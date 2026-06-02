પોતાની વાતથી પલટી ગઈ શિલ્પા શિંદે, 'ભાભીજી ઘર પર હૈ'ના પ્રોડ્યૂસર પર લગાવ્યો હતો સેક્સુઅલ હેરેસમેન્ટનો આરોપ
'ભાબીજી ઘર પર હૈં'ના નિર્માતા પર લાગેલા જાતીય સતામણીના આરોપો અંગે શિલ્પા શિંદેએ ખુલાસો કર્યો છે અને તેને ખોટા ગણાવ્યા છે
Published : June 2, 2026 at 10:26 PM IST
હૈદરાબાદ: 'અંગૂરી ભાભી' નામના નિર્દોષ પાત્રના પાત્ર દ્વારા ઘરે ઘરે પ્રખ્યાત થયેલી અભિનેત્રી શિલ્પા શિંદેએ એક ચોંકાવનારો ખુલાસો કર્યો છે. એક પોડકાસ્ટ પર વાતચીત દરમિયાન, તેણેએ ખુલાસો કર્યો કે, શૉના નિર્માતા સામે તેણે લગાવેલા જાતીય સતામણીના આરોપો ખોટા હતા.
ભારતી સિંહ અને હર્ષ લિંબાચિયાના પોડકાસ્ટ પર બોલતા, શિલ્પા શિંદેએ આ વિવાદ વિશે ખુલીને વાત કરી. અભિનેત્રીએ સ્વીકાર્યું કે, શૉના નિર્માતા સામે તેણે લગાવેલા દાવા સંપૂર્ણપણે સાચા નથી અને તેણે તે ફરિયાદો તેની કારકિર્દીના મુશ્કેલ તબક્કા દરમિયાન ભારે દબાણ હેઠળ નોંધાવી હતી.
તેણે કહ્યું કે, શોના નિર્માતા સામે લગાવવામાં આવેલા જાતીય સતામણીના આરોપો ખોટા હતા. શિલ્પાએ જણાવ્યું કે તેણે ફરિયાદ નોંધાવવાનો આશરો લીધો કારણ કે તેને લાગ્યું કે તે સમયે તેની પાસે બીજો કોઈ વિકલ્પ નહોતો અને તે પરિસ્થિતિમાંથી બહાર નીકળવાનો માર્ગ શોધી રહી હતી.
તેણે કહ્યું, "કોઈને આ ખબર નથી - હું સત્ય બોલવામાં ડરતી નથી અને હું હજુ પણ પુનરાવર્તન કરીશ કે હું જે કહી રહી છું તે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ બાબત છે: મેં મારા નિર્માતા સામે જાતીય સતામણીનો કેસ દાખલ કર્યો કારણ કે મારી પાસે બીજો કોઈ રસ્તો નહોતો; આ રીતે મેં હું તેમાથી નીકળી અને સેટલ થઈ ગઈ."
તેણે વધુમાં ઉમેર્યું, "તે સમયે, કોઈ નિર્માતા મારી સાથે ઉભો રહ્યો નહીં, અને મેં બરાબર તે જ આધારે કેસ દાખલ કર્યો. પોલીસ, ફક્ત FIR નોંધવા માટે, તમને કહે છે કે તમારે તમારી ફરિયાદમાં ગ્રાફિક ભાષાનો ઉપયોગ કરવો પડશે અને યાદ રાખો, હું કાનૂની પૃષ્ઠભૂમિમાંથી આવું છું."
શિલ્પાએ યાદ કર્યું કે, તે સમયે, તેની એક મિત્રએ તેને પૂછ્યું, "શું તમને ખ્યાલ છે કે તું શું કરી રહી છે?" આના પર, તેણે જવાબ આપ્યો, "મારી પાસે બીજો કોઈ વિકલ્પ નથી." તેઓએ શિલ્પા પાસે કોઈ વિકલ્પ છોડ્યો નહોતો.
એક પોડકાસ્ટ પર બોલતા, શિલ્પાએ કહ્યું, "મેં પહેલાથી જ શૉ છોડી દીધો હતો,અને મારા માટે બીજો કોઈ રસ્તો નહોતો." તેણે ટિપ્પણી કરી કે પરિસ્થિતિ 'મહાભારત' ની જટિલતાઓ જેવી જ લાગતી હતી. શિલ્પાએ ખુલાસો કર્યો કે નિર્માતા, સંજય કોહલીએ પણ એ જ સ્વીકાર્યું હતું કે - બધા રસ્તા ખતમ થઈ ગયા હતા અને તેથી, તેણે ફક્ત પ્રોજેક્ટમાંથી બહાર નીકળવાનો રસ્તો શોધવો પડ્યો.
અભિનેત્રીએ કહ્યું કે તે પહેલી વાર સ્પષ્ટતા કરવા માટે બોલી રહી છે કે અગાઉના બધા અહેવાલો ખોટા હતા. તેણે ભારપૂર્વક કહ્યું, "હું આજે - આ માધ્યમ દ્વારા - કહી રહી છું કે તે બધું જૂઠું હતું. હું આજે પહેલી વાર ખરેખર આ સ્વીકારી રહી છું. ત્યારબાદ, અમે સમાધાન પર પહોંચ્યા, અને મારી બાકી ચૂકવણી - જે મને ત્રણ મહિના પછી મળી હતી - આખરે ચૂકવવામાં આવી."
તેણે વધુમાં ઉમેર્યું, "પરંતુ ત્યારબાદ સમજૂતી થઈ કે, આજથી, ન તો હું મીડિયા સાથે કોઈના વિશે વાત કરીશ, ન તો તેણી. 11 વર્ષ પછી પણ, મેં 'ભાભીજી' ને છેલ્લી વાર સંપર્ક કરવાનું કારણ એ હતું કે મનોજ સંતોષી - અમારા લેખક - અમને સાથે જોવાની ઇચ્છા વ્યક્ત કરી હતી; તેઓ પણ અમારી વચ્ચેના અણબનાવથી દુઃખી થયા હતા. અને હવે, આ બધું થયા પછી, હું આજે તેમની સાથે કામ કરી રહ્યો છું. અને આજે, અમારા સંબંધો ઉત્તમ છે."
આ પણ વાંચો: