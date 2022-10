ન્યૂઝ ડેસ્ક: સામાન્ય રીતે લોકોની (Hair problem solution) સમસ્યા એ હોય છે કે, વધતી ઉંમર સાથે તેમના વાળની ​​રચના (Remedies to thicken hair) હળવી થતી જાય છે અને લાખ પ્રયત્નો પછી પણ તેમને જાડા બનાવવા શક્ય નથી હોતા. વાસ્તવમાં તેનું સૌથી મોટું કારણ, શરીરમાં પોષણનો અભાવ માનવામાં (Home Remedies for Hair) આવે છે. આટલું જ નહીં, કેટલીકવાર તબીબી કારણોસર, વાળ હળવા થવા લાગે છે અને તેમને ફરીથી જાડા અને સ્વસ્થ બનાવવા મુશ્કેલ બની જાય છે. મેડિકલ ન્યૂઝ ટુડે મુજબ, જો તમારા વાળ હળવા થઈ રહ્યા છે, તો તમે કેટલાક ઘરેલું ઉપચારની મદદથી વાળને પુનર્જીવિત કરી શકો છો અને તેને ઘટ્ટ બનાવી શકો છો.

આ રીતે વાળને ઘટ્ટ કરો:

ઇંડાનો ઉપયોગ: એક બાઉલમાં 1 કે 2 ઈંડા (Use of eggs in hair) તોડીને તેને સારી રીતે ફેટ કરો. હવે તેને ભીના વાળ અને મૂળમાં સારી રીતે લગાવો. 30 મિનિટ પછી શેમ્પૂની મદદથી વાળ ધોઈ લો. આ સિવાય તમે તેને ઓલિવ ઓઈલમાં મિક્સ કરીને પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. અઠવાડિયામાં બે દિવસ કરો.

નારંગી વાળના સ્વાસ્થ્ય માટે જરૂરી: નારંગીમાં (Use of orange in hair)વિટામિન સી અને પોષણ ભરપૂર માત્રામાં હોય છે જે વાળના સ્વાસ્થ્ય માટે જરૂરી છે. તમે તાજુ નારંગી લો અને તેની મિક્ષરમાં પ્યુરી બનાવો. હવે તેને તમારા વાળના મૂળ અને મૂળમાં લગાવો. એક કલાક પછી વાળ ધોઈ લો.

દિવેલનો ઉપયોગ: એરંડાનું તેલ વિટામિન ઇ અને ફેટી એસિડથી ભરપૂર છે, જે વાળના સ્વાસ્થ્ય (Remedies to thicken hair) માટે જરૂરી છે. તમારા વાળમાં એરંડાનું તેલ સારી રીતે લગાવો. ધ્યાન રાખો કે, તેલ વાળ અને મૂળ બંનેમાં સારી રીતે શોષાઈ જાય છે. 30 મિનિટ પછી વાળને સારી રીતે ધોઈ લો.

એલોવેરા જેલ: તાજા એલોવેરાનો જેલ કાઢો (Home Remedies for Hair) અને તેને સીધા વાળના મૂળમાં લગાવો. હવે તેને અડધા કલાક સુધી વાળમાં રહેવા દો અને પછી તેને હળવા શેમ્પૂથી સારી રીતે ધોઈ લો. જો તમે ઈચ્છો તો, તેને નારિયેળ તેલ સાથે પણ વાપરી શકો છો.