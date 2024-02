মরশুমের প্রথম তুষারপাতে আত্মহারা হয়ে উদ্দাম নাচ, দেখুন ভিডিয়ো

Villagers dance in snowfall in Gangi village of Tehri: তুষারস্নাত উত্তরাখণ্ড ৷ বৃষ্টি ও তুষারপাতের আনন্দে নাচতে লাগলেন গ্রামবাসী ৷ গাঙ্গী গ্রামের তেহরি এলাকায় এদিন হঠাৎই বৃষ্টি পড়ে ৷ সঙ্গে তুষারপাত হয় ৷ গ্রামবাসীরা জানান, দীর্ঘদিন ধরে এই এলাকায় বৃষ্টি বা তুষারপাত হয়নি। এ কারণে ফসলের ক্ষতি হয়েছে। হঠাৎ বৃষ্টি ও তুষারপাত একসঙ্গে শুরু হওয়ায় ফসলও ভালো হবে । এদিন তুষারপাত উপভোগ কপতে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে গ্রামবাসীরা নাচতে শুরু করেন।

দীর্ঘ সময়ের ধরে তুষারপাতের জন্য অপেক্ষা করছিল গ্রামবাসীরা ৷ বৃহস্পতিবার স্থানীয় সুরকান্দা মন্দির, ধানৌলতির পাশাপাশি তেহরি জেলার পার্বত্য এলাকাগুলিতে তুষারপাত হয়েছে। স্থানীয় ধানৌলতি এলাকায় পর্যটকদের আনাগোনা শুরু হয়ে গিয়েছে । ধানৌলতি এলাকায় এই মরশুমে প্রথম তুষারপাত হয়েছে। জেলার বিভিন্ন জায়গায় টানা দুই-তিন মাস স্বাভাবিকের নীচে ছিল ৷ আজ বৃষ্টি হওয়ায় চাষাবাদেও প্রভাব পড়বে ৷ বৃষ্টি না হওয়ায় শুষ্ক ঠান্ডায় কারণে সমস্যায় পড়েছেন মানুষ। চাষাবাদেও ক্ষতি হয়েছে ৷ এবার বৃষ্টি এবং তুষারপাত এক সঙ্গে হওয়ায় সেই ক্ষতি কিছুটা হলেও পূরণ হবে বলেই মনে করা হয়েছে ৷