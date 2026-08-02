હુતી અને ઈરાકી મિલિશિયાની હરકતોએ ઈરાન સંઘર્ષને વધુ ગૂંચવાઈ દીધો
યમનના સનામાં સાઉદી નેતૃત્વવાળા ગઠબંધન વિરુદ્ધ એક રેલીમાં હૌથી સમર્થક શામેલ થયા
Published : August 2, 2026 at 4:27 PM IST
નવી દિલ્હી: ઈરાન સાથે ચાલી રહેલા સંઘર્ષના ઉકેલના કોઈ સંકેત દેખાતા નથી. તેનાથી વિપરીત, આ સંઘર્ષ ઈરાનથી આગળ વધીને અન્ય રાષ્ટ્રો અને જૂથો, જેમ કે યમનના હુતી અને ઇરાક સ્થિત લશ્કરને પોતાની ચપેટમાં લઈ રહ્યો છે, જે અગાઉ પ્રાદેશિક સંઘર્ષથી મોટાભાગે અલગ રહ્યા હતા. લાલ સાગર અને બાબ અલ-મંડાબ સ્ટ્રેટમાં જહાજોને નિશાન બનાવીને, હુતીઓએ એક નવો દરિયાઈ મોરચો ખોલ્યો છે.
દરમિયાન, ઇરાક સ્થિત મિલિશિયા પર અમેરિકા અને સાઉદી અરેબિયા દ્વારા કરવામાં આવેલા મોટા હુમલાઓએ પ્રાદેશિક સંઘર્ષમાં એક નવું પરિમાણ રજૂ કર્યું છે. હિઝબુલ્લાહ અને હમાસની સાથે, હુથીઓ અને ઇરાક સ્થિત લશ્કરોને ઈરાનના અનૌપચારિક "પ્રતિકાર ધરી" જોડાણનો ભાગ માનવામાં આવે છે, જે અમેરિકા અને ઇઝરાયલના વિરોધમાં એક થયા છે. જોકે હમાસે સૈદ્ધાંતિક રીતે યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ દ્વારા જાહેર કરાયેલ શાંતિ કરાર હેઠળ શસ્ત્રો મૂકવા સંમતિ આપી છે અને ઇઝરાયલી હુમલાઓ પછી હિઝબુલ્લાહ નબળો પડ્યો છે, હુતીઓ અને ઇરાક સ્થિત લશ્કરોએ અમેરિકા અને સાઉદી અરેબિયા સામે તણાવ વધારવાની ધમકી આપી છે. આનાથી ઈરાન સાથે સંકળાયેલા સંઘર્ષમાં નવા મોરચા ખુલ્યા છે.
હુતી બળવાખોરોનો દરિયાઈ પરિવહન પર ખતરો: લાલ સાગર અને બાબ અલ-મંડાબ સ્ટ્રેટમાં જહાજોને નિશાન બનાવીને, હુતી બળવાખોરોએ આ પ્રદેશમાં દરિયાઈ પરિવહન માટે મોટો ખતરો ઉભો કર્યો છે. આ જળમાર્ગો યુરોપ અને એશિયા વચ્ચે વેપાર થાય છે અને સાઉદી અરેબિયાથી ઑઈલ નિકાસ થાય છે. 20 જુલાઈના રોજ, હુતી બળવાખોરોએ સાઉદી અરેબિયા દ્વારા સના આંતરરાષ્ટ્રીય વિમાનમથક પર હુમલા અને યમનના બંદરો પર પ્રતિબંધો લાદવાના બદલામાં દરિયાઈ નાકાબંધીની જાહેરાત કરી.
હુમલાઓના આદાનપ્રદાન અને નાકાબંધીની ધમકીઓથી સાઉદી અરેબિયા અને હુતી બળવાખોરો વચ્ચે તણાવ નાટકીય રીતે વધી ગયો છે, જે છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી ચાલી રહેલા અનૌપચારિક યુદ્ધવિરામના અંતનો સંકેત આપે છે. જ્યારે હુતી બળવાખોરોએ અગાઉ લાલ સાગરમાં દરિયાઈ ટ્રાફિકને વિક્ષેપિત કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, ત્યારે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં જહાજોને નિશાન બનાવવાથી ખતરાના સ્તરમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે.
હુથી કોણ છે?
હુતી આંદોલન 1990 ના દાયકામાં ઉભર્યું હતું અને તે ઉત્તર યમનમાં કેન્દ્રિત શિયા મુસ્લિમ લઘુમતી ઝૈદી સમુદાયનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. આ જૂથની સ્થાપના સ્વર્ગસ્થ હુસૈન અલ-હુતી દ્વારા કરવામાં આવી હતી અને તેનું નામ તેમના નામ પરથી રાખવામાં આવ્યું હતું; હાલમાં તેનું નેતૃત્વ તેમના ભાઈ, અબ્દુલ મલિક અલ-હુથી કરી રહ્યા છે. કાઉન્સિલ ઓન ફોરેન રિલેશન્સના ગ્લોબલ કોન્ફ્લિક્ટ ટ્રેકર અનુસાર, હુથીઓ સ્થાનિક રાજકીય હરીફો સામે લડી રહ્યા છે - જેમાં આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે માન્યતા પ્રાપ્ત યમનની સરકાર, સાઉદી અરેબિયા અને સંયુક્ત આરબ અમીરાતના નેતૃત્વ હેઠળના પ્રાદેશિક લશ્કરી ગઠબંધન અને સ્વર્ગસ્થ રાષ્ટ્રપતિ અલી અબ્દુલ્લા સાલેહના સમર્થકોનો સમાવેશ થાય છે. હુતીઓ અને સાઉદી અરેબિયા (જે યમનની સરકારને ટેકો આપે છે) વર્ષોથી આ સંઘર્ષમાં વિરોધી રહ્યા છે.
આ મહિને, યમનના 33 ટકા પ્રદેશ પર નિયંત્રણ ધરાવતા આ જૂથે સાઉદી અરામકો (સાઉદી અરેબિયાની રાષ્ટ્રીય તેલ કંપની) ની માલિકીની સુવિધાઓ પર હુમલો કર્યો અને સાઉદી તેલ ટેન્કરો પર ગોળીબાર કર્યો, જેનાથી વૈશ્વિક ઉર્જા પ્રવાહ જોખમમાં મુકાયો. તેના જવાબમાં, સાઉદી અરેબિયા - જે તેલ પરિવહન માટે આ માર્ગ પર આધાર રાખે છે - એ બાબ અલ-મંડાબ સ્ટ્રેટ, લાલ સમુદ્ર અને એડેનના અખાતમાંથી જહાજોના સુરક્ષિત માર્ગને સુનિશ્ચિત કરવા માટે 14 દેશોનું બહુરાષ્ટ્રીય દરિયાઈ સંરક્ષણ ગઠબંધન બનાવ્યું છે. અહેવાલો સૂચવે છે કે સાઉદી અરેબિયા મધ્ય યમનમાં હૂતીઓ સામે મોટા લશ્કરી આક્રમણની તૈયારી કરી રહ્યું છે, જેમાં દરિયાઈ અને સંભવિત ભૂમિ બંને પ્રકારના ઓપરેશનનો સમાવેશ થાય છે.
ઇરાક સ્થિત મિલિશિયા પણ પહેલેથી જ અસ્થિર સ્થિતિમાં પ્રવેશી ચૂક્યા છે. આ જૂથો પોપ્યુલર મોબિલાઇઝેશન ફોર્સિસ (PMF) - જે ઇરાકના સુરક્ષા ઉપકરણમાં સંકલિત સંગઠન છે - ની છત્રછાયા હેઠળ કાર્ય કરે છે અને તેમાંથી ઘણા ઈરાન સાથે સંબંધો જાળવી રાખે છે. 2020 ના RAND કોર્પોરેશનના અહેવાલ મુજબ, PMF માં 67 લશ્કરી જૂથો છે, જેમાંથી લગભગ 40 ઇસ્લામિક રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ કોર્પ્સ દ્વારા ઈરાન સાથે ગાઢ રીતે જોડાયેલા છે. આ જૂથે ઇરાક અને સીરિયામાં યુએસ દળો પર ડ્રોન હુમલાઓની જવાબદારી સ્વીકારી છે. 2014 માં તત્કાલીન ઇરાકી વડા પ્રધાન નૂરી અલ-મલિકી દ્વારા દેશના સુરક્ષા દળોને મજબૂત બનાવવા અને ISIS ના વિસ્તરણને રોકવા માટે તેની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી; તેઓ આજે પણ દેશમાં નોંધપાત્ર પ્રભાવ ધરાવે છે.
ઈરાન સાથે સંઘર્ષ શરૂ થયો ત્યારથી, આ લશ્કરી જૂથોએ સમગ્ર પ્રદેશમાં લશ્કરી થાણાઓ સહિત યુએસ સંપત્તિઓને વારંવાર નિશાન બનાવી છે. જોકે, 29 જુલાઈના રોજ પરિસ્થિતિ વધુ વણસી ગઈ જ્યારે અમેરિકા અને સાઉદી અરેબિયાએ ઈરાકી પ્રાંતોમાં પીએમએફના સ્થળો પર હુમલા શરૂ કર્યા, અને આરોપ લગાવ્યો કે આ જૂથે યુએસ સૈનિકો અને સાઉદી ઉર્જા માળખાને નિશાન બનાવ્યું છે. ઈરાકની રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા પરિષદે આ હુમલાઓની નિંદા કરી - જેમાં 20 પીએમએફ સભ્યો માર્યા ગયા હોવાના અહેવાલ છે - તેને "ઈરાકની સાર્વભૌમત્વનું ઉલ્લંઘન" ગણાવ્યું, જ્યારે આ જૂથોએ પોતે જ આ હુમલામાં કોઈ સંડોવણીનો ઇનકાર કર્યો. આ ઘટનાક્રમ ઈરાકના સંઘર્ષમાં વધુ ફસાઈ જવાનો ભય વધારે છે. સાઉદી અરેબિયા અને કુવૈતે હવે ઈરાકી સરકારને આ લશ્કરીઓને ડ્રોન અને મિસાઈલ હુમલાઓ શરૂ કરતા અટકાવવા વિનંતી કરી છે.
આગળ શું થશે? હુતીઓએ હિંસા વધારવાની ધમકી આપી છે અને એ જોવાનું બાકી છે કે શું ઇરાકી સરકાર આ આતંકવાદી જૂથો પર લગામ લગાવી શકશે. દરમિયાન, આ જૂથો દાવો કરે છે કે તેઓ ઈરાન માટે પ્રોક્સી નથી અને તેમના પોતાના અલગ એજન્ડા છે. તેમ છતાં, આ ઘટનાઓએ પહેલાથી જ અસ્થિર પ્રાદેશિક વાતાવરણમાં એક ખતરનાક નવો પરિમાણ ઉમેર્યો છે. જહાજોને નિશાન બનાવવાથી સમગ્ર પ્રદેશના દેશો માટે મોટો ખતરો ઉભો થયો છે. જોકે ભારત સીધી રીતે સામેલ નથી, પરંતુ કાળા સમુદ્રના માર્ગથી લાલ સમુદ્ર અને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ સુધીના શિપિંગ લેન પર હુમલાઓની વધતી સંખ્યાને કારણે તે જોખમોનો સામનો કરે છે.
ભારત તેની ક્રૂડ ઑઇલની જરૂરિયાતોનો આશરે 88 ટકા ઇરાક, રશિયા અને સાઉદી અરેબિયા જેવા દેશોમાંથી આયાત કરે છે; પરિણામે, વૈશ્વિક ઊર્જા પુરવઠા શૃંખલામાં કોઈપણ વિક્ષેપ તેલ, વીમા અને નૂર સંબંધિત ખર્ચમાં વધારો કરશે. ઊર્જા સુરક્ષા ઉપરાંત, તેના નાવિકોની સલામતી ભારત માટે પ્રાથમિક ચિંતા છે, કારણ કે તે દરિયાઈ કર્મચારીઓનો વિશ્વનો બીજો સૌથી મોટો સપ્લાયર છે. પશ્ચિમ એશિયા અને કાળા સમુદ્રમાં વાણિજ્યિક જહાજો પર હુમલામાં ઓછામાં ઓછા 17 ભારતીય નાવિકોએ જીવ ગુમાવ્યા છે. હુથી બળવાખોરો અને ઇરાકી લશ્કરની સંડોવણી હવે સંઘર્ષને વધુ તીવ્ર બનાવી રહી છે, અને વૈશ્વિક શિપિંગ લાઇન્સ માટેનો ખતરો ભારત જેવા દેશોને પણ અસર કરી શકે છે જે ભૌગોલિક રીતે સંઘર્ષ ક્ષેત્રથી દૂર છે.
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