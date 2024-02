ভিটামিনের ঘাটতি শুধু ওষুধেই নয়, মেটানো যায় এসব খাবারেও

হায়দরাবাদ: শরীরে কোনও পুষ্টির অভাবের কারণে অনেক সমস্যায় পড়তে হতে পারে । তাই পুষ্টির ঘাটতি রোধ করতে মানুষ মাল্টিভিটামিন ট্যাবলেট ইত্যাদি খাওয়া শুরু করে । মাল্টিভিটামিন শরীরে ভিটামিনের ঘাটতির সমস্যা দূর করে ৷ কিন্তু আপনি কি জানেন এমন কিছু খাবার আছে যেগুলি এতটাই পুষ্টিকর যে সেগুলিকে আপনার ডায়েটে অন্তর্ভুক্ত করার পর আপনাকে কোনও মাল্টিভিটামিন পিল খাওয়ার প্রয়োজন হবে না । জেনে নিন, পুষ্টির ঘাটতি এড়াতে কোন খাবারগুলি খাওয়া যেতে পারে (What foods can be eaten to avoid nutrient deficiencies)।

কড মাছের যকৃতের তৈল: প্রায়শই, সূর্যালোকের অপর্যাপ্ত এক্সপোজারের কারণে আমরা ভিটামিন ডি এর অভাবের শিকার হই ৷ যা আমাদের হাড়, ইমিউন সিস্টেম এবং পেশীগুলির জন্য বেশ ক্ষতিকারক হতে পারে । ভিটামিন ডি এর অভাব দূর করতে কড লিভার অয়েল খুবই সহায়ক । এছাড়া এতে ওমেগা-3 ফ্যাটি অ্যাসিড পাওয়া যায়, যা হার্টের জন্য খুবই উপকারী । হৃদরোগের ক্রমবর্ধমান মামলার পরিপ্রেক্ষিতে, হার্টকে সুস্থ রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে । কড লিভার অয়েল এতে খুব সহায়ক হতে পারে ।

কেল: কেল সবুজ পাতা-সহ একটি ক্রুসিফেরাস সবজি ৷ যা অনেক পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ । এতে ভিটামিন এ, ভিটামিন কে এবং ভিটামিন সি পাওয়া যায় । ভিটামিন কে হাড়ের শক্তি এবং রক্ত ​​জমাট বাঁধার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ । এই ভিটামিনগুলি ছাড়াও এতে অন্যান্য পুষ্টি উপাদান যেমন আয়রন, পটাশিয়াম, ফাইবার ইত্যাদি পাওয়া যায় । পটাশিয়াম রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে, যা হার্টের জন্য খুবই উপকারী ।

ঝিনুক: ঝিনুকের মতো শেলফিশ ভিটামিন বি 12 সমৃদ্ধ । ভিটামিন বি 12 মস্তিষ্ক এবং স্নায়ুতন্ত্রের কার্যকারিতার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । তাই এর ঘাটতির কারণে চিন্তা করতে অসুবিধা এবং স্মৃতিশক্তি দুর্বল হওয়ার মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে । এছাড়া এটি লোহিত রক্তকণিকা তৈরিতেও সাহায্য করে । সেলফিশ এই সমস্যাগুলি প্রতিরোধ করতে সাহায্য করতে পারে । এছাড়া এতে পটাশিয়াম ও সেলেনিয়াম পাওয়া যায় । সেলেনিয়াম থাইরয়েড সুস্থ রাখতে সাহায্য করে ।

বাদাম: বাদামে সেলেনিয়াম পাওয়া যায় ৷ যা থাইরয়েডের স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী । এতে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট পাওয়া যায়, যা হার্ট এবং ইমিউন সিস্টেমের জন্য খুবই উপকারী ।

স্যান্ডউইচ: বেল পেপার প্রায়শই স্যান্ডউইচ এবং পাস্তার মতো খাবারে যোগ করা হয় । বেল পেপারও অনেক রঙের হয় । এর মধ্যে হলুদ রঙের বেল পেপার ভিটামিন সি সমৃদ্ধ ৷ যা স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী । ভিটামিন সি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার জন্য খুবই উপকারী । ভিটামিন সি-এর অভাবের কারণে ক্লান্তি, কম কোলাজেন উৎপাদন, মাড়ি থেকে রক্ত ​​পড়া ইত্যাদি সমস্যা হতে পারে ।

