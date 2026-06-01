RCBની જીત બાદ વિરાટ કોહલી સાથે અનુષ્કાએ શેર કરી પહેલી પોસ્ટ, ટ્રોફી સાથે આપ્યો રોમાન્ટિક પોઝ
રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લુરુની જીત બાદ અનુષ્કા શર્માએ સ્ટાર ક્રિકેટર પતિ વિરાટ કોહલી સાથે પહેલી પોસ્ટ શેર કરી.
Published : June 1, 2026 at 9:38 PM IST
હૈદરાબાદ: રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરે 2026 ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગની ફાઇનલમાં ગુજરાત ટાઇટન્સ સામે શાનદાર વિજય મેળવ્યો. ફાઇનલ મેચમાં GT ને 5 વિકેટથી હરાવીને RCB એ ટ્રોફી જીતી. આ વિજય પછી, વિરાટ કોહલીની સેલિબ્રિટી પત્ની, અનુષ્કા શર્માએ તરત જ તેના ઇન્સ્ટાગ્રામ સ્ટોરી પર તેના પતિનો ફોટો શેર કરીને RCB ની જીતની ઉજવણી કરી. જોકે, બોલિવૂડ અભિનેત્રી અનુષ્કા શર્માએ હવે 2026 IPL ફાઇનલમાં RCB ની જીતની ઉજવણી કરવા માટે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક નવી પોસ્ટ શેર કરી છે, જે દરેકના હૃદયને સ્પર્શી ગઈ છે.
એક્ટ્રેસ રવિવારે અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં હાજર હતી, જ્યાં રજત પાટીદારની કેપ્ટનશીપ હેઠળ RCBએ શુભમન ગિલની ગુજરાત ટાઇટન્સને હરાવીને સતત બીજી વખત IPL ટ્રોફી જીતી હતી. હવે, સોમવાર, 1 જૂનના રોજ, અનુષ્કા શર્માએ તેના ઇન્સ્ટાગ્રામ પર વિરાટ કોહલી સાથેનો ફોટો પોસ્ટ કરીને ચાહકોને ખુશ કર્યા છે.
અનુષ્કા શર્માએ વિરાટ કોહલી સાથેનો એક ફોટો પોસ્ટ કર્યો જેમાં કોઈ લખેલું કેપ્શન નથી, પરંતુ ઇમોજીસ છે. તેણે પોતાની પોસ્ટ સાથે વિક્ટરી, લાલ હાર્ટ અને હાથ જોડનારું ઇમોજી મૂક્યું હતું. ફોટોગ્રાફમાં, અનુષ્કા શર્મા ટ્રોફીનો એક છેડો પકડીને જોઈ શકાય છે, જ્યારે કોહલી બીજો છેડો પકડીને છે. એક્ટ્રેસ કોહલીના કપાળ પર કિસ કરતા જોવા મળે છે.
અગાઉ, રવિવાર, 31 મેના રોજ, અનુષ્કા શર્માએ તેની ઇન્સ્ટાગ્રામ સ્ટોરી પર એક તસવીર શેર કરી હતી. જેમાં વિરાટ જર્સી પહેરેલો જોઈ શકાય છે. ટી-શર્ટ પર લખ્યું છે: "એક (ટ્રોફી) સારી લાગી, તો અમે બે વાર કર્યું." અનુષ્કાએ આ તસવીરમાં લાલ હાર્ટનું સ્ટીકર ઉમેર્યું.
31 મેના રોજ, ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગમાં ટ્રોફી જીત્યા પછી, રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર (RCB) એ ફેન્સ સાથે ટીમના ઐતિહાસિક વિજયની ઉજવણીની એક મનોરંજક ઝલક શેર કરી. આ વીડિયોમાં, ટીમના સ્ટાર બેટ્સમેન, વિરાટ કોહલી, અનુષ્કા શર્મા સાથે ડાન્સ ફ્લોર પર નાચતા જોવા મળે છે. ક્લિપમાં, અનુષ્કા પણ જશ્નનો વીડિયો શૂટ કરતી જોવા મળી હતી.
ગયા વર્ષે, રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર, 18 વર્ષમાં પહેલી વાર IPLનું ટાઈટલ જીત્યું. આ ટીમ અને તેના ફેન્સ બંને માટે ખૂબ જ ભાવનાત્મક ક્ષણ હતી. હવે જ્યારે ટીમે સતત બીજી વખત ટ્રોફી જીતી છે, ત્યારે બધા RCB ફેન્સ વધુ ખુશ થઈ ગયા છે.