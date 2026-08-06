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પાકિસ્તાનનો વિદેશમાં સતત આઠ ટેસ્ટ હારનો સિલસિલો તૂટ્યો, બીજી ટેસ્ટ મેચમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝને 8 વિકેટથી હરાવ્યું

પાકિસ્તાને બીજી ટેસ્ટમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝને 8 વિકેટથી હરાવ્યું. આ જીતથી પોઈન્ટ ટેબલ પર પાકિસ્તાનને ફાયદો થયો છે.

બીજી ટેસ્ટ મેચમાં પાકિસ્તાને વેસ્ટ ઈન્ડિઝને 8 વિકેટથી હરાવ્યું
બીજી ટેસ્ટ મેચમાં પાકિસ્તાને વેસ્ટ ઈન્ડિઝને 8 વિકેટથી હરાવ્યું (AFP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 6, 2026 at 1:44 PM IST

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PAK VS WI 2ND TEST: પોર્ટ ઓફ સ્પેનમાં રમાયેલી બીજી ટેસ્ટ મેચમાં પાકિસ્તાને વેસ્ટ ઈન્ડિઝને 8 વિકેટથી હરાવ્યું. આ જીત સાથે, પાકિસ્તાન વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ (WTC) પોઈન્ટ ટેબલમાં એક સ્થાન ઉપર આવ્યું છે. ચોથી ઇનિંગમાં પાકિસ્તાનને જીતવા માટે 75 રનની જરૂર હતી અને તેણે 2 વિકેટ ગુમાવીને લક્ષ્ય હાંસલ કરી લીધું. આ જીતથી પાકિસ્તાનનો વિદેશમાં સતત આઠ ટેસ્ટ હારનો સિલસિલો પણ તૂટી ગયો.

WTC 2025-27 પોઈન્ટ ટેબલમાં 8મા સ્થાને પહોંચ્યું

આ મેચ પહેલા, પાકિસ્તાનની ટીમ વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપમાં સૌથી નીચે નવમા સ્થાને હતી તેના ખાતામાં ફક્ત 6 PCT પોઈન્ટસ હતા. બીજી ટેસ્ટમાં વિજય મેળવ્યા પછી, પાકિસ્તાનની ટીમ આઠમા સ્થાને પહોંચી ગઈ છે, જેનાથી તેમનો જીત ટકાવારી 22.22% થઈ ગઈ છે. તેનાથી વિપરીત, આ હારને કારણે વેસ્ટ ઈન્ડિઝ એક સ્થાન નીચે સરકી ગયું છે, જે 20.83% ના જીત ટકાવારી સાથે નવમા સ્થાને છે. હાલમાં, ટીમ ઈન્ડિયા WTC પોઈન્ટ ટેબલ પર પાંચમા સ્થાને છે, જેણે નવ મેચમાં ચાર જીત મેળવી છે અને 48.15% ની જીત ટકાવારી મેળવી છે. દરમિયાન, ઓસ્ટ્રેલિયા ટોચનું સ્થાન ધરાવે છે, જેણે આઠ મેચમાંથી સાત જીત અને 87.50% ની જીત ટકાવારી મેળવી છે.

અબ્દુલ્લા શફીકની પ્રથમ ઇનિંગમાં શાનદાર સદી

પાકિસ્તાન અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચેની ટેસ્ટ મેચમાં, અબ્દુલ્લા શફીકે પ્રથમ ઇનિંગમાં શાનદાર સદી ફટકારી હતી. 333 બોલનો સામનો કરીને, તેણે 15 ચોગ્ગા અને 3 છગ્ગાની મદદથી અણનમ 160 રન બનાવ્યા હતા. આમ કરીને, તેણે 49 વર્ષ જૂના રેકોર્ડની બરાબરી કરી, 1977 પછી વેસ્ટ ઈન્ડિઝમાં ટેસ્ટ મેચમાં 150 થી વધુ રન બનાવનાર પ્રથમ પાકિસ્તાની ખેલાડી બન્યો. અબ્દુલ્લા શફીકને તેના ઉત્કૃષ્ટ બેટિંગ પ્રદર્શન માટે 'પ્લેયર ઓફ ધ મેચ' જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો.

બાબર અને શફીક વચ્ચે 183 રનની ભાગીદારી

આ મેચમાં, શફીકે બાબર આઝમ સાથે ત્રીજી વિકેટ માટે 183 રનની શાનદાર ભાગીદારી કરી. મેચનો ત્રીજો દિવસ બોલરોનો રહ્યો, જેમાં કુલ 14 વિકેટ પડી. વેસ્ટ ઈન્ડિઝના બોલર વોરિકને છ વિકેટ લીધી; તેણે સતત ચાર બોલમાં ત્રણ વિકેટ લઈને પાકિસ્તાનનો પ્રથમ દાવ પૂરો કરી દીધો. પ્રથમ દાવમાં, બાબર આઝમ 88 રન બનાવીને રન આઉટ થયો. બીજી દાવમાં, બાબર અને અબ્દુલ્લા બંને 24-24 રન બનાવીને અણનમ રહ્યા.

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PAK VS WI 2ND TEST
BABAR AZAM
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