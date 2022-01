નવી દિલ્હી: કેન્દ્રીય આરોગ્ય મંત્રાલય દ્વારા જારી કરાયેલ કોવિડ-19 રસીકરણ(Vaccinated in India) માર્ગદર્શિકા કોઈ વ્યક્તિની તેની સંમતિ વિના બળજબરીથી રસીકરણની વાત કરતી નથી, (A person cannot be Vaccinated Without his Consent) કેન્દ્રએ સુપ્રીમ કોર્ટને(Center to sc) જણાવ્યું હતું.

રસીકરણ પ્રમાણપત્ર સાથે રાખવાનું ફરજિયાત

વિકલાંગ વ્યક્તિઓને રસીકરણ પ્રમાણપત્રો(Vaccination Certificate) બતાવવામાંથી મુક્તિ આપવાના મુદ્દે, કેન્દ્રએ(Union Ministry of Health) કોર્ટને કહ્યું કે, તેણે કોઈ પ્રમાણભૂત ઓપરેટિંગ પ્રક્રિયા (SOP) જારી કરી નથી. જે કોઈપણ હેતુ માટે રસીકરણ પ્રમાણપત્ર સાથે રાખવાનું ફરજિયાત બનાવે છે. એનજીઓ આવારા ફાઉન્ડેશનની અરજીના જવાબમાં દાખલ કરવામાં આવેલા તેના સોગંદનામામાં કેન્દ્રએ આ વાત કહી છે.

ડોર ટુ ડોર રસી આપવા વિનંતી

પિટિશનમાં ડોર ટુ ડોર વિઝિટ કરીને વિકલાંગોને પ્રાથમિકતાના ધોરણે રસી(Vaccination of Persons with Disabilities in India) આપવા વિનંતી કરવામાં આવી છે. "ભારત સરકાર અને આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ મંત્રાલય દ્વારા જારી કરાયેલ માર્ગદર્શિકા સંબંધિત વ્યક્તિની સંમતિ મેળવ્યા વિના બળજબરીથી રસીકરણની વાત કરતી નથી," એફિડેવિટમાં જણાવ્યું હતું. કેન્દ્રએ કહ્યું કે કોઈપણ વ્યક્તિને તેની સંમતિ વિના રસી આપી શકાય નહીં.

