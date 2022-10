અમરાવતીઃ શહેરના અત્યંત વ્યસ્ત વિસ્તાર ધરાવતા પ્રભાત ચોકમાં એક ઈમારત ધરાશાય (building collapsed Amravati Prabhat Chowk) થઈ છે. આ ઈમારતની નીચે 5 લોકો ફસાયા હોવાની પ્રાથમિક માહિતી છે. (5 people were trapped under the building) ઘટના સ્થળે લોકોની ભારે ભીડ ઉમટી પડી હતી.

યુદ્ધના સ્તરે બચાવ કાર્ય: બપોરે 1.30 વાગ્યે જ્યારે બિલ્ડિંગ ધરાશાયી (building collapsed Amravati Prabhat Chowk) થઈ, ત્યારે બિલ્ડિંગના ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર પર રાજદીપ બેચની દુકાનમાં કુલ 4 લોકો કામ કરી રહ્યા હતા. આ 4 લોકો આ ઈમારતના કાટમાળ નીચે દબાઈ ગયા હતા. તેમાંથી 2ના મૃતદેહ જલ્દીથી બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા, જ્યારે અન્ય 2ના મૃતદેહોને બહાર કાઢવા માટે રેસ્ક્યુ ટીમને 2 કલાક મહેનત કરવી પડી હતી. કુલ 5 લોકોના થાંભલા નીચે દટાઈ ગયા હતા. દરમિયાન, પોલીસ પ્રશાસન મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન સાથે સમગ્ર વિસ્તારને ખાલી કરાવવા માટે યુદ્ધના ધોરણે પ્રયાસ કરી રહ્યું છે.

સાંસદ નવનીત રાણા ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યાઃ આ ગંભીર ઘટનાની જાણ થતાં જ અમરાવતીના સાંસદ નવનીત રાણા ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયા હતા. અમરાવતીના પૂર્વ મેયર મિલિંદ ચિમોટે, વિલાસ ઈંગોલે અને કોંગ્રેસના શહેર પ્રમુખ બબલુ શેખાવત પણ ઘટનાસ્થળે (building collapsed Amravati) પહોંચ્યા હતા. ઘટનાસ્થળે લોકોની મોટી ભીડ છે; પોલીસ ભીડને કાબૂમાં લેવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે.

7 વર્ષથી નોટિસ પણ કોઈ કાર્યવાહી નહીંઃ પાલિકા વહીવટીતંત્ર દ્વારા સતત સાત વર્ષથી નોટિસ આપવામાં આવી રહી છે કે આ બિલ્ડીંગ (Building Collapsed) તોડી પાડવામાં આવે અને આ બિલ્ડીંગના પ્રોફેશનલ્સે તાત્કાલિક ઈમારત ખાલી કરી દેવી જોઈએ. પરંતુ નોટિસ આપવા સિવાય કોઈ કાર્યવાહી કરવામાં આવતી ન હોવાથી પૂર્વ મેયર મિલિંદ શિંદે, વિલાસ ઈંગોલે અને કોંગ્રેસ શહેર પ્રમુખ બબલુ શેખાવતે 'ETV ભારત'ને જણાવ્યું હતું કે, આજે આવી ગંભીર ઘટના બની છે. બબલુ શેખાવતે એમ પણ કહ્યું કે, અમે માંગ કરીશું કે આ સમગ્ર મામલે જે પણ જવાબદાર છે અને જે પણ આ ઈમારતને ન તોડવા માટે જવાબદાર છે તેની સામે શહેરના કોઈપણ નેતા કે મોટા વ્યક્તિ સામે ગુનો નોંધવામાં આવે.