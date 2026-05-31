ETV Bharat / entertainment

રણવીર સિંહની 'ધુરંધર' અંગે ગુજરાત મૂળના પાકિસ્તાની પત્રકારનો દાવો, કહ્યું - હું લિયારીનો છું, ફિલ્મમાં દેખાડ્યું તે બધું...

એક પાકિસ્તાની પત્રકારે 'ધુરંધર' અંગે મોટો દાવો કર્યો છે, જેનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે

એક પાકિસ્તાની પત્રકારે 'ધુરંધર' અંગે મોટો દાવો કર્યો છે, જેનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે
એક પાકિસ્તાની પત્રકારે 'ધુરંધર' અંગે મોટો દાવો કર્યો છે, જેનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે (Poster)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 31, 2026 at 6:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: આદિત્ય ધરની રણવીર સિંહ સ્ટારર "ધુરંધર" ફ્રેન્ચાઇઝીએ પાકિસ્તાનમાં ઘણો વિવાદ ઉભો કર્યો છે. સરકારી અધિકારીઓ અને રાજકારણીઓએ જાસૂસી થ્રિલર ફિલ્મમાં લિયારીના ચિત્રણની ટીકા કરી હતી. તેના જવાબમાં, સિંધ સરકારે હિન્દી બ્લોકબસ્ટર ફિલ્મનો સામનો કરવા માટે "મેરા લિયારી" નામની ફિલ્મ બનાવી. હવે, "ધુરંધર 2" રિલીઝ થયાના મહિનાઓ પછી, આરિફ આજાકિયા નામના પાકિસ્તાની પત્રકારે એક પત્રકારત્વ પરિષદમાં ખુલાસો કર્યો છે કે ફિલ્મની સામગ્રી સંપૂર્ણપણે સચોટ હતી. એટલું જ નહીં, પત્રકારે પોતાને ભારતીય ગણાવ્યા અને તેના માટે તેમણે તેમના માતા-પિતા ગુજરાતના જૂનાગઢના હોવાનો હવાલો આપો.

2025માં રિલીઝ થયેલી "ધુરંધર" બોક્સ ઓફિસ પર જોરદાર હિટ રહી હતી. તેની સિક્વલ આ વર્ષે માર્ચમાં રિલીઝ થઈ હતી. કરાંચીના લિયારી વિસ્તારમાં વાસ્તવિક જીવનની ઘટનાઓ અને ગુનાખોરી પર આધારિત આ ફિલ્મ વિશ્વભરમાં બોક્સ ઓફિસ પર બ્લોકબસ્ટર સાબિત થઈ છે.

ફિલ્મ સામે પક્ષપાત અને પ્રોપેગેન્ડાના આરોપો વચ્ચે, આરિફ આજાકિયા નામના પાકિસ્તાની પત્રકારે કરાચીના લિયારી વિસ્તારના ચિત્રણનું સમર્થન કર્યું છે. તેમણે કહ્યું કે ફિલ્મની વાર્તા વાસ્તવિકતાની ખૂબ નજીક છે. 'ટોક જર્નાલિઝમ 2026' ના ANI દ્વારા શેર કરાયેલા એક વીડિયોમાં, આરિફે વાતચીત દરમિયાન આ ટિપ્પણીઓ કરી.

પાકિસ્તાની પત્રકારે કહ્યું, "હું કરાંચીના એક વિસ્તારનો મેયર હતો. 'ધુરંધર' ફિલ્મ બની ત્યારે હું ચૂંટાયો હતો. મારો જન્મ અને ઉછેર લિયારીમાં થયો હતો, તેથી હું ખાતરી કરી શકું છું કે બતાવવામાં આવેલી દરેક વસ્તુ એકદમ સચોટ હતી." તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે તેમનો જન્મ કરાંચીમાં થયો હોવા છતાં, તેમનો પરિવાર ગુજરાતનો છે. તેમણે કહ્યું, "હું મારી જાતને ભારતીય મૂળનો માનું છું, પાકિસ્તાની નહીં."

'ધુરંધર' ફ્રેન્ચાઇઝીમાં રણવીર સિંહ, આર. માધવન, સંજય દત્ત, અર્જુન રામપાલ, ગૌરવ ગેરા, રાકેશ બેદી, સારા અર્જુન, દાનિશ પાંડોર, ઉદયબીર સંધુ અને માનવ ગોહિલ સહિત અન્ય કલાકારો છે. આ ફિલ્મ જસકીરત સિંહ રંગીની આસપાસ ફરે છે, જે એક ભારતીય ગુપ્ત એજન્ટ છે જે એક મિશન પર પાકિસ્તાન જાય છે.

"ધુરંધર: ધ રીવેન્જ" (ધુરંધર 2), જે 19 માર્ચે થિયેટરોમાં રિલીઝ થઈ હતી, તે એક ઐતિહાસિક બ્લોકબસ્ટર સાબિત થઈ. તેણે વિશ્વભરમાં ₹1,800 કરોડથી વધુની કમાણી કરી, જે અત્યાર સુધીની બીજી સૌથી વધુ કમાણી કરનારી ભારતીય ફિલ્મ બની. આ ફિલ્મ ભારતમાં 4 જૂને Jio Hotstar અને Netflix પર "RAW & Uncut" સાથે રિલીઝ થવાની છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

DHURANDHAR PAKISTANI JOURNALIST
DHURANDHAR IN PAKISTAN
AADITYA DHAR
RANVEER SINGH
DHURANDHAR PAKISTANI JOURNALIST

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.