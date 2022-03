નવી દિલ્હી: દેશમાં 12 થી 14 વર્ષની વય જૂથના બાળકો માટે 16 માર્ચથી શરૂ થયેલા(Program Vaccination for children from March 16) રસીકરણ અભિયાનને(Vaccination campaign) એક સપ્તાહ પૂર્ણ થયું છે. છેલ્લા છ દિવસમાં, સત્તાવાર માહિતી અનુસાર, 34 લાખથી વધુ બાળકોને પ્રથમ ડોઝ આપવામાં આવ્યો હતો. દેશમાં આ વય જૂથના બાળકોના રસીકરણમાં તેજી જોવા મળી રહી છે કારણ કે 21 માર્ચ સુધી રસીના ડોઝનો(Dosage of the vaccine until March 21) લગભગ અડધો ભાગ આપવામાં આવ્યો હતો.

માતા-પિતા ઇચ્છે છે: વિવિધ રાજ્યોની કામગીરીમાં ભારે અસમાનતાઓ છે. કારણ કે માતા-પિતા ઇચ્છે છે કે, દેશમાં ચોથી મોજું ફેલાય તે પહેલાં તેમના બાળકોને રસી આપવામાં આવે. ચીન, જાપાન અને ઉત્તર કોરિયા જેવા પૂર્વ એશિયાના દેશોમાં ફરી કોરોનાએ આ દેશોને પ્રભાવિત કર્યા છે.

8 રાજ્યોએ 1 લાખથી વધુ ડોઝ આપ્યા:આઠ મોટા રાજ્યોએ 12-14 વર્ષની વય જૂથના બાળકોને એક લાખથી વધુ રસીઓનો પ્રથમ ડોઝ આપ્યો છે. આ રાજ્યોમાં ગુજરાત, આંધ્રપ્રદેશ, કર્ણાટક, મહારાષ્ટ્ર, ઓડિશા, તમિલનાડુ અને તેલંગાણાનો સમાવેશ થાય છે. વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનું ગૃહ રાજ્ય ગુજરાત 22 માર્ચના રોજ સવારે 7 વાગ્યા સુધીમાં 6,11,301 ડોઝ સાથે આ વય જૂથના બાળકોને રસીકરણની રેસમાં અગ્રેસર છે. ગુજરાત પછી આંધ્ર પ્રદેશ આવે છે જ્યાં આ વય જૂથમાં 5,80,880 ડોઝ આપવામાં આવ્યા છે.

5 લાખથી વધુ બાળકોને રસીના ડોઝ આપ્યા:ગુજરાત અને આંધ્ર પ્રદેશ એવા બે રાજ્યોની શ્રેણીમાં છે જેણે આ વય જૂથના 5 લાખથી વધુ બાળકોને રસીના ડોઝ આપ્યા છે. આંધ્ર પ્રદેશ રસીકરણના સૌથી નાની વય જૂથમાં દેશમાં બીજા ક્રમે છે, ત્યારબાદ દક્ષિણનું રાજ્ય તમિલનાડુ આવે છે, તેણે 4,44,635 ડોઝ આપ્યા છે. રાજસ્થાને આ વય જૂથના બાળકોને 3,70,267 ડોઝ આપ્યા છે, જ્યારે તેલંગાણાએ 2,41,422 ડોઝ આપ્યા છે. ત્યાં ત્રણ રાજ્યો છે જે આ વય જૂથમાં લગભગ 2 લાખ (2,00,000) ડોઝના આંકડાની નજીક પહોંચી રહ્યા છે. આ કર્ણાટક (1,84,303), મહારાષ્ટ્ર (1,65,995) અને ઓડિશા (1,48,892) છે.

ત્રણ મોટા રાજ્ય પાછળ:ભારતના ચાર સૌથી વધુ વસ્તી ધરાવતા રાજ્યોમાંથી ત્રણ રાજ્ય, ઉત્તર પ્રદેશ, બિહાર અને પશ્ચિમ બંગાળ, 12-14 વર્ષની વય જૂથના બાળકોને રસી આપવામાં પાછળ હોવાનું જણાય છે. જ્યારે ભારતના સૌથી વધુ વસ્તી ધરાવતા રાજ્ય ઉત્તર પ્રદેશે 22 માર્ચની સવાર સુધીમાં 45,000 થી વધુ બાળકોને રસી અપાવી છે, બિહારે 93,761 અને પશ્ચિમ બંગાળમાં 84,420 રસીકરણ કરવામાં આવ્યું છે. અન્ય રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો જેમ કે આસામ (22,822), છત્તીસગઢ (31,491), દિલ્હી (56,641), હરિયાણા (56,641), હિમાચલ પ્રદેશ (40,324), જમ્મુ અને કાશ્મીર (78,307), ઝારખંડ (28,726), કેરળ (28,56), પંજાબ (46,640) અને ઉત્તરાખંડ (17,395), બધાએ આ વય જૂથના એક લાખ (1,00,000) કરતાં ઓછા બાળકોને રસી અપાવી છે.

દેશમાં એક પણ ડોઝ આપનાર રાજ્ય : દેશમાં આ એકમાત્ર રાજ્ય છે જેણે આ વય જૂથના બાળકોને એક પણ ડોઝ આપ્યો નથી, કારણ કે અહીં આજે એટલે કે 23 માર્ચથી આ વય જૂથના બાળકોને રસીકરણ શરૂ થશે. ભારતમાં, કેન્દ્ર સરકાર 2005 ના ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ એક્ટ અને એપ્રિલ 2020 માં મહારોગ અધિનિયમ 1897 હેઠળ દેશમાં રોગચાળાના સંચાલન માટે નોડલ એજન્સી છે. કેન્દ્ર સરકાર રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોને મફત કોવિડ રસી આપી રહી છે. તે રાજ્યના તંત્ર દ્વારા ઇચ્છિત લાભાર્થીઓને રસીકરણ કરવામાં આવી રહ્યું છે.