ભારતમાં સિસ્ટમના કારણે પ્રોજેક્ટ વિલંબમાં પડી રહ્યાઃ ગડકરી

સરકારી તંત્રમાં નિર્ણય ન લેવા અને નિર્ણય લેવામાં વિલંબ એ મોટી સમસ્યા

આપણા જીડીપીમાં યોગદાનના સંદર્ભમાં કૃષિ પછી બીજા ક્રમે આવે

નવી દિલ્હી: કેન્દ્રીય માર્ગ પરિવહન અને ધોરીમાર્ગ પ્રધાન નીતિન ગડકરીએ (Union Minister Nitin Gadkari ) શુક્રવારે જણાવ્યું હતું કે ભારતમાં સિસ્ટમના કારણે મોટાભાગના પ્રોજેક્ટ વિલંબમાં (Delay in project due to system in India )પડી રહ્યા છે.

જે પ્રોજેક્ટની કિંમતમાં વધારો કરે

SCL ઈન્ડિયા 2021 કોન્ફરન્સને (SCL India 2021 conference) સંબોધતા ગડકરીએ કહ્યું કે, "હું કોઈની સામે કોઈપણ પ્રકારના આરોપો કરવા માંગતો નથી પરંતુ સિસ્ટમના કારણે મોટા ભાગના પ્રોજેક્ટમાં વિલંબ થઈ રહ્યો છે." સરકારી તંત્રમાં નિર્ણય ન લેવા અને નિર્ણય લેવામાં વિલંબ એ મોટી સમસ્યા છે.દરેક જગ્યાએ નિર્ણય લેવામાં ઘણો વિલંબ (Delay in project due to system in India )થાય છે, જે પ્રોજેક્ટની કિંમતમાં વધારો કરે છે.

બાંધકામ ક્ષેત્ર ભારતમાં રોજગારી પેદા કરતા મુખ્ય ક્ષેત્રો

જો કે, કેન્દ્રએ નેશનલ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પાઈપલાઈન પ્રોગ્રામ (National Infrastructure Pipeline Programme) દ્વારા 2025 સુધીમાં કરોડો રૂપિયાની ફાળવણી કરીને ભારતીય અર્થતંત્રને આગળ લઈ જવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. તેમણે કહ્યું, 'આપણે બધા જાણીએ છીએ કે બાંધકામ ક્ષેત્ર ભારતમાં રોજગારી પેદા કરતા મુખ્ય ક્ષેત્રોમાંનું એક છે. આપણા જીડીપીમાં યોગદાનના સંદર્ભમાં કૃષિ પછી બીજા ક્રમે આવે છે.

બાંધકામ કાયદો અને આર્બિટ્રેશન ફોરવર્ડ' થીમ

તેમણે એમ પણ કહ્યું કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ(Prime Minister Narendra Modi) તેમની અધ્યક્ષતામાં એક સમિતિની રચના કરી છે. ગડકરીએ કહ્યું, 'પીએમ મોદીએ મારી અધ્યક્ષતામાં એક સમિતિની નિમણૂક કરી છે, જેમાં ખાણ, રેલવે, પર્યાવરણ વગેરે પ્રધાનો પણ સામેલ છે. અમે હંમેશા દેશના ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રોજેક્ટ્સ (infrastructure projects of the country) સંબંધિત મુદ્દાને ઉકેલવાનો પ્રયાસ કરીએ છીએ.SCL ઇન્ડિયા 2021 કોન્ફરન્સ 'બાંધકામ કાયદો અને આર્બિટ્રેશન ફોરવર્ડ' થીમ (Construction Law and Arbitration: A Way Forward) પર આધારિત હતી.

