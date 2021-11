આતંકવાદીઓએ ઉત્તર પ્રદેશના 46 રેલવે સ્ટેશનોને ઉડાવી દેવાની ધમકી

રેલ્વે સ્ટેશનોને ઉડાવી દેવાની લશ્કર-એ-તૈયબાના નામે ધમકીભર્યો પત્ર મોકલ્યો

રેલવે અધિકારીઓનું કહેવું છે કે આગળ પણ સ્ટેશનોને ઉડાવી દેવાની ધમકીઓ મળી

લખનઉ: એન્ટી ટેરરિસ્ટ સ્ક્વોડ( Anti Terrorist Squad)એટીએસ લશ્કર-એ-તૈયબા (Lashkar-e-Taiba )તરફથી વારાણસી, હાપુડ, લખનઉ (Varanasi, Hapud, Lucknow)સહિત 46 રેલવે સ્ટેશનો ઉડાવવાના ધમકીની તપાસ કરશે. ATS સમગ્ર મામલાની તપાસ કરશે કે લશ્કર-એ-તૈયબાના નામે ધમકીભર્યો પત્ર (Threatening letter)કોણે મોકલ્યો છે, તેની પાછળનું સત્ય શું છે. તમામ પાસાઓ પર નજર રાખીને ATS આ સમગ્ર ઘટનાની તપાસ કરશે. એટીએસના આઈજી જીકે ગોસ્વામી(IG GK Goswami of ATS)એ કહ્યું છે કે તપાસ થવી જોઈએ. ધમકી પત્ર ક્યાંથી આવ્યો? કોણે મોકલ્યું? તેની તપાસ કરવામાં આવશે, ત્યારબાદ આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

આતંકવાદી રાજ્યના 46 સ્ટેશનોને ઉડાવી દેવાની ધમકી

આતંકવાદી સંગઠન (Terrorist organization)લશ્કર-એ-તૈયબાએ લખનૌ અને વારાણસી સહિત રાજ્યના 46 સ્ટેશનોને ઉડાવી દેવાની ધમકી (Threats to blow up 46 stations in the state)આપી છે. આ ધમકી લશ્કર-એ-તૈયબાના એરિયા કમાન્ડર તરફથી પત્ર મોકલીને આપવામાં આવી છે. આ ધમકી બાદ રેલવે વિભાગ એલર્ટ પર છે. GRP અને RPF દ્વારા લખનઉના ચારબાગ રેલવે સ્ટેશન (Charbagh railway station in Lucknow)અને લખનઉ જંક્શન (Lucknow Junction)પર દેખરેખ વધારી દેવામાં આવી છે. જો કે રેલવે અધિકારીઓનું કહેવું છે કે આ પ્રકારની ધમકી પહેલીવાર મળી નથી. ભૂતકાળમાં પણ સ્ટેશનોને ઉડાવી દેવાની ધમકીઓ મળી છે.

ધમકી બાદ રેલવે સ્ટેશનો પર સુરક્ષા વધારી દેવામાં આવી

આ ધમકીને ચોક્કસપણે ગંભીરતાથી લેવામાં આવી રહી છે. તેને જોતા જીઆરપી અને આરપીએફના જવાનો દરેક મોરચે તૈયાર છે. લશ્કર-એ-તૈયબાએ લખનૌ, ગોરખપુર, વારાણસી, પ્રયાગરાજ અને કાનપુર સહિત ઉત્તર પ્રદેશના 46 રેલવે સ્ટેશનોને ઉડાવી દેવાની ધમકી આપી છે. આતંકવાદી સંગઠનના ખતરા અંગે ગુપ્તચર વિભાગ તરફથી એલર્ટ મળ્યા બાદ રેલવે સ્ટેશનો પર સુરક્ષા વધારી દેવામાં આવી છે.

શંકાસ્પદ વ્યક્તિ દેખાય તો તાત્કાલિક કંટ્રોલ રૂમને જાણ કરો

જીઆરપી અને આરપીએફના વરિષ્ઠ અધિકારીઓ દ્વારા જવાનોને સ્ટેશનો પર કોઈપણ શંકાસ્પદ વ્યક્તિની શોધખોળ કરવા સૂચના આપવામાં આવી છે. તેના વિશે તાત્કાલિક કંટ્રોલ રૂમને જાણ કરો. કોઈ સંકોચ ન લેવો. જીઆરપી અને આરપીએફના જવાનોની સાથે અધિકારીઓ પણ સંપૂર્ણ કાર્યવાહી કરી રહ્યા છે. સૈનિકોને માત્ર સ્ટેશન પર જ નહીં પરંતુ આઉટર પર પણ પેટ્રોલિંગ કરવાની સૂચના આપવામાં આવી છે.

સ્ટેશન પરથી પસાર થતી ટ્રેનો તેમજ અહીંથી જતી ટ્રેનોમાં સર્ચ ઓપરેશન શરૂ

ધમકી મળ્યા બાદ હવે સ્ટેશન પરથી પસાર થતી ટ્રેનો તેમજ અહીંથી જતી ટ્રેનોમાં સઘન સર્ચ ઓપરેશન શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. ખાસ કરીને જે ટ્રેનો રાત્રે ચાલે છે તેના પર ખાસ વોચ રાખવામાં આવી રહી છે. દિવાળીના તહેવાર નિમિત્તે ટ્રેનોમાં મુસાફરોની ભારે ભીડ જોવા મળે છે. આવી સ્થિતિમાં વધુ પ્રવૃત્તિ હાથ ધરવામાં આવશે. સીસીટીવી કેમેરા દ્વારા દરેક ગતિવિધિ પર નજર રાખવામાં આવી રહી છે.

તપાસ એજન્સીઓ આ સમગ્ર મામલાની તપાસમાં લાગી

સુરક્ષા એજન્સીઓ દ્વારા સંબંધિત તમામ 46 રેલવે સ્ટેશનોની સુરક્ષા વ્યવસ્થાને લઈને એલર્ટ જારી કરવામાં આવ્યું છે. તમામ રેલ્વે સ્ટેશનોની સુરક્ષા વ્યવસ્થા સઘન બનાવવા માટે એલર્ટ પણ જારી કરવામાં આવ્યું છે અને તપાસ એજન્સીઓ આ સમગ્ર મામલાની ઝીણવટભરી તપાસમાં લાગેલી છે.



