নারী ও শিশু নির্যাতন রুখতে 'নয়াদিশা', অভিযান নিয়ে কী বলছেন বন্দরের বিদায়ী ডিসি ?

Nayi Disha Campaign Against Violence on Women and Children: কলকাতা শহরের উচ্চবিত্ত থেকে মধ্যবিত্ত এমনকি বস্তি অঞ্চলেও আকছার মহিলা এবং শিশুদের উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন বা হিংসার ঘটনা ঘটে চলেছে ৷ যার অধিকাংশই ধামাচাপা পড়ে যায় ৷ কখনও ভয় দেখিয়ে, আবার কখনও সামাজিক লজ্জার নামে ৷ কলকাতা পুলিশের ডিসি বন্দরের দায়িত্বে এসে 'নয়াদিশা' নামে একটি অভিযান শুরু করেছিলেন আইপিএস জাফর আজমল কিদুওয়াই ৷ যে প্রকল্পের মাধ্যমে বহু মহিলা এবং শিশুকে অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচানো গিয়েছে ৷

ডিসি বন্দর জানিয়েছেন, বন্দর এলাকার বিভিন্ন বস্তি এমনকি বহুতলের উচ্চবিত্ত মহলের মহিলা এবং শিশুদের কাছে এই 'নয়াদিশা' প্রকল্প নিয়ে পৌঁছে যাচ্ছেন পুলিশ কর্মীরা ৷ মূলত, কোনও বাড়ির মহিলা বা বাচ্চারা গার্হস্থ্য হিংসার শিকার হচ্ছেন কিনা ? বা শারীরিক ও মানসিকভাবে তাঁদের উপর নির্যাতন হচ্ছে কিনা, তা জানার চেষ্টা করছে বন্দর এলাকার পুলিশ ৷ তেমনটা হলে, সমাজ ও পারিপার্শ্বিক ভয়-ভীতি কাটিয়ে কীভাবে পুলিশের সাহায্য নিয়ে অন্যায়ের প্রতিবাদ করা যায়, সেই সব বিষয়ে সাহায্য করা হচ্ছে 'নয়াদিশা'র মাধ্যমে ৷ আর এই পুরো কর্মকাণ্ডের দায়িত্ব ডিসি বন্দর আইপিএস জাফর আজমল কিদুওয়াই দিয়েছেন কলকাতা পুলিশের ওয়াটগঞ্জ মহিলা থানার অফিসার ইনচার্জকে ৷ যার সুফল ইতিমধ্যেই মিলেছে ৷

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: সাক্ষাৎকার নেওয়ার সময় আইপিএস জাফর আজমল কিদুওয়াই কলকাতা পুলিশের 'ডিসি বন্দর' পদে ছিলেন ৷ বর্তমানে তিনি 'ডিসি দক্ষিণ-পূর্ব' পদে রয়েছেন ৷)