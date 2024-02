আপনিও কি অতিরিক্ত চিন্তার শিকার ? এই টিপসগুলি কাজে আসতে পারে

হায়দরাবাদ: টেনশন মুক্ত জীবন যাপনের মূল চাবিকাঠি হল অর্থহীন জিনিসগুলিতে খুব বেশি সময় ব্যয় করা নয় ৷ সেখানে একশ্রেণির ওভার থিঙ্কার রয়েছেন যারা যে কোনও বিষয়ে খুব বেশি ভাবতে শুরু করে । যা তাদের মানসিক স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করে । মানসিক স্বাস্থ্য আমাদের শারীরিক স্বাস্থ্যের সঙ্গে যুক্ত । এর মানে হল যে আপনার এই অভ্যাসটি বসে থাকার সময় অনেক রোগকে আমন্ত্রণ জানাতে পারে ৷ তাই এর গুরুত্ব বোঝা এবং এর থেকে পরিত্রাণের উপায় সম্পর্কে জানা জরুরি ।

আবেগপ্রবণ ব্যক্তিরা বেশিরভাগই অতিরিক্ত চিন্তার শিকার হন । যারা সবকিছুকে হৃদয়ে নিয়ে যায় এবং তারা কী করবে তা নিয়ে চিন্তায় থাকে । যার কারণে তাদের ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবন ক্ষতিগ্রস্ত হয় । অনেক সময় এই কারণে মানুষ ডিপ্রেশনেও চলে যায় ।

অতিরিক্ত চিন্তা করার অভ্যাস আপনার রক্তচাপ বাড়িয়ে দিতে পারে ৷ যার ফলে স্ট্রোক বা হার্ট অ্যাটাক হতে পারে । অনেক সময় মানুষ অতিরিক্ত চিন্তাভাবনা মোকাবিলা করার জন্য অ্যালকোহল বা সিগারেটের আশ্রয় নেয় ৷ যা আরও ক্ষতিকারক জিনিস, তাই এই অভ্যাস থেকে মুক্তি পেতে এই ভুল পদ্ধতিগুলি অবলম্বন না করে, আপনি এখানে দেওয়া টিপসগুলির সাহায্য নিতে পারেন (You can take the help of the tips given here)।

নিজেকে ভালো কাজে ব্যস্ত রাখুন: যদি কোনো কিছু আপনাকে খুব কষ্ট দেয়, যেটা ভেবে আপনি রেগে যাচ্ছেন, তাহলে সেটাকে শান্ত করার সবচেয়ে ভালো উপায় হল নিজেকে ব্যস্ত রাখা । আপনাকে খুশি করে এমন জিনিসগুলিতে নিযুক্ত থাকার চেষ্টা করুন ।

নেতিবাচক মানুষ থেকে দূরে থাকুন: যারা আপনাকে নেতিবাচক অনুভূতি দেয় তাদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখুন । যদি অন্য ব্যক্তি আপনাকে ইচ্ছাকৃতভাবে আঘাত করে, তাহলে তার সঙ্গে কথা বলুন এবং তার সঙ্গে একইভাবে আচরণ করুন । যদি আপনার হৃদয় এটি সমর্থন না করে তাহলে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ করা ভালো হবে ।

ধ্যান করুন: মনকে শান্ত ও শিথিল রাখতে যোগব্যায়াম এবং ধ্যান করুন । ধ্যান আপনাকে মানসিকভাবে শক্তিশালী করে, যা অতিরিক্ত চিন্তা করার অভ্যাস পরিচালনা করা সহজ করে তোলে ।

(পরামর্শগুলি শুধুমাত্র সাধারণ তথ্যের ভিত্তিতে ৷ আপনার কোনও প্রশ্ন থাকলে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন)