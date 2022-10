ન્યુઝ ડેસ્ક: સ્ત્રીઓ ઘણીવાર તેમની ત્વચા સંભાળની દિનચર્યામાં મુલતાની માટીનો સમાવેશ કરે છે, પરંતુ તે તમારા વાળ માટે પણ એટલું જ ફાયદાકારક છે. વાસ્તવમાં, તેમાં શોષક ગુણધર્મો છે. જેના કારણે તે તમારા માથાની ચામડીમાંથી વધારાનું તેલ શોષવામાં મદદરૂપ થાય છે. એટલું જ નહીં, તે તમારા માથાની ત્વચાને પણ કન્ડિશન કરે છે. તેમાં ઘણા પ્રકારના મિનરલ્સ પણ મળી આવે છે, જેનાથી માથાની ત્વચાને ફાયદો થાય છે. તો આજે આ લેખમાં અમે તમને વાળમાં મુલતાની માટીનો ઉપયોગ (use of Multani mati for silky hair) કરવાના કેટલાક અદ્ભુત ફાયદાઓ વિશે જણાવી રહ્યા છીએ.

વાળને કન્ડિશન: મુલતાની મિટ્ટી (Multani mati for silky hair) હેર વોશનો ઉપયોગ કરવાનો એક શ્રેષ્ઠ ફાયદો એ છે કે તે તમારા વાળને કંડીશન કરે છે અને તેમાંથી ગંદકી પણ દૂર કરે છે. ખાસ કરીને, જો તમારા વાળ વાંકડિયા હોય, તો મુલતાની માટીના કન્ડીશનીંગ પ્રોપર્ટીઝ તમારા વાળને વ્યવસ્થિત બનાવે છે. ઘણીવાર લોકો પ્રયોગ કરવા માટે તેમના વાળ પર કેમિકલ ટ્રીટમેન્ટ કરાવે છે. પરંતુ કેમિકલના કારણે વાળને ઘણું નુકસાન થાય છે. આવી સ્થિતિમાં મુલતાની માટીનો ઉપયોગ કરવો તમારા માટે સારું રહેશે. તે તમારા વાળના શાફ્ટને પોષણ અને મજબૂત કરવામાં મદદ કરે છે. જેના કારણે તમારા વાળ મુલાયમ અને મુલાયમ બને છે. ઉપરાંત, રાસાયણિક સારવાર ક્ષતિગ્રસ્ત વાળને સુધારવામાં મદદ કરે છે.

માથાની ચામડી: મુલતાની માટીનો ઉપયોગ માત્ર ક્ષતિગ્રસ્ત વાળને સુધારવામાં મદદ કરે છે, પરંતુ તે માથાની ચામડીને થતા નુકસાનને પણ અટકાવે છે. હેર ક્લીન્ઝર તરીકે મુલતાની માટીનો ઉપયોગ માથાની ચામડીને સાફ કરવામાં મદદ કરે છે અને તે માથા ઉપરની ચામડીમાં રહેલા જંતુઓ અને બેક્ટેરિયાને દૂર કરી શકે છે. મુલતાની માટીમાં અનેક પ્રકારના ખનિજો અને પોષક તત્વો મળી આવે છે. જેના કારણે તે ડેન્ડ્રફ અને ફ્લિકનેસને દૂર કરીને તમારા સ્કેલ્પને સ્વસ્થ બનાવે છે, પરંતુ વાળના વિકાસને સુધારવા માટે તમારા વાળના ફોલિકલ્સને પણ મજબૂત બનાવે છે. જો મુલતાની માટીનો ઉપયોગ (use of Multani mati for silky hair) વાળ માટે કરવામાં આવે તો તે વાળને મજબૂત બનાવે છે અને પ્રમાણમાં ઓછા તૂટે છે.