সকাল শুরু করুন তুলসির জল দিয়ে, বদলে যাবে জীবন

হায়দরাবাদ: তুলসি গাছ প্রায় প্রতিটি ঘরেই পাওয়া যায় ৷ সনাতন ধর্মে এই গাছটির গুরুত্ব রয়েছে । বিশ্বাস অনুসারে, এই গাছটি পুজো করা হয় এবং ভগবান বিষ্ণুর কাছে অত্যন্ত প্রিয় ৷ তবে তুলসির গুরুত্ব এখানেই শেষ নয় । ধর্মীয় বিশ্বাস ছাড়াও আয়ুর্বেদে এটিকে স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী বলে মনে করা হয় ।

তুলসি যা অনেক স্বাস্থ্য উপকারিতা প্রদান করতে পারে । অতএব এটি স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সমস্যাগুলি কাটিয়ে উঠতে বহু প্রজন্ম ধরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে । ঠাকুমাদের প্রতিকারেও তুলসি পাতার বিশেষ স্থান ছিল । এটি প্রদান করে অনেক উপকারের কারণে, সকালের চায়ের পরিবর্তে তুলসির জল পান করা, অর্থাৎ সারারাত জলে তুলসি পাতা ভিজিয়ে রাখা এবং সকালে সেই জল পান করা আপনার জন্য খুব উপকারী হতে পারে । জেনে নিন, তুলসির জল পানের উপকারিতা কী কী (What are the benefits of drinking Tulsi Water)।

ইমিউন সিস্টেম শক্তিশালী করে: ইমিউন সিস্টেমকে শক্তিশালী করতে সকালে তুলসির জল পান করা খুবই উপকারী । এতে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট এবং অ্যান্টি-মাইক্রোবিয়াল উপাদান পাওয়া যায় ৷ যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী করতে সাহায্য করে । এই অ্যান্টি-মাইক্রোবিয়াল উপাদানটি সংক্রমণের ঝুঁকি কমাতেও সাহায্য করে ৷ যা ইমিউন সিস্টেমের জন্য উপকারী ।

হজমের জন্য উপকারী: তুলসি অ্যাসিডিটি, ফোলাভাব এবং গ্যাসের সমস্যা কমাতে সাহায্য করে । এই কারণে, অন্ত্রের স্বাস্থ্য ভালো থাকে । স্বাস্থ্যকর অন্ত্রের স্বাস্থ্য মানে হজম ভালো হবে এবং কোষ্ঠকাঠিন্য ইত্যাদি সমস্যা কমবে । তাই তুলসির জল পরিপাকতন্ত্রের জন্য বর হতে পারে ।

রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে: তুলসিতে হাইপোগ্লাইসেমিক উপাদান পাওয়া যায় ৷ যা রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে । ডায়াবেটিসে রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে যায় ৷ যার কারণে হাইপোগ্লাইসেমিক হওয়ার কারণে তাদের জন্য তুলসি খুবই উপকারী হতে পারে ।

শরীরের ডিটক্স: তুলসির জল পান করলে শরীরে উপস্থিত টক্সিন শরীর থেকে বের হয়ে যায় ৷ যার কারণে এটি একটি চমৎকার ডিটক্সিফাইং পানীয় হতে পারে । অতএব সকালে এটি পান করলে আপনার স্বাস্থ্যের অনেক উন্নতি হয় ।

চাপ কমে: শারীরিক চাপ কমানোর পাশাপাশি তুলসি মানসিক চাপ কমাতেও সহায়ক । এটিতে অ্যান্টি-ডিপ্রেসেন্ট বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় ৷ যার কারণে আপনি মানসিকভাবে স্বস্তি অনুভব করেন এবং এটি স্মৃতিশক্তি এবং জ্ঞানীয় কার্যকারিতা শক্তিশালী করতে সহায়তা করে ।

