવ્યા છે, જે જાણવાની જરૂર છે. તમને જણાવી દઈએ કે, વરસાદના કારણે તેમજ મેચમાં અન્ય કોઈપણ પ્રકારની અડચણને કારણે આ નિયમ બીજા દિવસે રમાશે. સેમી-ફાઇનલ અને ફાઇનલ મેચનું પરિણામ મેળવવા માટે આવું કરવામાં આવી રહ્યું છે.

પ્રથમ નિયમ: આ સિવાય બીજા પણ ઘણા નિયમો બનાવવામાં આવ્યા છે, જે મુજબ જો ઓસ્ટ્રેલિયાની ટીમ સેમિફાઇનલ માટે ક્વોલિફાય થાય છે તો તે 9 નવેમ્બરે સિડનીમાં તેની પ્રથમ મેચ રમશે. યજમાન દેશ તરીકે સેમિફાઇનલ રમવાના કારણે તેને આ સુવિધા ઉપલબ્ધ થશે. જ્યારે અન્ય ટીમોએ એડિલેડ જવું પડશે.

બીજો નિયમ: આ સાથે બીજો નિયમ બનાવવામાં આવ્યો છે કે જો સેમી ફાઈનલ અને ફાઈનલ મેચ દરમિયાન વરસાદ કે અન્ય કોઈ કારણસર કોઈ અવરોધ આવે અને મેચ નિર્ધારિત સમયમાં પુરી ન થાય તો તે મેચ તા. બીજા દિવસે. આ ફરજિયાત રીતે મેચોના પરિણામ ડ્રો કરવા માટે કરવામાં આવી રહ્યું છે.

ત્રીજો નિયમ: સેમિ-ફાઇનલ અને ફાઇનલ મેચો માટે (New Rules for Semi Final and Final Match) રિઝર્વ ડેની સાથે બીજી જોગવાઈ કરવામાં આવી છે, જે સમગ્ર સ્પર્ધાની અન્ય મેચોથી અલગ હતી. આ જોગવાઈ વિશ્વ કપની અન્ય મેચો માટે નહોતી, તે ફાઈનલ અને સેમીફાઈનલ મેચો માટે કરવામાં આવી છે. આમાં પાછળથી બેટિંગ કરનાર ટીમે ઓછામાં ઓછી 10 ઓવરની મેચમાં બેટિંગ કરવી પડશે. જો બેટિંગ ટીમ લઘુત્તમ 10 ઓવરના ક્વોટા પહેલા લક્ષ્ય હાંસલ કરી લે તો જ આ છૂટ મળશે. જો પીછો કરતી ટીમ નિર્ધારિત લક્ષ્યાંક હાંસલ કરવામાં અસમર્થ હોય અને મેચ 10 ઓવર સુધી પૂર્ણ ન થાય તો મેચ પૂર્ણ માનવામાં આવશે નહીં અને તે બીજા દિવસે રિઝર્વ ડે પર રમીને પૂર્ણ કરવામાં આવશે.