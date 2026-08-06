ENG VS PAK: ટેસ્ટ શ્રેણી માટે ઇંગ્લેન્ડ ટીમની જાહેરાત, વિસ્ફોટક બેટ્સમેન ઈજાને કારણે બહાર
પાકિસ્તાન સામેની ત્રણ મેચની ટેસ્ટ શ્રેણી માટે ઇંગ્લેન્ડની ટીમની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. જો રૂટ ટીમનું નેતૃત્વ કરશે, જ્યારે જેકબ બેથેલને સામેલ કરવામાં આવ્યો નથી.
Published : August 6, 2026 at 7:06 PM IST
ENG VS PAK: પાકિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમનો વેસ્ટ ઇન્ડીઝ પ્રવાસ પૂર્ણ થયો છે. બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણી 1-1 થી ડ્રો રહી. વેસ્ટ ઇન્ડીઝે પહેલી મેચ જીતી હતી, જ્યારે પાકિસ્તાને બીજી મેચ જીતીને શ્રેણી બરાબર કરી હતી. પાકિસ્તાનની ટીમ હવે ઇંગ્લેન્ડના પ્રવાસની તૈયારી કરી રહી છે, શ્રેણી નજીક આવી રહી છે. દરમિયાન, ઇંગ્લેન્ડે શ્રેણી માટે તેની ટીમની જાહેરાત કરી છે. કુલ 16 ખેલાડીઓની પસંદગી કરવામાં આવી છે, પરંતુ જેકબ બેથેલ તેમાં સામેલ નથી.
જો રૂટની કેપ્ટનશીપ હેઠળ ઇંગ્લેન્ડ ક્રિકેટ ટીમ રમશે
ઇંગ્લેન્ડે તાજેતરમાં તેના નવા ટેસ્ટ કેપ્ટનની જાહેરાત કરી. બેન સ્ટોક્સ ઘણા વર્ષોથી ટીમનું નેતૃત્વ કરી રહ્યા હતા, પરંતુ તેમણે ન્યુઝીલેન્ડ શ્રેણી પછી અચાનક નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી, જેના કારણે ઇંગ્લેન્ડ ક્રિકેટ બોર્ડને જો રૂટ તરફ પાછા ફરવાની ફરજ પડી. તેઓ આગામી શ્રેણીમાં ટીમનું નેતૃત્વ કરશે. વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશીપના ભાગ રૂપે ઇંગ્લેન્ડ અને પાકિસ્તાન વચ્ચે ત્રણ મેચની ટેસ્ટ શ્રેણી યોજાવાની છે, અને આ શ્રેણી માટે ઇંગ્લેન્ડની ટીમની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. મધ્યમ ક્રમના બેટ્સમેન ડેન લોરેન્સ લગભગ બે વર્ષના લાંબા વિરામ પછી ટેસ્ટ ટીમમાં પાછા ફર્યા છે. દરમિયાન, જોર્ડન કોક્સ ઘાયલ જેકબ બેથેલનું સ્થાન લેશે; બેથેલને ભારત સામેની શ્રેણી દરમિયાન જમણા ઘૂંટણમાં ઈજા થઈ હતી, જેના કારણે તે સંપૂર્ણ શ્રેણી રમી શક્યો ન હતો.
Joe Root is back as captain and some familiar faces also are making their return 😍 pic.twitter.com/imQamKKjjr— England Cricket (@englandcricket) August 6, 2026
પહેલી ટેસ્ટ મેચ 19 ઓગસ્ટથી શરૂ થશે
ઇંગ્લેન્ડ વિરુદ્ધ પાકિસ્તાન શ્રેણીની પહેલી મેચ 19 ઓગસ્ટથી શરૂ થશે. બીજી મેચ 27 ઓગસ્ટથી રમાશે, જ્યારે શ્રેણીની ત્રીજી અને અંતિમ મેચ 9 સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થશે. બાબર આઝમને ફરી એકવાર પાકિસ્તાન ટીમની કેપ્ટનશીપ સોંપવામાં આવી છે. ટેસ્ટ કેપ્ટન તરીકેનો કાર્યભાર સંભાળ્યા પછી, ટીમે તેમના નેતૃત્વમાં બે મેચ રમી છે; તેઓ પહેલી મેચ હારી ગયા હતા પરંતુ બીજી જીતવામાં સફળ રહ્યા હતા. હવે, ઇંગ્લેન્ડમાં તેમના નેતૃત્વની કસોટી રાહ જોઈ રહી છે, અને ટીમ કેવું પ્રદર્શન કરે છે તે જોવાનું બાકી છે.
ઈંગ્લેન્ડ ટીમ: જો રૂટ (કેપ્ટન), જોફ્રા આર્ચર, ગુસ એટકિન્સન, શોએબ બશીર, હેરી બ્રુક, બ્રાયડન કાર્સ, સેમ કૂક, જોર્ડન કોક્સ, બેન ડકેટ, મેથ્યુ ફિશર, એમિલિયો ગે, ડેન લોરેન્સ, ઓલી પોપ, ઓલી રોબિન્સન, જેમી સ્મિથ, જોશ ટંગ.
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