ঘাড়-কনুইয়ের কালো দাগ দূর হবে নিমেষে, মাথায় রাখুন এই সহজ উপায়গুলি

হায়দরাবাদ: ঋতু অনুযায়ী আমাদের ত্বকের রং পরিবর্তন হয় । শীতকালে ত্বকের স্বর পরিষ্কার হতে শুরু করলে, গ্রীষ্মে, সূর্যালোকের সংক্ষিপ্ত এক্সপোজারের কারণে ট্যানিং ঘটে । ট্যানিং ছাড়াও কারও কারও ত্বক কোনও কোনও জায়গায় কালো হয়ে যায় । কারও কারও আন্ডারআর্ম কালচে, কারো হাঁটু এবং কনুই, আবার কারও কারও অন্তরঙ্গ জায়গার অনেক অংশে কালো দাগের সমস্যা হয় । শরীরের এই সমস্ত জায়গা থেকে কালচে দূর করার বিভিন্ন সমাধান রয়েছে । যার কারণে ত্বক অনেকাংশে হালকা করা যায় । জেনে নিন, তেমনই কিছু সহজ ও প্রাকৃতিক সমাধান সম্পর্কে (About some Simple and natural solutions)।

ঠোঁট: যে রঙ্গকটি ত্বকে রঙ দেয় মেলানিন নামক, শরীরের যে অংশে এটি অতিরিক্ত পরিমাণে থাকে সেখানে গাঢ় দেখায় । যদি আপনার ঠোঁট খুব কালো হয়, তাহলে এক চা চামচ মধুতে হাফ চা চামচ চিনি মিশিয়ে উভয়ই মিশিয়ে নিন । এবার এটি দিয়ে ঠোঁট স্ক্রাব করুন । 5 মিনিট রাখার পর হালকা গরম জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন । ঠোঁট ময়েশ্চারাইজ করতে বাদামের তেল লাগান । সপ্তাহে 2-3 বারের বেশি এই স্ক্রাব ব্যবহার করবেন না ৷

আন্ডারআর্মস: আন্ডারআর্মের কালো ভাব খুবই সাধারণ এবং এটি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য বাজারে অনেক ধরনের ক্রিম এবং জেল পাওয়া যায় ৷ কিন্তু আপনি যদি একটি প্রাকৃতিক সমাধান খুঁজছেন, তাহলে আপনাকে যা করতে হবে তা হল একটি কাঁচা আলু নিয়ে তাতে ঘষে নিন । আপনার আন্ডারআর্মে ৷ আলুতে ব্লিচিং এজেন্ট থাকে যা ত্বককে হালকা করতে কাজ করে । এটি আরও কার্যকর করতে, আলুর উপর কয়েক ফোঁটা লেবু যোগ করুন । এটি কমপক্ষে 15 মিনিটের জন্য রাখুন এবং তারপরে ধুয়ে ফেলুন ।

ঘাড়: অ্যালোভেরা জেল ত্বকের মেলানিন প্রভাবের ভারসাম্য বজায় রাখতে খুবই কার্যকরী । যা আপনি সহজেই পাবেন এবং এর ব্যবহারও বেশ সহজ । শুধু অ্যালোভেরা জেল নিন এবং এটি দিয়ে আপনার ঘাড়ে আলতোভাবে মাসাজ করুন । 15-20 মিনিট রেখে তারপর ধুয়ে ফেলুন ।

মুখের চারপাশে ত্বক: ঠোঁটের আশেপাশের ত্বক, কানের কাছে বা কপাল কালো দেখা দিলে তা থেকে মুক্তি পেতে মধু, দই ও লেবু লাগবে । তিনটি জিনিস মিশিয়ে ঘন পেস্ট তৈরি করুন । এই পেস্টটি ত্বকের যেসব জায়গায় কালচে আছে সেসব জায়গায় লাগান । কিছুটা শুকিয়ে গেলে সাধারণ জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন ।

কনুই এবং হাঁটু: কনুই ও হাঁটুর কালো দাগ দূর করতে লেবুই যথেষ্ট । লেবুর ব্লিচিং বৈশিষ্ট্যও রয়েছে ৷ যা ক্রমাগত ব্যবহারে ত্বক হালকা হয়ে যায় । শুধু এক টুকরো লেবু নিন এবং আপনার কনুই এবং হাঁটুতে ঘষুন । 10 মিনিট পর হালকা গরম জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন ।

(পরামর্শগুলি শুধুমাত্র সাধারণ তথ্যের ভিত্তিতে ৷ আপনার কোনও প্রশ্ন থাকলে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন)