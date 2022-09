કોડરમાઃ આજે ડિજિટલ વિશ્વમાં જ્યાં લોકો મોબાઈલની એક ક્લિકથી દુનિયા સાથે જોડાય છે, ત્યારે આજે પણ કોડરમાના ડોમચાંચ બ્લોકમાં આવેલા બંગખલાર ગામમાં મોબાઈલ નેટવર્ક નથી (there is no mobile network in Bangakhlar Koderma ). લોકો ઇનકમિંગ કોલ માટે પણ ઝંખે છે. મોબાઈલમાં નેટવર્ક ન હોવાને કારણે અહીંના લોકોને અનેક સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડે છે.

મોબાઈલને લટકાવી દે છે

ભારત હવે 5G માટે તૈયારી કરી રહ્યું છે. ટૂંક સમયમાં દેશમાં 5G લોન્ચ થશે અને મોબાઈલ ઈન્ટરનેટ ખૂબ ઝડપી હશે, પરંતુ આ 5G યુગમાં પણ ઝારખંડનું એક એવું ગામ છે જ્યાં મોબાઈલ નેટવર્ક પણ નથી (not have mobile network) આવતું. બંગખલાર પંચાયતના લોકો ઘણાં ઇનકમિંગ કૉલ્સ માટે ઉત્સુક છે. કોડરમાના ડોમચાંચ બ્લોકમાં સ્થિત બંગખાનલર પંચાયતનું આ ગામ સંપૂર્ણપણે જંગલ અને પર્વતોથી ઘેરાયેલું છે. અહીં લોકોને મોબાઈલ પર વાત કરવી હોય તો લોકો કાં તો ઝાડ પર ચઢી જાય છે અથવા ડુંગર પર જઈને વાત કરે છે.

મોબાઈલને લટકાવી દે છે: અહીંના લોકો તેમના મોબાઈલને ઘરની છત પર અથવા ઝાડ પર લટકાવી દે છે જેથી તેઓ નેટવર્ક પકડી શકે અને તેમના મોબાઈલ પર કોલ કરી શકે, પરંતુ આવું ભાગ્યે જ બને છે. ગામમાં કોઈ બીમાર પડે ત્યારે આ ગ્રામજનો માટે મોબાઈલ નેટવર્ક ન હોવાની લાચારી વધુ બની જાય છે. બંગખલાર પંચાયતમાં પ્રજ્ઞા કેન્દ્ર પણ છે, પરંતુ નેટવર્કના અભાવે પ્રજ્ઞા કેન્દ્ર અવારનવાર બંધ રહે છે અને પ્રજ્ઞા કેન્દ્ર ખુલ્લું હોવા છતાં નેટવર્કના અભાવે સરકારી યોજનાઓને લગતી કામગીરી થઈ શકતી નથી. પ્રજ્ઞા કેન્દ્રના સંચાલકો ગામમાં ઉચ્ચ સ્થાને જઈને મોબાઈલમાં જ ફાઈલ ડાઉનલોડ કરે છે અને ત્યારબાદ પ્રજ્ઞા કેન્દ્રમાં આવીને તેની પ્રિન્ટ આઉટ લોકોને આપે છે. આ સ્થિતિ રોજેરોજ વધુ કે ઓછી રહે છે.

આજે પણ નેટવર્કની મઠામણ

હવે આપણે 3G, 4G મોબાઇલ નેટવર્કમાંથી 5G અને 6G તરફ ઝડપથી આગળ વધી રહ્યા છીએ, પરંતુ આધુનિકતાના આ યુગમાં આ બંગખલાર પંચાયતના લોકોને 2G નેટવર્ક પણ ઉપલબ્ધ નથી. મોબાઈલ આજે લોકોનો શોખ નથી, જરૂરિયાત બની ગયો છે. આવી સ્થિતિમાં બંગખલાર પંચાયતના લોકો મોબાઈલ નેટવર્કની સાથે સાથે પ્રાથમિક સુવિધાઓથી પણ કપાઈ ગયા છે.