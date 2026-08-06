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IND VS SL: ભારત અને શ્રીલંકા વોર્મ-અપ મેચ ક્યાં જોવી? જાણો લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ વિશે સંપૂર્ણ માહિતી

ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ શ્રીલંકા સામેની બે ટેસ્ટ મેચની શ્રેણી પહેલા એક વોર્મ-અપ મેચ રમશે.

ભારત અને શ્રીલંકા વોર્મ-અપ મેચ ક્યાં જોવી?
ભારત અને શ્રીલંકા વોર્મ-અપ મેચ ક્યાં જોવી? (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 6, 2026 at 5:40 PM IST

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IND VS SL WARM UP MATCH: ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે 15 ઓગસ્ટથી 27 ઓગસ્ટ દરમિયાન બે ટેસ્ટ મેચની શ્રેણી રમવાની છે. આ પહેલા, ટીમ ઈન્ડિયા 7 ઓગસ્ટથી 9 ઓગસ્ટ દરમિયાન શ્રીલંકા-11 સામે ત્રણ દિવસની પ્રેક્ટિસ મેચ રમશે. આ મેચ કોલંબોના NCC ગ્રાઉન્ડ ખાતે સવારે 10:00 વાગ્યે (IST) શરૂ થવાની છે. આ મેચ ભારતના સ્ટાર ક્રિકેટરોને બે ટેસ્ટ મેચની શ્રેણી પહેલા તેમની કુશળતાને સુધારવાની તક આપે છે; બેટ્સમેનો તેમની બેટિંગને શાર્પ કરવાનો પ્રયાસ કરશે, જ્યારે બોલરો તેમની બોલિંગને સુધારવાનો પ્રયાસ કરશે.

ભારત સહિત વિશ્વભરના ઘણા ક્રિકેટ ચાહકોને આશ્ચર્ય થશે કે શું ભારત અને શ્રીલંકા-11 વચ્ચેની વોર્મ-અપ મેચનું લાઈવ પ્રસારણ થશે. તેઓ કદાચ પૂછતા હશે કે શું આ મેચ કોઈપણ એપ પર લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ માટે ઉપલબ્ધ હશે કે તેનું બિલકુલ પ્રસારણ થશે નહીં - કારણ કે તે ફક્ત એક વોર્મ-અપ ગેમ છે. સારું, આજે અમે તમારા માટે તેનો જવાબ આપવા માટે અહીં છીએ. ચાલો જાણીએ કે આ મેચ ક્યાં પ્રસારિત થશે અને ક્યાં તેનું લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ થઈ શકે છે.

કઈ ચેનલ વોર્મ-અપ મેચનું લાઈવ પ્રસારણ કરશે?

ભારત અને શ્રીલંકા-11 વચ્ચેની વોર્મ-અપ મેચનું લાઈવ પ્રસારણ થઈ રહ્યું છે. હા, તમે આ ત્રણ દિવસીય સ્પર્ધા જોઈ શકશો. આ મેચનું પ્રસારણ સોની સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક દ્વારા ટેલિવિઝન પર કરવામાં આવશે; તમે સોની ચેનલો, ખાસ કરીને સોની 1 અને સોની 3 પર લાઈવ એક્શન જોઈ શકો છો. વધુમાં, આ મેચ વિવિધ ભાષાઓમાં પ્રસારણ સાથે ઉપલબ્ધ રહેશે.

વોર્મ-અપ મેચ કઈ એપ પર લાઈવ સ્ટ્રીમ કરવામાં આવશે?

તમે ભારત અને શ્રીલંકા-11 વચ્ચેની વોર્મ-અપ મેચનું લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ પણ જોઈ શકશો. આ પ્રેક્ટિસ મેચનું લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ સોનીલીવ એપ પર ઉપલબ્ધ થશે. વધુમાં, આ મેચ સોનીલીવ વેબસાઇટ પર પણ લાઈવ સ્ટ્રીમ કરવામાં આવશે.

બે ટેસ્ટ મેચ ક્યારે અને ક્યાં રમાશે?

ભારત અને શ્રીલંકાની ક્રિકેટ ટીમો વચ્ચે ટેસ્ટ શ્રેણી 15 ઓગસ્ટથી શરૂ થશે. શ્રેણીની પહેલી મેચ ૧૫ ઓગસ્ટથી ૧૯ ઓગસ્ટ દરમિયાન ગાલે ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. દરમિયાન, બીજી મેચ 23 ઓગસ્ટથી 27 ઓગસ્ટ દરમિયાન સિંહાલીઝ સ્પોર્ટ્સ ક્લબ ખાતે રમાશે. બંને મેચ સવારે 10:00 વાગ્યે (ભારતીય સમય) શરૂ થશે, જેનાથી ચાહકો વહેલી સવારે રમતનો આનંદ માણી શકશે.

ભારતીય ટીમ: શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), કેએલ રાહુલ (વાઈસ-કેપ્ટન), યશસ્વી જયસ્વાલ, ઋષભ પંત (વિકેટકીપર), સાઈ સુદર્શન, ધ્રુવ જુરેલ (વિકેટકીપર), રવિન્દ્ર જાડેજા, કુલદીપ યાદવ, માનવ સુથાર, આકિબ નબી, મોહમ્મદ સિરાજ, પ્રસિધ્ધ ક્રિષ્ના, ગુરનૂર બરાડ, દેવદત પડિક્કલ, સારાંશ જૈન.

શ્રીલંકાની ટીમ: નિશાન મદુષ્કા, રવિન્દુ રશંથા, પસિંદુ સૂરિયાબંદરા, પવન રથનાયકે, અહાન વિક્રમસિંઘે, સોનલ દીનુશા (કેપ્ટન), અંજલા બંદારા (વિકેટકીપર), નિપુન ધનંજય, લાહિરુ કુમારા, વિશ્વા ફર્નાન્ડો, અસંકા મનોજ, ઈસિતા વિજેસુંદરા, રમેશ મેંડિસ, કેસરા નુવાંથા, દિલુમ સુદીરા.

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