Mumbai: The excitement among the Indian fans is palpable as the cricket's biggest extravaganza, the Indian Premier League (IPL), beckons.

Here is the full schedule of the league phase of the 15th edition of the IPL:

The Schedule:

March 26 Chennai Super Kings versus Kolkata Knight Riders Wankhede stadium 7.30 PM

March 27 Delhi Capitals versus Mumbai Indians CCI -3.30 PM

March 27 Punjab Kings versus Royal Challengers Bangalore DY Patil Stadium 7.30 PM

March 28 Gujarat Titans versus Lucknow Super Giants Wankhede Stadium 7.30 PM

March 29 Sunrisers Hyderabad versus Rajasthan Royals MCA Stadium, Pune 7.30 PM

March 30 - Royal Challengers Bangalore versus Kolkata Knight Riders DY Patil stadium, 7.30 PM

March 31 Lucknow Super Giants versus Chennai Super Kings CCI 7.30 PM

April 1 Kolkata Knight Riders versus Punjab Kings Wankhede Stadium 7.30 PM

April 2 Mumbai Indians versus Rajasthan Royals DY Patil Stadium 3.30 PM

April 2 Gujarat Titans versus Delhi Capitals MCA Stadium Pune 7.30 PM

April 3 Chennai Super Kings versus Punjab Kings CCI 7.30 PM

April 4 Sunrisers Hyderabad versus Lucknow Super Giants DY Patil stadium 7.30 PM

April 5 Rajasthan Royals versus Royal Challengers Bangalore Wankhede Stadium 7.30 PM

April 6 Kolkata Knight Riders versus Mumbai Indians MCA Stadium, Pune 7.30 PM

April 7 Lucknow Super Giants versus Delhi Capitals DY Patil stadium 7.30 PM

April 8 Punjab Kings Gujarat Titans CCI 7.30 PM

April 9 Chennai Super Kings versus Sunrisers Hyderabad DY Patil stadium 3.30 PM

April 9 Royal Challengers Bangalore versus Mumbai Indians MCA Stadium, Pune 7.30 PM

April 10 Kolkata Knight Riders versus Delhi Capitals CCI 3.30 PM

April 10 Rajasthan Royals versus Lucknow Super Giants Wankhede 7.30 PM

April 11 Sunrisers Hyderabad versus Gujarat Titans DY Patil Stadium 7.30 PM

April 12 Chennai Super Kings versus Royal Challengers Bangalore DY Patil Stadium 7.30 PM

April 13 Mumbai Indians versus Punjab Kings MCA Stadium, Pune 7.30 PM

April 14 Rajasthan Royals versus Gujarat Titans DY Patil Stadium 7.30 PM

April 15 Sunrisers Hyderabad versus Kolkata Knight Riders CCI 7.30 PM

April 16 Mumbai Indians versus Lucknow Super Giants CCI 3.30 PM

April 16 Delhi Capitals versus Royal Challengers Bangalore Wankhede 7.30 PM

April 17 Punjab Kings versus Sunrisers Hyderabad DY Patil Stadium 3.30 PM

April 17 Gujarat Titans versus Chennai Super Kings MCA stadium, Pune 7.30 PM

April 18 Rajasthan Royals versus Kolkata Knight Riders CCI 7.30 PM

April 19 Lucknow Super Giants versus Royal Challengers Bangalore DY Patil Stadium 7.30 PM

April 20 Delhi Capitals versus Punjab Kings MCA Stadium, Pune 7.30 PM

April 21 Mumbai Indians versus Chennai Super Kings DY Patil Stadium, 7.30 PM

April 22 Delhi Capitals versus Rajasthan Royals MCA Stadium Pune, 7.30 PM

April 23 Kolkata Knight Riders versus Gujarat Titans DY Patil stadium, 3.30 PM

April 23- Royal Challengers Bangalore versus Sunrisers Hyderabad CCI 7.30 PM

April 24 Lucknow Super Giants versus Mumbai Indians Wankhede 7.30 PM

April 25 Punjab Kings versus Chennai Super Kings Wankhede 7.30 PM

April 26 Royal Challengers Bangalore versus Rajasthan Royals MCA Stadium Pune, 7.30 PM

April 27 Gujarat Titans versus Sunrisers Hyderabad Wankhede 7.30 PM

April 28 Delhi Capitals versus Kolkata Knight Riders Wankhede 7.30 PM

April 29 Punjab Kings versus Lucknow Super Giants MCA Stadium, Pune 7.30 PM

April 30 Gujarat Titans versus Royal Challengers Bangalore, CCI 3.30 PM

April 30 Rajasthan Royals versus Mumbai Indians DY Patil Stadium, 7.30 PM

May 1 Delhi Capitals versus Lucknow Super Giants Wankhede 3.30 PM

May 1 Sunrisers Hyderabad versus Chennai Super Kings MCA Stadium, Pune 7.30 PM

May 2 Kolkata Knight Riders versus Rajasthan Royals Wankhede 7.30 PM

May 3 Gujarat Titans versus Punjab Kings DY Patil Stadium 7.30 PM

May 4 Royal Challengers Bangalore versus Chennai Super Kings MCA Stadium, Pune, 7.30 PM

May 5 Delhi Capitals versus Sunrisers Hyderabad CCI -7.30 PM

May 6 Gujarat Titans versus Mumbai Indians CCI 7.30 PM

May 7 Punjab Kings versus Rajasthan Royals Wankhede 3.30 PM

May 7 Lucknow Super Giants versus Kolkata Knight Riders MCA Stadium, Pune 7.30 PM

May 8 Sunrisers Hyderabad versus Royal Challengers Bangalore Wankhede 3.30 PM

May 8 Chennai Super Kings versus Delhi Capitals DY Patil Stadium 7.30 PM

May 9 Mumbai Indians versus Kolkata Knight Riders DY Patil Stadium 7.30 PM

May 10 Lucknow Super Giants versus Gujarat Titans MCA Stadium, Pune 7.30 PM

May 11 Rajasthan Royals versus Delhi Capitals DY Patil Stadium, 7.30 PM

May 12 Chennai Super Kings versus Mumbai Indians Wankhede 7.30 PM

May 13 Royal Challengers Bangalore versus Punjab Kings CCI 7.30 PM

May 14 Kolkata Knight Riders versus Sunrisers Hyderabad MCA Stadium, Pune 7.30 PM

May 15 Chennai Super Kings versus Gujarat Titans Wankhede 3.30 PM

May 15 Lucknow Super Giants versus Rajasthan Royals CCI 7.30 PM

May 16 Punjab Kings versus Delhi Capitals DY Patil Stadium, 7.30 PM

May 17 Mumbai Indians versus Sunrisers Hyderabad Wankhede 7.30 PM

May 18 Kolkata Knight Riders versus Lucknow Super Giants DY Patil Stadium, 7.30 PM

May 19 Royal Challengers Bangalore versus Gujarat Titans Wankhede 7.30 PM

May 20 Rajasthan Royals versus Chennai Super Kings CCI 7.30 PM

May 21 Mumbai Indians versus Delhi Capitals Wankhede 7.30 PM

May 22 Sunrisers Hyderabad versus Punjab Kings Wankhede 7.30 PM