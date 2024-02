ঘরোয়া উপায়ে কীভাবে হিমোগ্লোবিনের সমস্য়া মেটাবেন, জেনে নিন

হায়দরাবাদ: লোহিত রক্ত​​কণিকার কাজ হল আমাদের শরীরের এক জায়গা থেকে অন্যত্র অক্সিজেন পরিবহণ করা । যার মধ্যে হিমোগ্লোবিন নামক একটি প্রোটিন পাওয়া যায়, যা অক্সিজেনের সঙ্গে বন্ধন তৈরি করে এবং শরীরের বিভিন্ন অংশে তা পরিবহণ করে । এই প্রোটিন তৈরি করতে আয়রনের প্রয়োজন হয় । আয়রনের ঘাটতি, গর্ভাবস্থা বা অন্য কোনও কারণে শরীরে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমে যেতে পারে ৷ যার কারণে রক্তশূন্যতার সমস্যা শুরু হয় ।

হিমোগ্লোবিন কম থাকলে কী হয় (What happens when hemoglobin is low) ?

রক্তে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা কমলে দেহের বিভিন্ন অংশে অক্সিজেন কম পৌঁছয়। ফলে দেখা যায় ক্লান্তি, দুর্বলভাব, মাথাব্যথা, শ্বাসকষ্ট, হার্টের দ্রুত স্পন্দন, ফ্যাকাসে হয়ে যাওয়ার মতো সমস্যা সৃষ্টি হয় । ফলে অ্যানিমিয়া বা রক্তাল্পতা দেখা দিতে পারে।

হিমোগ্লোবিনের সমস্য়া দেখা দিলে কী কী খাবেন (What to eat if hemoglobin problem occurs) ?

পালং শাক: এই সবুজ শাকের মধ্যে আয়রন এবং ফোলেট পাওয়া যায় ৷ যা হিমোগ্লোবিন তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় । ফোলেট হল এক ধরনের ভিটামিন বি । পালং শাক খেলে এই দুটি উপাদানই সরবরাহ করতে পারে ৷ যা হিমোগ্লোবিনের সংখ্যা বাড়াতে অনেক সাহায্য করে।

বিট: বিটে প্রচুর পরিমাণে আয়রন পাওয়া যায় ৷ যার কারণে এটি হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ বাড়াতে সাহায্য করে । এতে ফলিক অ্যাসিডও পাওয়া যায়, যা হিমোগ্লোবিন তৈরিতে সাহায্য করে ।

বেদানা: বেদানার রং লাল হওয়ায় সবাই বলে এটা খেলে রক্ত ​​বাড়ে । বেদানা খেলে হিমোগ্লোবিন বাড়াতে সাহায্য করা যায় । এতে আয়রন পাওয়া যায় ৷ যা হিমোগ্লোবিন তৈরিতে সাহায্য করে ।

কলা: কলায় ফোলেট ও আয়রন প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় ৷ ফলে এটি খেলে হিমোগ্লোবিনের সমস্যার সমাধান হয় ৷ তাই প্রতিদিন একটা করে কলা খেতে পারেন ৷

(পরামর্শগুলি শুধুমাত্র সাধারণ তথ্যের ভিত্তিতে ৷ আপনার কোনও প্রশ্ন থাকলে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন)